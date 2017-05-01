День мудрости, постижения знаний и духовного обновления
Эксперты
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Сегодня, 11:27
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ИА"ТИРАС", продолжает публиковать статьи эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:
01:40 18 мая – 02:10 19 мая 2017 года /киевское время22-й лунный день
Луна в Водолее
Солнце в Тельце
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года
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Сегодняшний день под символом Слона – это мощная Сила и Власть, которая может проявляться как нежно, так и разрушительно, а потому сегодня особенно важно отслеживать куда и как вы направляете свою энергию.
Слон – это символ духовных знаний и мудрости, проницательности и достоинства, а потому сегодня будьте особо благоразумны. Индийский бог мудрости Ганеша также является символом дня.
День духовного и творческого обновления. Этот период хорош для постижения новых знаний и прежде всего духовных, новых открытий себя и мира, познания наук и ремесленичества, наставничества и ученичества. Сегодня можно усвоить можно усвоить материала больше, чем за целый месяц.
Будьте внимательны к знакам, возможно именно сегодня вам откроются тайны мироздания и законы Вселенной. Если будете внимательны, то найдете новые ключи к решению старых проблем.
Ключом дня будет сердечность и открытость, альтруизм и передача знаний.
Желаю вам счастья и мудрости.
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Эмоциональное влияние:
Эмоционально насыщенный день. Настройтесь пожалуйста на позитивное мышление, и избегайте конфликтов и проявления агрессии со стороны. Любое проявление вашего негатива и жестокость вернется вам стократ. Сегодня день магии слова, а потому тысячу раз подумайте прежде чем говорить.
Возможно некоторым захочется побыть в уединении, прислушаться к себе. Избегайте сборищ и увеселительных мероприятий.
Физическое влияние:
Хороша умеренная нагрузка, но будьте осторожны и не совершайте резких движений. Рассчитывайте свои силы особенно в тренажерном зале, не перегружайте тазобедренный, колени и позвоночник.
Сегодня прекрасно заняться йогой, суставной гимнастикой, и все что будет хорошим для укрепления позвоночника. Сходите в бассейн.
Благоприятен для приятных занятий по дому.
Энергетическое влияние:
Очень мощный энергетически день. Остлеживайте свои мысли, слова и действия, используйте силу во благо. Сегодня любое проявление негатива, неаккуратного обращения с миром и людьми, вернется к вам бумерангом. Лучше направьте эту энергию в мирное русло, на самопознание и самообразование.
Идет поворот энергетического потока и совсем близка четвертая фаза Луны, а энергии будет становиться меньше, а потому учитесь ее аккумулировать..
Эзотерическое влияние:
Иcпокон веков слон почитаем у многих народов мира и является священным животным в индийской, буддийской традициях. В христианстве слона изображали растаптывающим змею, что означало победу Христа над смертью и злом. В средневековой Европе слон считался символом целомудрия.
Это день духовного рост, когда проявляется невероятное сочетание высокого интеллекта, особая чуткость к информации и обостренной интуиции. Это день познания и открытия тайных знаний мироздания. Уделите сегодня этому особое внимание, а всю полученную информацию используйте только во благо.
Найдите сегодня время для медитации, чтения молитв, сур или мантр - это уже на ваше усмотрение и принадлежность к конфессии, главное чтобы шли они от чистого сердца.
Здоровье:
Хорошо употреблять много овощей, лучше термически необработанных.
Сегодня можно устраивать застолье и выпить немного алкоголя, например, бокал вина, но ни в коем случае нельзя злоупотреблять
Не рекомендуются хирургическое вмешательство на уязвимые части тела, они указаны в таблице ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.
Личная сфера и сексуальное влияние:
Уделите внимание и пообщайтесь со своей семье и близким. Будет очень благостно, если сможете сегодня больше времени провести со своими детьми и внуками. Хороший момент для исследования своих корней, составления генеалогического дерева.
Прекрасный период для секса и уединения с любимыми. Хороший период для обновления застоявшейся энергии между вами.
Деловая сфера:
Сегодня будет лучше, если вы ограничите деловые контакты. Займитесь решением накопившихся или несущественных вопросов. Хорошо исследовать какой либо вопрос и изучить необходимую информацию.
Завершайте ранее начатые дела и процессы и не начинайте новых проектов и дел, особенно если они важные. Не начинать новые делаи, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.
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Энергетика: пассив
Стихия: дерево
Гармоничные цвета: красный, алый и черный.
Благоприятные камни: голубой агат, синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит.
Часть тела: костная система, зубы, тазобедренный сустав, крестец, бедра, колени, позвоночник.
Символы дня: Слон, Ганеша, Книга, Золотой ключик
18 Мая 2017 / Четверг / 17 00
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