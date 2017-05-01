Европейский институт JUSTO научит вести эффективные переговоры
Эксперты
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Вчера, 12:56
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Ведение эффективных переговоров, - важнейшее условие успеха в бизнесе, карьере и личной жизни. Поэтому разработанный командой специалистов Европейского института JUSTO курс "Эффективные переговоры: стратегия победителей", востребован политиками, бизнесменами и госчиновниками разных уровней, считает ректор ВУЗа Дмитрий Соин.
Наша стратегия сводится к трем главным позициям: Влиять, убеждать и побеждать!
В основу этого уникального курса легли технологии дипломатических ведомств, центров влияния и научных лабораторий. Он включает в себя все этапы подготовки и проведения эффективных переговоров. Как показал опыт наших выпускников, полученные знания будут легко применимы в вопросах личной жизни, карьеры, бизнеса и творчества, подчеркнул Дмитрий Соин.
По согласованию с авторами переговорной методики ИА "ТИРАС" публикует программу курса "Эффективные переговоры". Отметим, что по его окончанию участники получают сертификаты государственного образца т.к. Европейский институт JUSTO является лицензированным и аккредитованным высшим учебным заведением:
В основу этого уникального курса легли технологии дипломатических ведомств, центров влияния и научных лабораторий. Он включает в себя все этапы подготовки и проведения эффективных переговоров. Как показал опыт наших выпускников, полученные знания будут легко применимы в вопросах личной жизни, карьеры, бизнеса и творчества, подчеркнул Дмитрий Соин.
По согласованию с авторами переговорной методики ИА "ТИРАС" публикует программу курса "Эффективные переговоры". Отметим, что по его окончанию участники получают сертификаты государственного образца т.к. Европейский институт JUSTO является лицензированным и аккредитованным высшим учебным заведением:
ПРОГРАММА КУРСА:
1. Подготовка к переговорам – технологии для гарантированного успеха;
2. Искусство переговоров: базовые элементы переговорного процесса;
3. Стратегия переговоров: то что приведет вас к победе;
4. Манипуляция: как сохранить контроль над собой и управлять собеседником;
5. Психо-эмоциональный фактор: самоконтроль и влияние на состояние собеседника;
6. Конкретизация и наглядность: мозговой штурм с участием лектора и слушателей курса по предметным ситуациям в карьере, бизнесе и личной жизни.
Контакты Европейского института JUSTO:
30 Мая 2017 / Вторник / 02 04
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