Сегодня день Медведя - это символ колосальной энергии
ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:
02:39 20 мая– 03:06 21 мая 2017 года /киевское время
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Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года
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Сегодня день Медведя - это символ колосальной энергии, невероятной примитивной силы, непредсказуемости и ярости, с одной стороны, и материнской любви, неуклюжести и лени, с другой. К.Г. Юнг считает, что медведь символизирует темные силы подсознания.
Медведь- это один из символов язычества и считается тотемным животным многих народов мира, так у некоторых – это родовая фигура, у других - символ силы и целительства, у третьих – символ связи между небом и землей. Он использовался в ритуалах шаманов и конечно же в обрядах инициации мужчин. Это одно из животных связананных с ликантропией – оборотничеством.
Так в христианской и исламской традициях он представляется как темная, жестокая, похотливая, жадная и мстительная сила. Как уже говорилось Медведь - символ язычества, а медведь с ошейником — символ усмиренного христианством язычества. Можно только представить какая невероятная сила и мощь была заложена в язычестве.
Созвездия Большой и Малой Медведиц — символы северного неба, а еще медведя ассоциируют с Луной. В геральдике медведь означает тоже что и лев : смелость, мужество, величие.
Это день пробуждения и трансформации мужской энергии.
Так что не все так просто с сегодняшним днем, но в целом он должен пройти спокойно. Вам будет предоставлена сила, которую лучше использовать во благо и созидание. Энергетика дня мощная, но не такая агрессивная как вчера.
Сегодня каждому, кто хочет изменить жизнь предоставится очередной шанс и действовать нужно без промедления, оставив сомнения и страхи позади.
Если вы достаточно продвинулись в духовном плане, возможно именно сегодня вам придет осознание своей миссии. Будьте внимательны и следите за знаками из вне и изучайте окружающую информацию.
А направив поток энергии в творчество, имеете возможность создать шедевр, который будет обладать энергетической мощью.
Ключ дня: будьте созидательными, творите добро и радость.
Желаю вам прекрасного дня!
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Эмоциональное влияние:
Это мощный, но достаточно мягкий день. Видимо за вчера выброс эмоций выполнил норму, а потому люди будут сегодня более спокойными. Так что можно расслабиться и не ждать подвоха и провокаций из вне. Но массовые сборища и шумные компании, я бы советовала все же избегать.
Сегодня лучше провести день тихо и спокойно. Период, когда хорошо встретиться с друзьями, послушать музыку или сходить в кино. Наслаждайтесь жизнью!
Физическое влияние:
День активной физической нагрузки, а вид выбирайте на свое усмотрение и рассчитывайте свои силы Тренажерный зал, Йога, цигун, плавание. Главное, чтобы колоссальная сила, заложенная этим днем, не застоялась и не забродила. Cегодня крайне противопоказано ленится и бездельничать.
Если сегодня вы чувствуете слабость, то возможно поток внутренней энергии нарушен. В этом случае лучше отдохнуть и прогуляться на свежем воздухе. Советую обратить внимание на свое энерго-эмоциональное состояние и подумайть, где ваше слабое место.
Энергетическое влияние:
Этот день не простой и имеет очень мощную энергетику, когда идет пробуждение и трансформация мужской энергии. Ранее этот день был связан с фаллическими культами.
Древние египтяне именно в этот день начинали закладку для строительства новой пирамиды. Так что если у вас намечается строительство, помните об этой информации.
Эзотерическое влияние:
День духовного роста и работы над собой. Хороший период для обучения и получения знаний. Приветствуются очистительные практики.
В давние времена в этот день практиковали общение со стихиями и силами природы, с языческими богами.
Сегодня особо внимательно следите за знаками природы и пространства.
Здоровье:
Сегодня можно в полной мере наслаждаться едой, она достаточно быстро перевариться, а вот жидкости лучше много не пить. Укрепляйте иммунитет, пейте витаминные напитки. Алкоголь и табак крайне нежелательны.
Сегодня наиболее уязвимы органы воспроизведения и половые органы, и заболевание репродуктивной системы- признак того, что вы неправильно расходуете энергию, используете ее для негативных дел. Делайте выводы.
Не рекомендуются хирургическое вмешательство. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу
Личная сфера и сексуальное влияние:
Царит теплая домашняя атмосфера. Романтический вечер будет прекрасным окончанием дня. Идеальное время для налаживания семейных отношений, теплой дружеской беседы и объятий. Будьте искренни в своих проявлениях любви и нежности. Сегодня отличный день для флирта и секса, но только без злоупотребления.
Женщинам советую заняться практиками и трансформацией своей мужской энергии
Деловая сфера:
Это очень удачный период для активных и целеустремленных. Хороший день для начинаний. Закладка новых проектов.
Не начинать новые дела, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.
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Энергетика: пассив
Стихия: металл
Гармоничные цвета: желтый, золотой, янтарный, лимонный, шафранный и охра.
Благоприятные камни: черная яшма, воздушный обсидиан, малахит, голубой нефрит
Часть тела: голень, нервная система и вены, органы воспроизведения и половые органы.
Символ лунного дня: Медведь, Утес, Гора
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