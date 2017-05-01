Важна чистота мыслей и поступков. Период вашего квантового скачка Эксперты // Сегодня, 13:38 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает публикацию статей эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:

01:04 17 мая – 1:40 18 мая 2017 года /киевское время

21-й лунный деньЛуна в ВодолееСолнце в ТельцеРетроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 годаНастал период, символом которого является Лошадь или Табун лошадей.Лошадь- символ мощнейшей животной силы, благородства, грациозности и невероятной красоты.В христианстве символ лошади, коня связывает с победой, так иногда Иисуса изображали верхом на белом коне. Так же в буддисткой традиции белая лошадь является атрибутом Будды, когда он покидал земную жизнь.Сегодня необходимо быть предельно справедливым, честными с собой и окружающими, а также не позволять другим обмануть вас. Сохраняйте чистоту мыслей и поступков.Это день смелости и риска, благоволит решительным людям, стремящимся к подвигам и победе. А потому совершайте упорство по достижению результата и цели.Именно сегодня можно совершить некий квантовый скачок.Также этот день считается днем объединения, скажем так соборности, так что любые коллективные мероприятия будут кстати. Конечно вы знаете, что у группы, объединенной одной целью, всегда увеличивают свой кпд деятельности в геометрической прогрессии и достигают больших результатов. Будьте созидательными, творите во имя добра и мира.Проявление творчества в любых видах будет благоприятно. Возможно появятся новые идеи, проекты или нужные знакомства и связи, воспользуйтесь этим.Ключом дня будет благородность во всем.