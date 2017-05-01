Меняться к лучшему или оставаться самим собой?

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций экспертов в области психологии. Сегодня мы предоставляем читателю статью Марии Минаевой:

Может ли человек измениться?

В последнее время в своей практике я нередко слышу этот вопрос. Большинство людей рано или поздно сталкиваются с определенным внутренним конфликтом: с одной стороны, меняться к лучшему – это здорово, но с другой – хочется оставаться собой, не изменять себе, не терять собственной индивидуальности.

Психика человека вообще меняться не любит. Она худо-бедно приспосабливается к нашему миру и стремится сохранить себя в состоянии этой адаптированности (в т.ч. неполноценной). Многие изменения она воспринимает сначала неохотно или даже сопротивляется им. Классический пример – зависимые люди (от табака, компьютерных игр, алкоголя или другого человека). Отучить зависимого удовлетворять свои потребности выбранным им способом (курение, прием алкоголя и т.д.) очень сложно, а иногда – невозможно, особенно без его желания. Именно поэтому существует гипотеза о том, что «люди не меняются». Если бы это было действительно так, то вымерла бы психология и сама профессия практического психолога, однако в настоящее время они только процветают. Почему? Да потому что гипотеза эта давно опровергнута – люди могут меняться, если только захотят. Скажу больше – некоторые способны измениться очень сильно, любой психотерапевт и ответственный клиент, посещавший терапию, не только согласится с этим, но также сможет указать, в чем именно произошли эти изменения.

Должен ли человек меняться?

Никто не обязан менять себя и даже хотеть менять себя: наличие психологических проблем – ответственность и выбор каждого. То есть каждый из нас имеет на них право. Трудность состоит лишь в том, что они делают жизнь человека гораздо менее счастливой, чем она могла бы быть. Конфликты с людьми, негативные эмоции, неадекватное поведение, неустойчивая и низкая самооценка – все это отравляет жизнь. Здоровый человек не должен, а хочет менять то, что делает его несчастным. И это не мир, в котором он живет, и не люди, которые его окружают, а он сам – своими нерешенными проблемами.

На своих консультациях я иногда встречаю людей, которые хотят стать счастливее, но не желают для этого менять что-то в себе. Каждый такой клиент полагает, что измениться должны другие – муж, дети, начальник на работе, друг и т.п. То есть он отказывается признавать тот факт, что это именно он породил свои проблемы, перекладывая всю ответственность за их возникновение на внешний мир. Кому-то такая позиция покажется весьма удобной. На самом же деле она делает человека слабым, рабом внешних обстоятельств – ведь он признает, что не может повлиять на свою судьбу и счастье в необходимой ему мере. Любое перекладывание ответственности – это возможность ничего не делать для достижения своей цели, но оно лишает нас возможности быть хозяином своей судьбы. Получается, что принятие на себя определенной ответственности за возникновение своих проблем – это сильная позиция, в которой человек может максимально определять свою судьбу и в гораздо меньшей степени зависеть от внешних обстоятельств. Разве не к этому мы все стремимся?

Как изменить себя, не изменяя себе?

Итак, мы уже поняли, что девиз «Принимайте меня таким, какой я есть!» не всегда оправдан. Иногда действительно стоит изменить что-то в себе, если это порождает определенные проблемы. Вот только как измениться и остаться при этом самим собой?

В своей практике я обнаружила интересную закономерность – чем больше проблем человеку удается решить, тем в большей мере он становится самим собой. Поясню на примере. Представьте себе, что «Я-настоящий» – это определенное ядро, с которым мы рождаемся и которое развиваем в процессе своей жизни. Однако к этому ядру, как у капусты, с годами прикрепляются слоями наши психологические проблемы (страхи, комплексы, трудности в отношениях с окружающими, сложности в управлении эмоциями, проблемы самооценки и т.д.). И это довольно сильно изменяет нашу личность (тем сильнее, чем больше проблем). Таким образом, большинство людей, по сути, не являются собой, а содержат в себе сочетание «Я-настоящий + мои проблемы».

