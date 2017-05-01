Как победить акрофобию или страх высоты?
ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций на тему психологии человеческого сознания:
Боязнь высоты у некоторых людей проходит сама собой, спустя какое-то время. Но, если годы идут и ничего не происходит, нужно действовать. К сожалению, многие существующие сегодня техники по борьбе с этим типом фобии, являются неэффективными. Проблема в том, что боязнь высоты – это естественный страх, который вырабатывает защитный механизм, отвечающий за безопасность. Но, в норме он не должен доходить до панических состояний. Фобия – это патологический, неконтролируемый страх. Не нужно считать себя безнадежным. Многим людям удалось победить акрофобию даже без помощи психотерапевта. Давайте рассмотрим, что может помочь справиться с этим страхом.
Избавьтесь от страха смерти.
-
Многие современные психотерапевты утверждают, что в основе различных фобий и патологических страхов, лежит боязнь смерти. Конечно же, этот страх сложно побороть, поэтому многие люди стараются не думать о нем. Когда человек пытается гнать от себя такие мысли, игнорировать их, или заглушать чем-то другим, его страхи не исчезают, а начинают проявляться в других формах. Например, боязнь высоты. Ведь человек не боится именно высоты, хотя он может даже не осознавать это, он страшится того, что может с ним произойти, если он вдруг, сорвется или оступится и упадет. Поэтому, избавившись от страха смерти, можно победить многие другие фобии. Как это сделать? Единого, универсального рецепта не существует, но есть эффективные методики, которые помогли уже многим людям. Рассмотрим их.
-
Некоторым людям помогла вера в загробную жизнь. Ведь многие религии сегодня учат тому, что человек является вечным существом. Вера в реинкарнацию, или вечную жизнь в раю, на небесах, помогает справляться с земными страхами. Человек, который детально изучает тему жизни после смерти, постепенно теряет этот страх, так как это уже не неизвестность, а что-то вполне понятное. Современная наука не доказала отсутствие вечной жизни, поэтому отрицать ее существование без аргументов, тоже невозможно. Поэтому, поверить в вечную жизнь, никогда не поздно, да и вреда в этом точно уж не будет, а вот избавиться от фобии это поможет.
-
Если же человек убежденный атеист, и никакими силами не может себя заставить поверить в то, что его дух вечен, есть другой способ. Нужно найти рациональное объяснение страху, и постараться свести его к минимуму. Объясните себе, почему вы боитесь. Ваше состояние здоровья может провоцировать такие страхи? Займитесь его восстановлением, чтобы избавиться от них. Может быть, вы в прошлом попадали в опасные ситуации, и поэтому стали испытывать страх? Проработайте психотравмирующие ситуации прошлого и получите исцеление.
-
Есть еще один способ – можно просто убедить себя в том, что не нужно бояться. Страх того, что будет не скоро, отнимает у вас спокойствие сегодня, поэтому нет смысла тратить свое время сейчас, погружаясь в тягостные мысли о будущем.
Как же победить акрофобию?
Как правило, после того, как человек искореняет главную причинную акрофобии, о которой говорилось выше, страх притупляется и перестает быть патологическим. Но, какое-то время все же приступы паники при виде высоты могут преследовать вас. Как с ними сражаться?
Работать над преодолением фобии можно с помощью психотерапевта, или самостоятельно. Как правило, психотерапевтические методики не предусматривают медикаментозного лечения, хотя в некоторых случаях могут пригодиться и препараты.
Существует один древний и проверенный, не медикаментозный метод борьбы с разными видами фобий. Речь идет о привычке. Когда что-то для нас становится привычным, организм перестают запускать стрессовую реакцию в ответ на раздражитель, или делает ее менее интенсивной. Как это работает на практике?
Рассмотрим ситуацию. Человек из-за акрофобии никак не мог заставить себя спуститься в метро на эскалаторе. Каждый раз, когда он делал первый шаг на ступеньку, его тело покрывалось холодным потом, начинали трястись руки и ноги, и он в приступе паники просто сбегал обратно, и еще 30-40 минут приходил в чувства от пережитого стресса. Периодически от одной мысли о высоте у него начинали потеть ладони. И он решил сражаться со своей проблемой. Сначала он попробовал спуститься в лифте вместе со своим другом, опираясь на его поддержку, позже попробовал пользоваться короткими эскалаторами в торговом центре. Спустя месяц человек обнаружил, что страх высоты стал менее выраженным, приступы паники отступили. С тех пор он стал без опасения прогуливаться по высоким мостам, и в дальнейшем тренировать свою устойчивость, делая высоту для себя привычным явлением. Спустя еще немного времени поездка на длинном эскалаторе не принесла негативных переживаний. И позже он увеличивал нагрузку – отправлялся в путешествия на самолетах, совершал прыжки с парашютом и т. д. Но, вырабатывая привычку к высоте важно начинать с малого, и делать это поэтапно.
Привыкнуть можно к чему угодно, и это главнейший фактор победы над фобией. Искоренив ее причины и привыкнув к раздражителю, можно избавиться от стрессов и страхов, связанных с ними!
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дмитрий Соин: Малый ледниковый период - это реальность
|355
- Дмитрий Соин о позиционировании и конфликте веганов с мясоедами
|264
- Европейский институт JUSTO расширяет перечень курсов
|235
- Астрология 12 мая: место Змея-искусителя займет Бабочка
---|225
- Астропрогноз на 11 мая: день соблазнов, грехопадения и мощной энергии
|207
- Невозможно быть идеальным для всех
|185
- Курс кандидата в депутаты заинтересовал молодых политиков
|175
- Как справиться с обидой?
|153
- В Москве снова шел снег
---|139
- В Москве открылся съезд Российского Общенародного Союза
|125