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Потепление в Москве снова откладывается

Потепление в Москве снова откладывается

Эксперты
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Сегодня, 14:32
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Ожидавшееся в эти дни потепление в Москве и области снова откладывается. Температура воздуха продолжит колебаться в пределах 10 - 12 градусов. Ситуация усугубляется холодными дождями. 
 
Мечты о теплом мае остались в прошлом. Дачники в панике, рассада при таких температурах отказывается расти. Ежедневные дожди провоцируют гниение. Под угрозой урожай. 
 
Отсутствие света и тепла дает основу для массовых депрессий и расстройств психики. Психологи Москвы работают в усиленном режиме. В ближайшее время ИА "ТИРАС" опубликует информацию о возможных изменениях погоды.

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