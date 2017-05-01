Как различить правду и ложь?

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций на тему психологии человеческого сознания:



У каждого человека в жизни случались моменты, когда необходимо было узнать, врут вам или говорят правду. Думаю, каждый человек не отказался бы от способности распознавать ложь, чтобы никогда не оказаться в шкуре обманутого. К великому сожалению, отличать правду от лжи весьма сложно. Зачастую мы сами не различаем собственные фантазии и выдумки от того, что происходит в реальности.



Первый признак - это речь



5) Смена скорости речи при разговоре. Частые заминки, сначала быстрая, а потом медленная речь указывает на ложь. Человек пытается быстро сказать пришедшее в голову оправдание, а при замедлении речи пытается придумать отговорку. Заминки в речи созданы для того же.

Тело человека и его движения - это второй признак

Эмоции - третий признак



Взгляд - четвертый признак определения лжи

Каждому человеку характерны какие-либо жесты в беседе. Одни из них указывают на подтверждение сказанного, а другие способны определить ложь. Нужно внимательно присмотреться к жестам и мимике собеседника.

Ложь не доставляет комфорта тому, кто ее придумывает. Человек в глубине души чувствует страх своего разоблачения. Только человек с очень хорошей выдержкой может искусно скрыть эти порывы и переживания в себе. В любом случае признаки лжи можно найти и увидеть.

Внимательно вслушайтесь в то, что говорит собеседник. Есть некоторые моменты, которые указывают именно на ложь.

1) Человек представляет бесполезные факты. Чтобы быть более убедительным и правдоподобным лжец пытается разбавить свою историю различными действиями и событиями, не очень-то совпадающими с объектом обсуждения.

2) Уклончивый ответ. Ответ, который вы получаете не в прямой форме. Допустим, вы спросили «Ты ли рассказал о нашем секрете?», ответ от лжеца, скорее всего, не будет прямым вроде «Нет, это не я», он будет уклончивым. Допустим «Ты же знаешь, что я никогда бы так не сделал».

3) Повторение. Четкое и частое употребление слов из вашего вопроса указывает на ложь. К тому же, если человек врет, то на один и тот же вопрос он отвечает одними и теми же, продуманными заранее, словами, если лжи нет, то используются другие слова и выражения, а смысл сохраняется.

4) Перевод темы в шутку. Когда человек пытается отшутиться, правду он вам точно не скажет.



Так как человек чувствует себя некомфортно, он постоянно пытается чем-то себя занять. К примеру, человек чешет нос или прикрывает руками лицо, переступает с ноги на ногу и прочие подобные жесты указывают на то, что человек ждет, чтобы этот разговор поскорее закончился.

Спокойные эмоции. Проявляются при лжи в тех случаях, когда вы представляете лжецу какой-то факт, а он не выражает подлинного удивления, так как уже знает об этом факте. Удивление на лице собеседника появится, но с опозданием. Примерно через 5-6 секунд лжец попытается сделать удивленную гримасу.

Бурные эмоции. Обычно ярко проявляемые эмоции указывают на то, что человек пытается прикрыть совершенно иные чувства.

Человек так устроен, что глаза отражают полностью его психическое и душевное состояние. Труднее всего при лжи не попасться на взгляде. Если человек, указывая на доказательства своей невиновности, смотрит вам прямо в глаза, то он, скорее всего, хочет просто увидеть, верите вы ему или нет. Он специально не прячет взгляд для того, чтобы казаться более убедительным.