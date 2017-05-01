Как победить акрофобию или страх высоты? Эксперты // Сегодня, 13:20 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций на тему психологии человеческого сознания:

Боязнь высоты у некоторых людей проходит сама собой, спустя какое-то время. Но, если годы идут и ничего не происходит, нужно действовать. К сожалению, многие существующие сегодня техники по борьбе с этим типом фобии, являются неэффективными. Проблема в том, что боязнь высоты – это естественный страх, который вырабатывает защитный механизм, отвечающий за безопасность. Но, в норме он не должен доходить до панических состояний. Фобия – это патологический, неконтролируемый страх. Не нужно считать себя безнадежным. Многим людям удалось победить акрофобию даже без помощи психотерапевта. Давайте рассмотрим, что может помочь справиться с этим страхом.

Избавьтесь от страха смерти.

Многие современные психотерапевты утверждают, что в основе различных фобий и патологических страхов, лежит боязнь смерти. Конечно же, этот страх сложно побороть, поэтому многие люди стараются не думать о нем. Когда человек пытается гнать от себя такие мысли, игнорировать их, или заглушать чем-то другим, его страхи не исчезают, а начинают проявляться в других формах. Например, боязнь высоты. Ведь человек не боится именно высоты, хотя он может даже не осознавать это, он страшится того, что может с ним произойти, если он вдруг, сорвется или оступится и упадет. Поэтому, избавившись от страха смерти, можно победить многие другие фобии. Как это сделать? Единого, универсального рецепта не существует, но есть эффективные методики, которые помогли уже многим людям. Рассмотрим их.

Некоторым людям помогла вера в загробную жизнь. Ведь многие религии сегодня учат тому, что человек является вечным существом. Вера в реинкарнацию, или вечную жизнь в раю, на небесах, помогает справляться с земными страхами. Человек, который детально изучает тему жизни после смерти, постепенно теряет этот страх, так как это уже не неизвестность, а что-то вполне понятное. Современная наука не доказала отсутствие вечной жизни, поэтому отрицать ее существование без аргументов, тоже невозможно. Поэтому, поверить в вечную жизнь, никогда не поздно, да и вреда в этом точно уж не будет, а вот избавиться от фобии это поможет.

Если же человек убежденный атеист, и никакими силами не может себя заставить поверить в то, что его дух вечен, есть другой способ. Нужно найти рациональное объяснение страху, и постараться свести его к минимуму. Объясните себе, почему вы боитесь. Ваше состояние здоровья может провоцировать такие страхи? Займитесь его восстановлением, чтобы избавиться от них. Может быть, вы в прошлом попадали в опасные ситуации, и поэтому стали испытывать страх? Проработайте психотравмирующие ситуации прошлого и получите исцеление.

Есть еще один способ – можно просто убедить себя в том, что не нужно бояться. Страх того, что будет не скоро, отнимает у вас спокойствие сегодня, поэтому нет смысла тратить свое время сейчас, погружаясь в тягостные мысли о будущем.

Как же победить акрофобию?

Как правило, после того, как человек искореняет главную причинную акрофобии, о которой говорилось выше, страх притупляется и перестает быть патологическим. Но, какое-то время все же приступы паники при виде высоты могут преследовать вас. Как с ними сражаться?

Работать над преодолением фобии можно с помощью психотерапевта, или самостоятельно. Как правило, психотерапевтические методики не предусматривают медикаментозного лечения, хотя в некоторых случаях могут пригодиться и препараты.

Существует один древний и проверенный, не медикаментозный метод борьбы с разными видами фобий. Речь идет о привычке. Когда что-то для нас становится привычным, организм перестают запускать стрессовую реакцию в ответ на раздражитель, или делает ее менее интенсивной. Как это работает на практике?

Рассмотрим ситуацию. Человек из-за акрофобии никак не мог заставить себя спуститься в метро на эскалаторе. Каждый раз, когда он делал первый шаг на ступеньку, его тело покрывалось холодным потом, начинали трястись руки и ноги, и он в приступе паники просто сбегал обратно, и еще 30-40 минут приходил в чувства от пережитого стресса. Периодически от одной мысли о высоте у него начинали потеть ладони. И он решил сражаться со своей проблемой. Сначала он попробовал спуститься в лифте вместе со своим другом, опираясь на его поддержку, позже попробовал пользоваться короткими эскалаторами в торговом центре. Спустя месяц человек обнаружил, что страх высоты стал менее выраженным, приступы паники отступили. С тех пор он стал без опасения прогуливаться по высоким мостам, и в дальнейшем тренировать свою устойчивость, делая высоту для себя привычным явлением. Спустя еще немного времени поездка на длинном эскалаторе не принесла негативных переживаний. И позже он увеличивал нагрузку – отправлялся в путешествия на самолетах, совершал прыжки с парашютом и т. д. Но, вырабатывая привычку к высоте важно начинать с малого, и делать это поэтапно.

Привыкнуть можно к чему угодно, и это главнейший фактор победы над фобией. Искоренив ее причины и привыкнув к раздражителю, можно избавиться от стрессов и страхов, связанных с ними!