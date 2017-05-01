Как укрепить силу своей психики? Эксперты // Вчера, 21:21 // 46

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций на тему психологии сознания человека:

Душевная сила позволяет вести жизнь гармоничную, тихую, без каких-либо падений. Это помогает нам разобраться в самых сложных жизненных ситуациях. В принципе, можно сказать, что душевная сила намного важнее физической. Благодаря тому, что наша психика нас не подведет, в самых сложных ситуациях, мы сможем выйти невредимыми из проблем и стрессов. Ниже приведены советы, как укрепить силу психики.

Не бойтесь признаться в слабости

Основанием для начала борьбы за увеличение силы тела, является признание того, что у вас есть с этим проблемы. Если вы скажете это вслух, то вы найдете мотивацию, чтобы искать пути ее повышения. Психические силы могут дать вам, например, вера в Бога, в хороших людей. Старайтесь признавать свои слабости, чтобы противостоять им. Не позволяйте, чтобы страх начал брать контроль над вашей жизнью.

Полагайтесь на помощь близких людей

Не бойтесь в сложных ситуациях просить о помощи близких. В этом нет ничего плохого – признаться в том, что вы не справляетесь в повседневных делах или каких-либо проблемах. Близкие люди обязательно помогут вам преодолеть все невзгоды и, одновременно, будут вдохновлять вас на действия. Они дадут вам силу, благодаря которой вы будете иметь мотивацию для борьбы со всеми невзгодами, которые встают на вашем пути.

Измените отношение к окружающему миру

То, как мы ведем себя в различных ситуациях, во многом зависит от нашего отношения к жизни, миру. Во многих ситуациях вы можете проявить себя уверенностью и спокойствием, если только захотите и не будете страдать от ненужных эмоций. Благодаря тому, что вы научитесь властвовать над своим настроением, ваша душевная сила будет расти. Вы будете человеком, уверенным в себе, способным принимать взвешенные и рациональные решения.

Делайте выводы из всего

В конце каждого дня старайтесь анализировать все ситуации, которые вас постигли. Скажите себе вслух или запишите, с какими ситуациями вы справляетесь, а с которыми у вас возникли сложности. На следующий день вы сможете благодаря этому избежать ошибок, совершенных ранее. Вы станете эффективным в любой ситуации. Помните, что человек учится всю жизнь и узнает себя заново каждый день. Помимо этого, размышления помогут вам жить осознанно, а это кардинально изменит ваш внутренний мир и образ жизни.

Будьте активными

Не ждите, пока случится что-то плохое. Пытайтесь предвидеть различные ситуации, которые могут произойти в вашей жизни и предотвратить их. Благодаря этому, вы будете соответствующим образом реагировать в нужный момент. Не пытайтесь, конечно, любой ценой получить контроль над каждой деталью окружающего вас мира. Некоторые дела нужно оставлять на волю случая. Иногда так просто лучше. Научитесь различать ситуации, которые требуют вашего вмешательства, от тех, которые следует оставить на волю судьбы.

Советы

Знайте, что укрепление психической силы процесс сложный и трудоемкий. Много раз вы сможете усомниться, что он вообще имеет смысл. Помните о том, ради чего вы все это начали, чтобы не сдаваться в трудностях. Ставьте себе реальные задачи для реализации, и не останавливайтесь в случае неудач.