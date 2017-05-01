Сегодня критический день. Будьте бдительны и осторожны. Эксперты // Сегодня, 15:03 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:

02:10 19 мая– 02:39 20 мая 2017 года /киевское время

23-й лунный день

Луна в Рыбах c 06:51 19 мая

Луна без курса 03.33-06:50 19 мая

Последняя четверть Луны в 03:34 19 мая



Солнце в Тельце

Ретроградный Плутон 20 апреля - 28 сентября 2017 года



Сегодня критический день – начало четвертой четверти лунного цикла, когда энергия меняет свое направление и является днем Крокодила, который символизирует прохождения смерти и рождения для нового. Он как будто заглатывает Луну, которая совсем скоро превратиться в тонкий серп, а нас ждут тяжелые дни Гекаты.

На Востоке крокодил порой выглядит как образ хаоса - огромное морское чудовище или как дракон, олицетворяющий зло. В Индии и странах Азии можно встретить изображение макары - крокодила с телом рыбы, что символизирует конфликт стихий земли и воды. В Африке крокодил- символ возрождения и непосредственный участник в инициации мужчин. Интересно, что в Древнем Египте c одной стороны, он был воплощением злобы и коварства, а с другой – силы и мудрости. Друзья, выбирайте качества, которые хотите взращивать в себе мудрость или коварство.

Одновременно символ Крокодила – это исполнение Божья кары, он повелитель вод и земли, он может сожрать вас с молниеносной скоростью, а того кто вынырнет из преисподней пасти бессознательного ждет награда и возрождение. Возможно из подсознания полезет страх, необоснованная тревога, беспокойство, но тот кто предупрежден- вооружен, и я надеюсь вы справитесь со всеми сознательными и бессознательными порывами и невзгодами дня.

Будьте сегодня крайне осторожны. В этот день увеличивается количество преступлений.

Ключом дня – плывите как крокодил по течению, и за своей внешней активностью сохраняйте спокойствие, медитативно созерцая мир.

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Эмоциональное влияние:

Может быть напряженное, взвинченное эмоциональное состояние, неуравновешенность. Также возможны необоснованная тревога, беспокойство и страх.

Оставаясь в самонаблюдении, возможно справиться с напряжением в теле и тревогой не имеющей оснований. Если же у вас крайний случай и не справляетесь сами, то обратитесь к психологу, психотерапевту. Проявляйте заботу о себе.

Не видитесь на авантюры и эмоциональные провокации из вне, чтобы и вовсе не ослабить свой организм.

А если сегодня это возможно, то ограничьте свое окружение к минимуму. Советую быть в наблюдении и обратиться сегодняшним практикам ниже.



Физическое влияние:

Организм ослаблен и лучше в удовольствие заняться практикой йоги, цигун или суставной гимнастикой. Приветствуется все медленное и планое, а главное чтобы вам нравилось и именно это будет отличным для укрепления позвоночника и улучшения настроения.

Совершите медленную, успокоительную прогулку на природе, у воды или в парке.

Сегодня травмоопасный день, берегите себя и близких. Никакой активности и перенапряжения. Сегодня неблагоприятны работы по дому.



Энергетическое влияние:

Энергия дня тяжелая, животная и агрессивная. Энергетика организма близится к уменьшению, и увеличиваются «приступы энергетических вампиризма» потому не вздумайте сливать ее на споры, избегайте конфликтные ситуации. Сохраняйте выдержку и спокойствие.

Уделите особое внимание своему энергетическому балансу, внутреннему состоянию, вибрациям тела и ума.



Эзотерическое влияние:

Это день для духовной практики, когда вы можете обрести мудрость и осознание мира. Приветствуются практики созерцания, омоложения и очищения будут как никогда кстати. Медитации, молитвы, мантры, суры – выбирайте сами, что ближе на сегодняшний день. Особенно хороша сегодня практика внутренней улыбки.

Проведите очистительные ритуалы квартиры, дома, помещения при помощи воды и огня.



Здоровье:

Желательно воздержаться от животной пищи, тонизирующих напитков, и тем более от алкоголя и курения. Никаких посиделок и застолий. Хорошо поститься.

Хорошо пить витаминизированные напитки и травяные чаи. Укрепляйте иммунитет.

Не рекомендуются хирургическое вмешательство. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.



Личная сфера и сексуальное влияние:

Будьте внимательны к близким и проявляйте сострадание. Cглаживайте конфликтные углы и дышите спокойно. Избегайте сегодня шумных компаний, сборищ и торжеств.

Сегодня желательно воздержаться от секса.



Деловая сфера:

Это худший день для бизнес- активности. Спокойно сосредоточьтесь на индивидуальной работ, но не сидите целый день за рабочим столом или компьютером, сегодня особенно важна внешняя активность, внутреннее спокойствие и смена фаз деятельности. Периодически делайте перерывы и уединяйтесь на созерцание, сегодня хорошо почаще менять обстановку.

Не начинать новые дела, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.



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Энергетика: актив

Стихия: земля, вода

Гармоничные цвета: оранжевый, каштановый, шоколадный и коричневый.

Благоприятные камни: топаз, черный нефрит, крокодилит, сардер

Часть тела: голень, ступни, лимфосистема.

Символ лунного дня: Крокодил, Макара – полурыба-полукрокодил