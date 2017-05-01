Потепление в Москве снова откладывается Эксперты // Сегодня, 14:32 // 0

Ожидавшееся в эти дни потепление в Москве и области снова откладывается. Температура воздуха продолжит колебаться в пределах 10 - 12 градусов. Ситуация усугубляется холодными дождями.

Мечты о теплом мае остались в прошлом. Дачники в панике, рассада при таких температурах отказывается расти. Ежедневные дожди провоцируют гниение. Под угрозой урожай.

Отсутствие света и тепла дает основу для массовых депрессий и расстройств психики. Психологи Москвы работают в усиленном режиме. В ближайшее время ИА "ТИРАС" опубликует информацию о возможных изменениях погоды.