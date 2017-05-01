Сегодня день Медведя - это символ колосальной энергии Эксперты // Вчера, 21:56 // 56

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:

02:39 20 мая– 03:06 21 мая 2017 года /киевское время

24 -й лунный день

Луна в Рыбах

Солнце в Тельце

Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года

Советую также почитать статью на нашей странице

«Ретроградный Плутон. Как превратиться из Гусеницы в Бабочку или знакомство с Тенью» ~©~

Сегодня день Медведя - это символ колосальной энергии, невероятной примитивной силы, непредсказуемости и ярости, с одной стороны, и материнской любви, неуклюжести и лени, с другой. К.Г. Юнг считает, что медведь символизирует темные силы подсознания.

Медведь- это один из символов язычества и считается тотемным животным многих народов мира, так у некоторых – это родовая фигура, у других - символ силы и целительства, у третьих – символ связи между небом и землей. Он использовался в ритуалах шаманов и конечно же в обрядах инициации мужчин. Это одно из животных связананных с ликантропией – оборотничеством.

Так в христианской и исламской традициях он представляется как темная, жестокая, похотливая, жадная и мстительная сила. Как уже говорилось Медведь - символ язычества, а медведь с ошейником — символ усмиренного христианством язычества. Можно только представить какая невероятная сила и мощь была заложена в язычестве.

Созвездия Большой и Малой Медведиц — символы северного неба, а еще медведя ассоциируют с Луной. В геральдике медведь означает тоже что и лев : смелость, мужество, величие.

Это день пробуждения и трансформации мужской энергии.

Так что не все так просто с сегодняшним днем, но в целом он должен пройти спокойно. Вам будет предоставлена сила, которую лучше использовать во благо и созидание. Энергетика дня мощная, но не такая агрессивная как вчера.

Сегодня каждому, кто хочет изменить жизнь предоставится очередной шанс и действовать нужно без промедления, оставив сомнения и страхи позади.

Если вы достаточно продвинулись в духовном плане, возможно именно сегодня вам придет осознание своей миссии. Будьте внимательны и следите за знаками из вне и изучайте окружающую информацию.

А направив поток энергии в творчество, имеете возможность создать шедевр, который будет обладать энергетической мощью.

Ключ дня: будьте созидательными, творите добро и радость.

Желаю вам прекрасного дня!

~©~



Эмоциональное влияние:

Это мощный, но достаточно мягкий день. Видимо за вчера выброс эмоций выполнил норму, а потому люди будут сегодня более спокойными. Так что можно расслабиться и не ждать подвоха и провокаций из вне. Но массовые сборища и шумные компании, я бы советовала все же избегать.

Сегодня лучше провести день тихо и спокойно. Период, когда хорошо встретиться с друзьями, послушать музыку или сходить в кино. Наслаждайтесь жизнью!

Физическое влияние:

День активной физической нагрузки, а вид выбирайте на свое усмотрение и рассчитывайте свои силы Тренажерный зал, Йога, цигун, плавание. Главное, чтобы колоссальная сила, заложенная этим днем, не застоялась и не забродила. Cегодня крайне противопоказано ленится и бездельничать.

Если сегодня вы чувствуете слабость, то возможно поток внутренней энергии нарушен. В этом случае лучше отдохнуть и прогуляться на свежем воздухе. Советую обратить внимание на свое энерго-эмоциональное состояние и подумайть, где ваше слабое место.

Энергетическое влияние:

Этот день не простой и имеет очень мощную энергетику, когда идет пробуждение и трансформация мужской энергии. Ранее этот день был связан с фаллическими культами.

Древние египтяне именно в этот день начинали закладку для строительства новой пирамиды. Так что если у вас намечается строительство, помните об этой информации.

Эзотерическое влияние:

День духовного роста и работы над собой. Хороший период для обучения и получения знаний. Приветствуются очистительные практики.

В давние времена в этот день практиковали общение со стихиями и силами природы, с языческими богами.

Сегодня особо внимательно следите за знаками природы и пространства.

Здоровье:

Сегодня можно в полной мере наслаждаться едой, она достаточно быстро перевариться, а вот жидкости лучше много не пить. Укрепляйте иммунитет, пейте витаминные напитки. Алкоголь и табак крайне нежелательны.

Сегодня наиболее уязвимы органы воспроизведения и половые органы, и заболевание репродуктивной системы- признак того, что вы неправильно расходуете энергию, используете ее для негативных дел. Делайте выводы.

Не рекомендуются хирургическое вмешательство. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу

Личная сфера и сексуальное влияние:

Царит теплая домашняя атмосфера. Романтический вечер будет прекрасным окончанием дня. Идеальное время для налаживания семейных отношений, теплой дружеской беседы и объятий. Будьте искренни в своих проявлениях любви и нежности. Сегодня отличный день для флирта и секса, но только без злоупотребления.

Женщинам советую заняться практиками и трансформацией своей мужской энергии

Деловая сфера:

Это очень удачный период для активных и целеустремленных. Хороший день для начинаний. Закладка новых проектов.

Не начинать новые дела, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.

~©

Энергетика: пассив

Стихия: металл

Гармоничные цвета: желтый, золотой, янтарный, лимонный, шафранный и охра.

Благоприятные камни: черная яшма, воздушный обсидиан, малахит, голубой нефрит

Часть тела: голень, нервная система и вены, органы воспроизведения и половые органы.

Символ лунного дня: Медведь, Утес, Гора