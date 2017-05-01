Дмитрий Соин: когда образование мешает жить
Эксперты
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Вчера, 22:04
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Быть образованным престижно и все стремятся получить университетский диплом. При этом редко кто задумывается о том, почему так много образованных, но при этом бедных и неудовлетворенных жизнью людей. О причинах такого парадокса рассказывает ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.
По его мнению в основе глубоких разочарований лежит неверно выбранное учебное заведение, факультет, специализация, а так же отсутствие навыков в построении личного имиджа, продвижении, брендировании и самореализации. ИА "ТИРАС", предлагает фрагмент интервью с господином Соиным, где рассматриваются именно эти аспекты "горя от ума":
18 Мая 2017 / Четверг / 07 48
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