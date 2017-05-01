Важна чистота мыслей и поступков. Период вашего квантового скачка
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ИА"ТИРАС", продолжает публикацию статей эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:
01:04 17 мая – 1:40 18 мая 2017 года /киевское время21-й лунный день
Луна в Водолее
Солнце в Тельце
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года
Настал период, символом которого является Лошадь или Табун лошадей.
Лошадь- символ мощнейшей животной силы, благородства, грациозности и невероятной красоты.
В христианстве символ лошади, коня связывает с победой, так иногда Иисуса изображали верхом на белом коне. Так же в буддисткой традиции белая лошадь является атрибутом Будды, когда он покидал земную жизнь.
Сегодня необходимо быть предельно справедливым, честными с собой и окружающими, а также не позволять другим обмануть вас. Сохраняйте чистоту мыслей и поступков.
Это день смелости и риска, благоволит решительным людям, стремящимся к подвигам и победе. А потому совершайте упорство по достижению результата и цели.
Именно сегодня можно совершить некий квантовый скачок.
Также этот день считается днем объединения, скажем так соборности, так что любые коллективные мероприятия будут кстати. Конечно вы знаете, что у группы, объединенной одной целью, всегда увеличивают свой кпд деятельности в геометрической прогрессии и достигают больших результатов. Будьте созидательными, творите во имя добра и мира.
Проявление творчества в любых видах будет благоприятно. Возможно появятся новые идеи, проекты или нужные знакомства и связи, воспользуйтесь этим.
Ключом дня будет благородность во всем.
17 Мая 2017 / Среда / 20 40
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