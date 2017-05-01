Саморазвитие и психология

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций статей на тему психологии человеческого сознания:

Для того чтобы человек мог функционировать, ему необходимо правильно воспринимать мир, анализировать и систематизировать полученные знания, запоминать важные моменты и высказывать мнение по тому или иному поводу. Из этого следует, что деятельность человека неизбежно сопровождают психические процессы.

Чтобы разобраться, что же это такое, давайте, изначально перечислим их:



- память;

- ощущение;

- восприятие;

- мышление;

- внимание;

- воображение;

- речь.



Итак. Психический процесс – это разные формы единственного, целостного отображения человеком окружающей среды и себя в ней.

От того, на каком уровне развития у вас находятся те или иные психические процессы, можно судить о вашем общем развитии и о том, насколько легко вы добиваетесь успеха в достижениях своих целей. Эта статья поможет вам улучшить некоторые психические процессы и, тем самым, упростить вашу жизнедеятельность.

Множество сайтов просто загромождены советами и методами по улучшению памяти. Но главное, что стоит помнить, память нужно постоянно поддерживать. Даже люди, которые от рождения награждены прекрасной памятью, рано или поздно в этом убедятся.

Как мы уже сказали, одним из способов по улучшению памяти есть лекарственные препараты. Существует стереотип о том, что таблетки для памяти предназначены только для людей пожилого возраста. Но разве у других возрастных и социальных групп не может быть проблем с памятью? Разве не студенты и школьники занимаются как раз той деятельностью, при которой память является первоочередной?

Но с этим не стоит переусердствовать. Так как это все-таки лекарства и в первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом.

Для обычной коррекции будет достаточно нескольких капель настойки женьшеня перед завтраком.

Кроме всего прочего для улучшения памяти будут очень даже кстати упражнения:

1. Уделяйте в день несколько минут на то, чтобы выучить что-то наизусть. Пусть это будет стихотворение, небольшой анекдот или афоризм. Кстати, считается, что более эффективны для памяти прозаичные произведения, обратите на это внимание.

2. Учите иностранные языки, они, как ни что иное, благотворно влияют на улучшение памяти.

3. Старайтесь запомнить наизусть номера телефонов, дни рождения всех ваших близких.

Так как все процессы в организме человека взаимосвязаны, для того, чтобы развить одну психическую функцию, необходимо уделять внимание нескольким.

Очень важной психической функцией является мышление. Возраст и то, чем вы занимаетесь, здесь совершенно не при чем. Проблемы с мышлением – явная характеристика того, что вашему мозгу необходима зарядка. Как и для любой деятельности человека, первоочередную роль играет то, чем он питается. Для улучшения мышлени наиболее подходящими есть такие продукты: мясные продукты, рыба, картофель, ржаной хлеб, грецкие орехи. Напитки, которые содержат кофеин, способны активизировать деятельность мозга. Но это лишь временная реакция. Постарайтесь заменить их травяными чаями или из имбиря. Это не только поможет улучшить мышление, но и повысит иммунитет.

Для прилива крови в область мозга необходима также физическая активность. Не забывайте о зарядке по утрам. Это укрепит не только мышцы тела, но и мышцы мозга.

А что касается конкретно упражнений, то уделяйте в день немного своего драгоценного времени на разгадывание загадок, головоломок, игре в настольные игры, в шахматы и шашки. Игры, как и арифметические подсчеты в уме, отлично развивают логику. Займите свой досуг творчеством, начните рисовать, вязать, вышивать, играть на каком-либо музыкальном инструменте – это способствует развитию креативности.

Хотите стать успешным? Начните следовать вышеуказанным советам прямо сейчас.