Меняться можно по-разному. Каждый из нас может добавлять к своей личности проблемы или разрешать их. В первом случае человек будет все дальше уходить от «Я-настоящего», а во втором – все ближе приближаться к нему. Вот и получается, что можно одновременно меняться к лучшему и становиться все больше самим собой, если решать свои психологические проблемы.

На пути к себе

Проблема № 1: зависимость от мнения окружающих

В наше время эта проблема в той или иной мере встречается у большинства людей, что, правда, нисколько не уменьшает ее серьезности. Почему? Потому что она порождает весомую часть всех сложностей в отношении к себе, в особенности – проблему неустойчивой, или нестабильной, самооценки, когда под давлением стороннего мнения ее конкретный показатель, если можно так выразиться, постоянно изменяется: ходит то вверх, то вниз, не принимая устойчивой позиции. А ведь одна из главных целей каждого из нас – стремиться к повышению своей самооценки и уверенности в себе, но это невозможно сделать, если на нее с легкостью влияют внешние обстоятельства.

Оптимальное решение

В данном случае главная задача, стоящая перед человеком, работающим с психологом, - стабилизировать свою самооценку, снизить зависимость от чужого мнения. Если у вас есть такая проблема, то для вас самое главное – создать и упрочнить некий «внутренний стержень» – собственное представление о себе, стабильное и опирающееся на объективные критерии. И, конечно, научиться ему доверять. Ведь именно из-за такого недоверия вы в прошлом опирались на мнения других людей, а не на свое собственное, считая его не достаточно достоверным.

Проблема № 2: страх неудачи

Наверняка вы слышали, что страх неудачи – это один из главных страхов, который мешает человеку реализовывать себя так, как ему бы хотелось, мешает достигать целей, быть успешным, понимать свои собственные возможности и пределы. Этот страх – очень яркий пример проблемы, которая мешает быть собой. Думаю, что это и так ясно. Но как же победить его?

Оптимальное решение

Конечно, лучшее решение – проработать страх неудачи на психологической консультации. При самостоятельной работе со страхами вы можете навредить себе, не зная общих законов функционирования психики (например, того, что многие страхи нельзя убирать до конца, т.к. они выполняют защитную функцию). Психолог же может предложить десятки способов работы со страхами, каждый из которых ничуть не уступает другому. Это и работа с образом страха, и проработка причин его возникновения, и рисуночные техники, и рациональные приемы, и поведенческие методики (с использованием положительного и отрицательного подкрепления – «кнута» или «пряника»), и работа со страхом через тело, и выработка общих навыков управления негативными эмоциями, и т.д. Специалист поможет подобрать вам именно те методы работы, которые для вас будут наиболее эффективными.

Проблема № 3: депрессия

Интересно, что основная психологическая причина депрессии заключается в том, что человек не может делать того, что он хочет, или в его жизни происходит то, чего он не желает, но изменить этого не в состоянии. Например, женщина, вынужденная сидеть на нелюбимой работе из-за ипотеки, или музыкант, который не нашел применения своему таланту в жизни. Почему причина эта является общей для всех депрессий? Потому что она связана с самой сущностью понимания этого термина. Человек постепенно теряет интерес к жизни, в которой нет места тому, чего он хочет, вместо этого обстоятельства «заставляют» его заниматься чем-то другим. Получается, что депрессия – это реакция на невозможность в необходимой мере быть самим собой.

Оптимальное решение

Для выхода из депрессии вам необходимо, в первую очередь, помочь себе найти силы и мотивацию двигаться дальше. Затем вы должны осознать, что многие преграды придумали себе сами, их на самом деле не существует, ведь для реализации одной и той же цели существуют сотни и тысячи разных способов, просто надо найти свой. И это действительно возможно.

Конечно, перечислены не все случаи, когда пора заново выстраивать путь к своему истинному Я. Однако я надеюсь, что данные в статье примеры помогут вам осознать всю необходимость активных действий по решению своих психологических трудностей.