Выход есть из любой ситуации Эксперты // Сегодня, 12:16 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций статей на тему психологии сознания человека:

Для начала договоримся, что мы не будем все усложнять. На самом деле можно преодолеть любые препятствия. Все зависит от вашего настроя на результат. И только вы решаете в какой точке вам можно остановиться.

Для начала просто заменим слово"проблемы" на слово "задачи". Отныне в вашей жизни нет проблем, а только задачи, которые нужно решать.

Многие думают, что деньги способны решить все их вопросы. Но на самом деле дорога к богатству и благополучию имеет много преград. Отличие бедных от богатых в том, что они не хотят проблем, ответственности и трудностей. Стараясь всячески избежать проблем, они становятся еще более несчастны и не способны изменить свою жизнь к лучшему.

Успешные люди обычно знают как решить любую задачу и готовы к новым вызовам. Они не боятся принимать решения и нести за них полную ответственность, так как понимают, что это единственный путь к процветанию.

Для того, чтобы добиться высокого уровня жизни человеку нужно постоянно развиваться. Тогда он становится выше своих проблем и решает их легко. Неудачники всегда прогибаются под жизненную ситуацию, обходя острые углы и остаются в своей обычном состоянии боясь перемен.

На самом деле величина проблемы не так важна Более важно величина личности.

Если проблемы вас пугают, значит нужно работать над собой и расти как личность, тогда решение будет обычным делом, что перестанет вызывать тревогу, ужас и отчаяние.

Трудности в жизни нам посылаются для того, чтобы мы постоянно развивались, становились умнее, опытнее. После решения простой задачи жизнь посылает нам более сложную. И мы снова становимся сильнее.

Это как в спорте. После того, как спортсмен добился определенного результата планка сразу поднимается. Как только он останавливается на достигнутом результате перестает расти и развиваться.

Очень часто люди опускают руки даже не пытаясь как-то решить возникшую задачу. Ведь так жить легче. Не могу, не хочу, не буду. Они даже не пробуют это сделать. Для них всегда кто-то виноват. Если человек не хочет ничего менять, то заставить его невозможно.

Все испытания, которые посылаются нам свыше мы способны пройти. И только мы сами ставим себе ограничения.

Когда мы занимаемся любимым делом, то остановить нас в этом развитии сложно. Однако, и тогда бывают срывы. Это проверка нас на прочность. Их просто нужно преодолеть и не позволить изменить наши планы.

Трудности посылаются нам для того, чтобы чему-то научить.

Каждый из нас верит в то, что он верит. Если вы прочитали эту статью и поверили, значит, вы на пути саморазвития. А если человек верит в то, что он родился бедным и несчастным и умрет таким же, то он найдет массу тому подтверждений.

Веру мы находим в нашем окружении. Хочешь быть художником, учись у художников, хочешь быть сапожником, учись у сапожников, хочешь быть алкоголиком, общайся с алкоголиками. Все просто.

Решая сложные задачи, мы становимся лучше. Если верить в то, что это новый этап развития двигаться вперед становится легче и интересней. Мы быстрее преодолеваем новые трудности и становимся более уверенны в своих силах. Мы начинаем четко понимать, что и как нам нужно сделать, чтобы пройти на новый уровень жизни.

Любую задачу можно решить. Веря в это, вы легко сможете пройти все трудности. В таком случае качество вашей жизни будет постоянно улучшаться. Удачи вам!