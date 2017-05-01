Как настроить себя на процветание?

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций на тему психологии сознания человека:

Современная психология личностного роста позволяет не только пересмотреть каноны своего поведения и поменять полностью стереотипы, мешающие нормально и полноценно жить и процветать, но также и изменить свой внутренний мир и правильно расставить приоритеты. Конечно, все согласны с мыслью, что нет на земле двух одинаковых человек, но типы мышления у многих людей практически идентичны и это связанно с рядом факторов.

Работа, окружающие люди, родители, друзья, постоянные невезения и проблемы, быт и повседневная серость своего рода налетом скапливаются в душе и начинают в буквальном смысле мешать нормально жить и думать только своей головой. Главная проблема людей, считающих себя бедными, больными и несчастными в том, что они постоянно хотят чувствовать себя жертвами обстоятельств и ничего не делать для того, чтобы выбраться из порочного круга.

Можно прочитать десятки книг по психологии, посетить массу тренингов и общаться с умными и начитанными людьми, но полностью перенять чужой способ мышления и спроектировать на себя не удавалось еще никому. Нужно постичь одну простую истину, если не начать самостоятельно изменяться сегодня, завтра будет еще хуже и с еще большими проблемами. Нужно взять ответственность за свои беды и проблемы на себя самого и понять, что они являются не чем иным, как результатом наших действий. Все в мире связанно не только на физическом, но и на ментальном уровне и если человек начинает делать поступки, которые по сути своей ошибочны или неправильны, то рано или поздно придется пожинать плоды этих решений в более глобальном масштабе.

Решение бедности, болезней и глупости кроется в одной простой истине, нужно принять свои ошибки и избавиться от комплекса постоянной жертвенности и чувства вины. Это кардинально изменит жизнь, ведь пропадет ощущение неполноценности и ущербности. Нет в мире человека, которого бы бог создал специально для страданий и мучений. Все люди достойны процветания и силы, но обстоятельства постоянно дают испытания, которые нужно пройти.

Риск - еще один фактор, дающий мощный рывок в развитии человека. Чем больше риска в жизни и ситуаций, требующих быстрого критического мышления, тем быстрее человек начинает развивать себя и свою жизнь в нужном направлении и перестает бояться окружающих и среды, которая навязывает только негативное мышление. Конечно, устои общества и моральные засады имеют в себе только понимание того, что нужно быть терпеливым, спокойным, милостивым и добрым, что богатство и роскошь это зло, которое никогда не давало истинного счастья и понимания своей благочестивости. Нет и еще раз нет таким установкам. Это просто поводок, на котором правительство держит простых людей, чтобы они не могли нормально развиваться и идти по ступеням вверх. Нет ничего плохого в комфортной и богатой жизни и тем более не стоит бояться открыть себе новые возможности и силы для достижения целей. Каждый человек способен перевернуть свой мир и подняться с бедности до высот и роскоши.

Установки на процветание лежат в самом подсознании и зависят от типа мышления. Иными словами, все о чем человек начинает думать, рано или поздно материализуется и привносит в жизнь те краски, каким были наполнены мысли. Если это постоянное нытье про плохую зарплату, однотонную работу и неинтересную жизнь, то в будущем точно ничего не измениться. Нужно прямо сейчас открыть в себе внутреннюю силу и веру в свои способности и начать мечтать о богатой и красивой жизни, это поможет проложит мост между реальностью и ментальностью и позволит привлечь в жизнь идеи, которые помогут максимально близко воплотить все желания и мечты.

Мстительность, плохое настроение и неуверенность лучше убрать из своего внутреннего мира, потому что это тянет из человека лишнюю энергию и не дает ему нормально развиваться.

Конечно, на такие изменения пойдет не один месяц или даже год, но в конечном результате можно говорить о формировании нового успешного и целеустремленного человека, который знает чего он хочет и как этого добиться.