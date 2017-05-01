Дмитрий Соин: когда образование мешает жить Эксперты // Вчера, 22:04 // 79

Быть образованным престижно и все стремятся получить университетский диплом. При этом редко кто задумывается о том, почему так много образованных, но при этом бедных и неудовлетворенных жизнью людей. О причинах такого парадокса рассказывает ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.

По его мнению в основе глубоких разочарований лежит неверно выбранное учебное заведение, факультет, специализация, а так же отсутствие навыков в построении личного имиджа, продвижении, брендировании и самореализации. ИА "ТИРАС", предлагает фрагмент интервью с господином Соиным, где рассматриваются именно эти аспекты "горя от ума":







