ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:

03:06 21 мая– 03:33 22 мая 2017 года /киевское время

25 -й лунный день

Луна в Рыбах, в Овне с 13.10 21 мая

Луна без курса 06:39 - 13:11 21 мая

Солнце в Тельце

Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года



«Ретроградный Плутон. Как превратиться из Гусеницы в Бабочку или знакомство с Тенью» ~©~

Символ дня Черепаха – символ мудрости и проявление космического порядка. А также это выносливость, постоянство, сопровождаемое терпением.

Черепаха- одно из древнейших пресмыкающихся на нашей планете, и очень почитаема у многих народов мира. В Китае и Японии это символ долгожительства и крепкой старости. Каменные черепахи, издавна держащие на себе столбы китайских императорских склепов, напоминая историю, начало которой уходит вглубь веков, о черепахе, держащей Землю.

На Таити черепаха- это тень Богов и покровительница океанов, у шумеров- властительница бездны, а вот в Полинезии более агрессивное отношение к черепахе - это Бог войны и отметка воина. В Африке черепаха - талисман, а в Индии символ стабильности.

Итак, сегодня день познания мудрости жизни и обретения покоя, доверьтесь интуиции и своему внутреннему голосу. Попробуйте решать свои проблемы иррациональным путем используя кладезь мудрости подсознания, возможно именно сегодня вам придут невероятные инсайты и ответы решений затянувшихся или насущных жизненных проблем. Можете воспользоваться множеством техник, предоставленных на странице @Креативная среда.

Муза благоволит творцам и созидателям, если уже давно носите какой то образ внутри себя, смело можете выплеснуть его в виде картины, стихов, прозы или мелодии. Каждый из нас обладает творческим началом, попробуйте сегодня проявить себя, главное опустить рамки восприятие и качества творчества, так как оно не имеет границ и может быть излито на поверхность в любом виде. Дерзайте!

Это день получения новых знаний и духовного познания, займитесь самообразование или же если есть на то позыв, поиском предназначения. Обратите внимание на контакты, воспользуйтесь благоприятным моментом, сегодня еще можно завязать полезные знакомства, которые впоследствии могут обернуться прекрасным проектом.

Ключом дня будет спокойствие и неторопливость.

Продолжайте наблюдать за знаками и слушайте свой внутренний голос.

Мудрости вам! Благополучия и процветания!

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