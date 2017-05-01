Сегодня мистический день и у вас есть возможность трансформации и перехода на новый уровень Эксперты // Сегодня, 15:06 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:

00:24 16 мая- 01:04 17 мая 2017 года /киевское время

20-й лунный деньЛуна в Козероге, в Водолее с 20:49 16 маяЛуна без курса 13:22 -20:50 16 маяСолнце в ТельцеРетроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 годаСоветую также почитать статью на нашей странице@Астрология на каждый день«Ретроградный Плутон. Как превратиться из Гусеницы в Бабочку или знакомство с Тенью» ~©~Сегодня мистический день, знаменуемый полетом Орла. В этот день сами небеса посылают вам знаки свыше и прозрение. Орел — властелин птиц и воздуха, и является олицетворением полуденного Солнца, вознесения и победы. Он важнейший солярный символ всех солнечных богов.Во многих традициях Орел соединяет небо и землю и это очень аллегорично для сегодняшнего дня. В иконографии средневекового христианства орел ассоциируется с вознесением Христа. В буддизме орел — птица, на которой летает Будда. Среди шаманов орел – это символ Отца, его перья используют в обрядах и инициациях.Это день духовных поисков Вопросов и Ответов. Орел – символ религиозного и духовного подвига, и это день эволюции духа. В этот период у вас есть возможность подняться на новый уровень духовного развития. К тому же Луна в Козероге добавит чувства долга и ответственности, а в Водолее - желания свободы.В алхимии орел, взмывающий ввысь, являет освобожденную духовную часть первоматерии, prima materia.Это день осознания своих целей, обретения собственного стержня и понимания себя. В этот день легко познается истина, как духовная так и материальная, а потому смотрите глубже и обнаруживайте суть вещей.Это день перерождения и если вы будете внимательны к себе, то и ваша трансформация близка. Возможно ситуация дня будет для вас судьбоносной, будьте внимательны к поступкам и мыслям своим.Ключ дня: Несите любовь в мир.