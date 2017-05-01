Европейский институт JUSTO научит вести эффективные переговоры Эксперты // Вчера, 12:56 // 81

Ведение эффективных переговоров, - важнейшее условие успеха в бизнесе, карьере и личной жизни. Поэтому разработанный командой специалистов Европейск ого института JUSTO курс "Эффективные переговоры: стратегия победителей", востребован политиками, бизнесменами и госчиновниками разных уровней, считает ректор ВУЗа Дмитрий Соин.

Наша стратегия сводится к трем главным позициям: Влиять, убеждать и побеждать!



В основу этого уникального курса легли технологии дипломатических ведомств, центров влияния и научных лабораторий. Он включает в себя все этапы подготовки и проведения эффективных переговоров. Как показал опыт наших выпускников, полученные знания будут легко применимы в вопросах личной жизни, карьеры, бизнеса и творчества, подчеркнул Дмитрий Соин.



По согласованию с авторами переговорной методики ИА "ТИРАС" публикует программу курса "Эффективные переговоры". Отметим, что по его окончанию участники получают сертификаты государственного образца т.к. Европейский институт JUSTO является лицензированным и аккредитованным высшим учебным заведением:



ПРОГРАММА КУРСА:



1. Подготовка к переговорам – технологии для гарантированного успеха;



2. Искусство переговоров: базовые элементы переговорного процесса;



3. Стратегия переговоров: то что приведет вас к победе;



4. Манипуляция: как сохранить контроль над собой и управлять собеседником;



5. Психо-эмоциональный фактор: самоконтроль и влияние на состояние собеседника;



6. Конкретизация и наглядность: мозговой штурм с участием лектора и слушателей курса по предметным ситуациям в карьере, бизнесе и личной жизни.

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