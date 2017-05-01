День мудрости, постижения знаний и духовного обновления Эксперты // Сегодня, 11:27 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает публиковать статьи эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:

01:40 18 мая – 02:10 19 мая 2017 года /киевское время

22-й лунный деньЛуна в ВодолееСолнце в ТельцеРетроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 годаСоветую также почитать статью на нашей странице«Ретроградный Плутон. Как превратиться из Гусеницы в Бабочку или знакомство с Тенью» ~©~Сегодняшний день под символом Слона – это мощная Сила и Власть, которая может проявляться как нежно, так и разрушительно, а потому сегодня особенно важно отслеживать куда и как вы направляете свою энергию.Слон – это символ духовных знаний и мудрости, проницательности и достоинства, а потому сегодня будьте особо благоразумны. Индийский бог мудрости Ганеша также является символом дня.День духовного и творческого обновления. Этот период хорош для постижения новых знаний и прежде всего духовных, новых открытий себя и мира, познания наук и ремесленичества, наставничества и ученичества. Сегодня можно усвоить можно усвоить материала больше, чем за целый месяц.Будьте внимательны к знакам, возможно именно сегодня вам откроются тайны мироздания и законы Вселенной. Если будете внимательны, то найдете новые ключи к решению старых проблем.Ключом дня будет сердечность и открытость, альтруизм и передача знаний.Желаю вам счастья и мудрости.~©~Эмоциональное влияние:Эмоционально насыщенный день. Настройтесь пожалуйста на позитивное мышление, и избегайте конфликтов и проявления агрессии со стороны. Любое проявление вашего негатива и жестокость вернется вам стократ. Сегодня день магии слова, а потому тысячу раз подумайте прежде чем говорить.Возможно некоторым захочется побыть в уединении, прислушаться к себе. Избегайте сборищ и увеселительных мероприятий.Физическое влияние:Хороша умеренная нагрузка, но будьте осторожны и не совершайте резких движений. Рассчитывайте свои силы особенно в тренажерном зале, не перегружайте тазобедренный, колени и позвоночник.Сегодня прекрасно заняться йогой, суставной гимнастикой, и все что будет хорошим для укрепления позвоночника. Сходите в бассейн.Благоприятен для приятных занятий по дому.Энергетическое влияние:Очень мощный энергетически день. Остлеживайте свои мысли, слова и действия, используйте силу во благо. Сегодня любое проявление негатива, неаккуратного обращения с миром и людьми, вернется к вам бумерангом. Лучше направьте эту энергию в мирное русло, на самопознание и самообразование.Идет поворот энергетического потока и совсем близка четвертая фаза Луны, а энергии будет становиться меньше, а потому учитесь ее аккумулировать..Эзотерическое влияние:Иcпокон веков слон почитаем у многих народов мира и является священным животным в индийской, буддийской традициях. В христианстве слона изображали растаптывающим змею, что означало победу Христа над смертью и злом. В средневековой Европе слон считался символом целомудрия.Это день духовного рост, когда проявляется невероятное сочетание высокого интеллекта, особая чуткость к информации и обостренной интуиции. Это день познания и открытия тайных знаний мироздания. Уделите сегодня этому особое внимание, а всю полученную информацию используйте только во благо.Найдите сегодня время для медитации, чтения молитв, сур или мантр - это уже на ваше усмотрение и принадлежность к конфессии, главное чтобы шли они от чистого сердца.Здоровье:Хорошо употреблять много овощей, лучше термически необработанных.Сегодня можно устраивать застолье и выпить немного алкоголя, например, бокал вина, но ни в коем случае нельзя злоупотреблятьНе рекомендуются хирургическое вмешательство на уязвимые части тела, они указаны в таблице ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.Личная сфера и сексуальное влияние:Уделите внимание и пообщайтесь со своей семье и близким. Будет очень благостно, если сможете сегодня больше времени провести со своими детьми и внуками. Хороший момент для исследования своих корней, составления генеалогического дерева.Прекрасный период для секса и уединения с любимыми. Хороший период для обновления застоявшейся энергии между вами.Деловая сфера:Сегодня будет лучше, если вы ограничите деловые контакты. Займитесь решением накопившихся или несущественных вопросов. Хорошо исследовать какой либо вопрос и изучить необходимую информацию.Завершайте ранее начатые дела и процессы и не начинайте новых проектов и дел, особенно если они важные. Не начинать новые делаи, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.~©~Энергетика: пассивСтихия: деревоГармоничные цвета: красный, алый и черный.Благоприятные камни: голубой агат, синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит.Часть тела: костная система, зубы, тазобедренный сустав, крестец, бедра, колени, позвоночник.Символы дня: Слон, Ганеша, Книга, Золотой ключик