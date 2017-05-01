Сегодня мистический день и у вас есть возможность трансформации и перехода на новый уровень
Эксперты
//
Сегодня, 15:06
//
0
ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций эксперта в области астрологии Светланы Дидушок:
00:24 16 мая- 01:04 17 мая 2017 года /киевское время20-й лунный день
Луна в Козероге, в Водолее с 20:49 16 мая
Луна без курса 13:22 -20:50 16 мая
Солнце в Тельце
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года
Советую также почитать статью на нашей странице
@Астрология на каждый день
«Ретроградный Плутон. Как превратиться из Гусеницы в Бабочку или знакомство с Тенью» ~©~
Сегодня мистический день, знаменуемый полетом Орла. В этот день сами небеса посылают вам знаки свыше и прозрение. Орел — властелин птиц и воздуха, и является олицетворением полуденного Солнца, вознесения и победы. Он важнейший солярный символ всех солнечных богов.
Во многих традициях Орел соединяет небо и землю и это очень аллегорично для сегодняшнего дня. В иконографии средневекового христианства орел ассоциируется с вознесением Христа. В буддизме орел — птица, на которой летает Будда. Среди шаманов орел – это символ Отца, его перья используют в обрядах и инициациях.
Это день духовных поисков Вопросов и Ответов. Орел – символ религиозного и духовного подвига, и это день эволюции духа. В этот период у вас есть возможность подняться на новый уровень духовного развития. К тому же Луна в Козероге добавит чувства долга и ответственности, а в Водолее - желания свободы.
В алхимии орел, взмывающий ввысь, являет освобожденную духовную часть первоматерии, prima materia.
Это день осознания своих целей, обретения собственного стержня и понимания себя. В этот день легко познается истина, как духовная так и материальная, а потому смотрите глубже и обнаруживайте суть вещей.
Это день перерождения и если вы будете внимательны к себе, то и ваша трансформация близка. Возможно ситуация дня будет для вас судьбоносной, будьте внимательны к поступкам и мыслям своим.
Ключ дня: Несите любовь в мир.
16 Мая 2017 / Вторник / 22 05
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дмитрий Соин о позиционировании и конфликте веганов с мясоедами
|286
- Астрология 12 мая: место Змея-искусителя займет Бабочка
---|253
- Дмитрий Соин: о "черном пиаре" и эпохе женщин
|237
- Астропрогноз на 11 мая: день соблазнов, грехопадения и мощной энергии
|229
- Невозможно быть идеальным для всех
|209
- Курс кандидата в депутаты заинтересовал молодых политиков
|197
- Как справиться с обидой?
|168
- В Москве снова шел снег
---|162
- РОС поддержал внешнюю политику Владимира Путина
|145
- Сергей Бабурин снова стал лидером Российского общенародного Союза
|120