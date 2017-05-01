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Виктор Шелин: гагаузы унизились перед турками

Виктор Шелин: гагаузы унизились перед турками

Эксперты
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Сегодня, 20:12
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По мнению молдавского политика, Виктора Шелина гагаузское руководство преднамеренно унизилось перед Турцией превратив всемирный съезд гагаузов в триумф Анкары. 
В частности он обвинил башкана Гагаузии Ирину Влах в помпезном и выпуклом приеме турецкой делегации во главе с премьер министром этой страны. Так же Виктор Шелин напомнил о том, что исторически турки осуществляли геноцид гагаузов, как православного народа.
 
Молдавский политик отметил: "Гагаузам нужно было опуститься не только до того, чтобы турецкие флажки держать в день приезда Премьера Турции, а еще и на коленях встречать турок...Турки купили Филата с потрохами и добились беспошлинной и без квот торговли своими товарами в Молдове(рынки забиты турецкими овощами зимой и летом-молдавские не могут пробиться на полки супермаркетов!!!), сегодня турки уже указывают, чтобы Молдова закрыла 7 молдо- турецких лицеев, так как они излишне светские, завтра потребуют, чтобы гагаузские женщины были скромнее и смиреннее ( не сидели за столом с мужчинами) и ходили только в платках, после завтра откроют мечеть для турок в Комрате! И вы не откажите!!! Турки вспомнят вам о финансовой помощи Гагаузии и вы вынуждены будете ответить словом ДА! Такие есть Турки, такова их стратегия и политика Турции и они это уже сделали в странах ЕС! Теперь Турция и турки идут в Молдову!".
 
Со своей стороны гагаузский общественный деятель Дмитрий Попозогло так отреагировал на мнение Виктора Шелина:
"Да, у гагаузов не было никаких проблем с официальным Османским государством. Оно было весьма веротерпимо. Заплатил налог - спи спокойно.
Проблемы возникли, когда Османская Империя ослабла, и стала не справляться с обеспечением правопорядка на своей территории. Когда начали бушевать Кырджалийские банды. И когда ненависть к гяурам стала проявляться на бытовом, низовом уровне. Тогда гагаузы и подались в бега. Утратив самые лучшие на свете земли - на побережье Черного моря, променяв их на суровый засушливый Буджак".

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