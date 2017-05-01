Сегодня критический день. Будьте бдительны и осторожны.
Эксперты
//
Сегодня, 15:03
//
0
ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:
02:10 19 мая– 02:39 20 мая 2017 года /киевское время23-й лунный день
Луна в Рыбах c 06:51 19 мая
Луна без курса 03.33-06:50 19 мая
Последняя четверть Луны в 03:34 19 мая
Солнце в Тельце
Ретроградный Плутон 20 апреля - 28 сентября 2017 года
Сегодня критический день – начало четвертой четверти лунного цикла, когда энергия меняет свое направление и является днем Крокодила, который символизирует прохождения смерти и рождения для нового. Он как будто заглатывает Луну, которая совсем скоро превратиться в тонкий серп, а нас ждут тяжелые дни Гекаты.
На Востоке крокодил порой выглядит как образ хаоса - огромное морское чудовище или как дракон, олицетворяющий зло. В Индии и странах Азии можно встретить изображение макары - крокодила с телом рыбы, что символизирует конфликт стихий земли и воды. В Африке крокодил- символ возрождения и непосредственный участник в инициации мужчин. Интересно, что в Древнем Египте c одной стороны, он был воплощением злобы и коварства, а с другой – силы и мудрости. Друзья, выбирайте качества, которые хотите взращивать в себе мудрость или коварство.
Одновременно символ Крокодила – это исполнение Божья кары, он повелитель вод и земли, он может сожрать вас с молниеносной скоростью, а того кто вынырнет из преисподней пасти бессознательного ждет награда и возрождение. Возможно из подсознания полезет страх, необоснованная тревога, беспокойство, но тот кто предупрежден- вооружен, и я надеюсь вы справитесь со всеми сознательными и бессознательными порывами и невзгодами дня.
Будьте сегодня крайне осторожны. В этот день увеличивается количество преступлений.
Ключом дня – плывите как крокодил по течению, и за своей внешней активностью сохраняйте спокойствие, медитативно созерцая мир.
~©~
Эмоциональное влияние:
Может быть напряженное, взвинченное эмоциональное состояние, неуравновешенность. Также возможны необоснованная тревога, беспокойство и страх.
Оставаясь в самонаблюдении, возможно справиться с напряжением в теле и тревогой не имеющей оснований. Если же у вас крайний случай и не справляетесь сами, то обратитесь к психологу, психотерапевту. Проявляйте заботу о себе.
Не видитесь на авантюры и эмоциональные провокации из вне, чтобы и вовсе не ослабить свой организм.
А если сегодня это возможно, то ограничьте свое окружение к минимуму. Советую быть в наблюдении и обратиться сегодняшним практикам ниже.
Физическое влияние:
Организм ослаблен и лучше в удовольствие заняться практикой йоги, цигун или суставной гимнастикой. Приветствуется все медленное и планое, а главное чтобы вам нравилось и именно это будет отличным для укрепления позвоночника и улучшения настроения.
Совершите медленную, успокоительную прогулку на природе, у воды или в парке.
Сегодня травмоопасный день, берегите себя и близких. Никакой активности и перенапряжения. Сегодня неблагоприятны работы по дому.
Энергетическое влияние:
Энергия дня тяжелая, животная и агрессивная. Энергетика организма близится к уменьшению, и увеличиваются «приступы энергетических вампиризма» потому не вздумайте сливать ее на споры, избегайте конфликтные ситуации. Сохраняйте выдержку и спокойствие.
Уделите особое внимание своему энергетическому балансу, внутреннему состоянию, вибрациям тела и ума.
Эзотерическое влияние:
Это день для духовной практики, когда вы можете обрести мудрость и осознание мира. Приветствуются практики созерцания, омоложения и очищения будут как никогда кстати. Медитации, молитвы, мантры, суры – выбирайте сами, что ближе на сегодняшний день. Особенно хороша сегодня практика внутренней улыбки.
Проведите очистительные ритуалы квартиры, дома, помещения при помощи воды и огня.
Здоровье:
Желательно воздержаться от животной пищи, тонизирующих напитков, и тем более от алкоголя и курения. Никаких посиделок и застолий. Хорошо поститься.
Хорошо пить витаминизированные напитки и травяные чаи. Укрепляйте иммунитет.
Не рекомендуются хирургическое вмешательство. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.
Личная сфера и сексуальное влияние:
Будьте внимательны к близким и проявляйте сострадание. Cглаживайте конфликтные углы и дышите спокойно. Избегайте сегодня шумных компаний, сборищ и торжеств.
Сегодня желательно воздержаться от секса.
Деловая сфера:
Это худший день для бизнес- активности. Спокойно сосредоточьтесь на индивидуальной работ, но не сидите целый день за рабочим столом или компьютером, сегодня особенно важна внешняя активность, внутреннее спокойствие и смена фаз деятельности. Периодически делайте перерывы и уединяйтесь на созерцание, сегодня хорошо почаще менять обстановку.
Не начинать новые дела, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.
~©~
Энергетика: актив
Стихия: земля, вода
Гармоничные цвета: оранжевый, каштановый, шоколадный и коричневый.
Благоприятные камни: топаз, черный нефрит, крокодилит, сардер
Часть тела: голень, ступни, лимфосистема.
Символ лунного дня: Крокодил, Макара – полурыба-полукрокодил
19 Мая 2017 / Пятница / 21 36
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- РОС поддержал внешнюю политику Владимира Путина
|235
- В Москве лета не будет: что происходит с погодой
|212
- В Москве открылся съезд Российского Общенародного Союза
|203
- Сергей Бабурин снова стал лидером Российского общенародного Союза
|170
- Дмитрий Соин: когда образование мешает жить
|164
- Потепление в Москве снова откладывается
|143
- Как настроить себя на процветание?
|124
- Важна чистота мыслей и поступков. Период вашего квантового скачка
|109
- День мудрости, постижения знаний и духовного обновления
|93
- Саморазвитие и психология
|78