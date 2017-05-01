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Европейский институт JUSTO научит вести эффективные переговоры

Европейский институт JUSTO научит вести эффективные переговоры

Эксперты
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Вчера, 12:56
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Ведение эффективных переговоров, - важнейшее условие успеха в бизнесе, карьере и личной жизни. Поэтому разработанный командой специалистов Европейского института JUSTO курс  "Эффективные переговоры: стратегия победителей", востребован политиками, бизнесменами и госчиновниками разных уровней, считает ректор ВУЗа Дмитрий Соин. 
 
Наша стратегия сводится к трем главным позициям: Влиять, убеждать и побеждать!

В основу этого уникального курса легли технологии дипломатических ведомств, центров влияния и научных лабораторий. Он включает в себя все этапы подготовки и проведения эффективных переговоров. Как показал опыт наших выпускников, полученные знания будут легко применимы в вопросах личной жизни, карьеры, бизнеса и творчества, подчеркнул Дмитрий Соин. 

По согласованию с авторами переговорной методики ИА "ТИРАС" публикует программу курса "Эффективные переговоры". Отметим, что по его окончанию участники получают сертификаты государственного образца т.к. Европейский институт JUSTO является лицензированным и аккредитованным высшим учебным заведением:

ПРОГРАММА КУРСА:

1. Подготовка к переговорам – технологии для гарантированного успеха;

2. Искусство переговоров: базовые элементы переговорного процесса; 

3. Стратегия переговоров: то что приведет вас к победе; 

4. Манипуляция: как сохранить контроль над собой и управлять собеседником;

5. Психо-эмоциональный фактор: самоконтроль и влияние на состояние собеседника; 

6. Конкретизация и наглядность: мозговой штурм с участием лектора и слушателей курса по предметным ситуациям в карьере, бизнесе и личной жизни. 
 
Контакты Европейского института JUSTO:


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