Сегодня второй лунный день, когда символом дня являются Рог изобилия Эксперты // Сегодня, 17:16 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций статей эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:

05:51 26 мая - 06:41 27 мая 2017 года /киевское время

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Друзья, поздравляю вас с наступление нового лунного цикла. Надеюсь, что вчера вы воспользовались советами и прописали планы на предстоящий период и подкорректировали свой план на год.

Cегодня второй лунный день, когда символом дня являются Рог изобилия.

Как известно из греческой мифологии Рог изобилия – это рог священной козы Амалфеи, вскормившей своим молоком Зевса. Его мать Рея спрятала его на Крите от Крона, который пожирал своих детей, боясь потерять власть. Впоследствии сломанный рог Амалфеи был наделен Зевсом волшебными свойствами и подарен нимфам, а его обладатель становился самым счастливым человеком и мог запросить любых благ. Амолфея же в знак благодарности стала звездой Капеллой в созвездии Возничего.

В римской мифологии это символ плодородия, процветания, который часто изображался на монетах, как знак благоденствия государства, являясь смыслом источника изобилия и богатства.

В славянских сказках этот симовол близок к смыслу скатерти- самобранки.

Так что сегодня мы с вами счастливые обладали Рога изобилия. Думаю, что именно сегодня будет прекрасным напоминанием одна древняя притча.

«Много дней и ночей путник брел по пустыне и вот однажды, уже совсем утомленный долгим путешествием, он увидел огромное дерево, прохладная тень которого раскинулась на земле. Добравшись до него, он наконец то присел, чтобы отдохнуть и перевести дух в тени.

Сев в прохладе он подумал: «Как же я устал. Мне хочется пить». Как вдруг сию же минуту рядом появился кувшин со свежей водой. Путешественник удивился и тем не менее, осторожно сделал несколько глотков воды. Утолив жажду, он вспомнил, что давно не ел и подумал: «Поесть бы сейчас». Тут же возникла скатерть с различными блюдами и явствами. Он с жадностью принялся за еду, а поев решил отдохнуть, после этой мысли появилась перина и он прилег на нее. Вдруг в его голове возникла новая мысль, которая источала его внутренний страх: «А вдруг сейчас появятся разбойники и убьют меня?!!» И как вы понимаете появились кравожадные разбойники и зарезали неосознанного путника.»

Мораль этой притчи ясна: «Бойтесь своих желаний, они могут исполниться» и мысли позитивно. Особенно сегодня помните об этой притче, тщательно отслеживая свои мысли и выбирая желаемое. Будьте осознанными.

Это день начинаний и благоприятен для начала воплощения ваших замыслов и планов. Сейчас наступило время, когда вы закладываете фундамент на целый месяц. Поэтому отложите в сторону размышления и действуйте смело, без колебаний и промедлений, и помните о благодати этого дня - само пространство вас поддерживает. Делайте все согласно внутреннему состоянию и внешнему потоку. Посвятите себя плодотворной деятельности, именно она станет надежной основой для последующего воплощения ваших планов в жизнь.

Интуиция сегодня обостриться, доверяйте себе при принятии решений.

Также этот период считается днем получения информации. Сегодня вам может прийти информация и возможно это будет не так важно для вас именно сейчас. И лишь впоследствии вы сможете по достоинству оценить то, что придет вам сегодня. Будьте внимательны к знакам.

Cегодня благоприятно заняться благотворительностью и дарить подарки. Проявив истинную щедрость, впоследствии вы увидите, что жизнь станет щедра и благосклонна к вам. Также это период для самообразования, получения новых знаний и изучения новых предметов и отраслей. Желаю вам успехов в познании себя и мира!

И надеюсь, что вы воспользуетесь энергиями дня и той информацией, которая вам поступит сегодня, во благо себя и мира. Успехов вам.

Ключ дня – действуйте и помните, что желания исполняются.

Эмоциональное влияние:

В целом будет благодатный эмоциональный фон. Наблюдайте проявившуюся агрессию, гнев, жадность и собственный негатив, а также неприятие чего-либо в себе и других.

Постарайтесь избегать провокаций извне, конфликтов с окружающими и собой в том числе. Все мы люди и у каждого из нас бывают разные состояния, а потому будьте снисходительны к проявлениям других, соблюдайте внутренний баланс и мыслите позитивно. Помните о притче дня.

Физическое влияние:

Организм все еще ослаблен, а потому не изнуряете себя физическими нагрузками. Лучше займитесь тем, что наполнит вас силой. Это йога, цигун и пять тибетских жемчужин. Если вы еще не занимаетесь подобными практиками, то советую начать сегодня- это будет хороший старт.

Посещение сауны, бани и SPA-процедуры будут прекрасным дополнением к вышеперечисленному.

Энергетическое влияние:

Энергетика организма благодаря новой Луне начинает нарастать. Советую вам соблюдать равновесие и сохранять энергию, не растрачивайте ее на пустые разговоры, споры, конфликты и провокации.

Эзотерическое влияние:

Мистический день исполнения желаемого и избавления от изжившего, как материального, так и духовного плана.

Сегодня хороший период, чтобы избавиться от ненужных вещей, старых проблем и негативных мыслей, которые бесконечно вас подтачивают. Для этого периода будут хороши практики очищения себя и пространства, а также омоложения организма.

Сегодня хорошо пожертвовать на храм или церковные нужды, только делайте не для галочки и без корысти что вам зачтется, а только от чистого сердца.

Здоровье:

Это день омоложения и очищения. Соблюдайте умеренность в потреблении пищи, слушайте предпочтения организма в выборе еды и доверьтесь этому, ведь наше тело лучше чем ум знает что ему необходимо. Слушайте свое тело и любите свой храм души. Обильное питье и диета приветствуется.

Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.

Личная сфера и сексуальное влияние:

Период сплочения семьи. Проявите любовь и щедрость в семейном кругу, с близкими людьми и верными друзьями. Именно в этот день ваша интуиция подскажет: «Кто ваш друг, а кто- не совсем». Будьте внимательны к этому и доверьтесь себе.

Сегодня хорошо придаться эротике, любовным играм и сексу, он будет обильным. Хороший день, чтобы внести новую волну в сексуальную жизнь. Это прекрасный период для практики новых поз и изучения соответствующей литературы. Советую исследовать вместе трактат «Камасутра» или книги Мантэк Чиа «Сексуальная рефлексология. Дао любви и секса», «Даосские секреты любви» и «Даосские секреты любви для двоих». А возможно вы выберите что то иное подобного рода. Успехов вам в этом исследовании себя и партнера.

Деловая сфера:

Сегодня можно начинать реализацию задуманных планов на месяц.

Также, благодаря чутью, вы сможете понять какие проекты будут плодотворными и с какими партнерами лучше продолжать сотрудничество, а с каким необходимо уже завершать ваши общие проекты.

Это хороший день для благотворительности.

Рекомендую, не начинать дела, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.

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Энергетика: пассив

Стихия: земля , воздух

Гармоничные цвета: оранжевый, каштановый, шоколадный и коричневый.

Благоприятные камни: жадеит, халцедон, агат, лазурит.

Часть тела: рот, зубы, верхняя часть груди, руки, плечи, бронхи, легкие.

Символ лунного дня: Рог изобилия, Кит, Пасть, Хватающий Рот