10 секретов внутренней силы

Эксперт Европейского института JUSTO. рассказал читателям ИА"ТИРАС", о десяти секретах внутренней силы:

Для достижения успеха и преодоления сложных обстоятельств человеку необходимо иметь внутреннюю силу. Часто под давлением проблем, негативных мыслей и прочих неприятностей, наша внутренняя сила иссякает, и мы чувствуем себя слабыми и беспомощными перед лицом сложностей. Как с этим справиться и обрести больше внутренней силы? Давайте рассмотрим полезные советы, которые помогут в этом деле.

1. Внутренняя сила рождается тогда, когда она нам нужна – в трудностях.

Поэтому, первым делом необходимо себя настроить воинственно, и не пытаться обходить жизненные трудности стороной. Бросайтесь на них первыми, и не ждите, когда они начнут разрушать вашу жизнь. Справляясь с каждой сложностью, вы будете не терять, а обретать внутреннюю силу.

2. Силу обретают также через управление своими эмоциями.

Каждая из них несет в себе энергетический заряд, и только от вас зависит то, куда вы его перенаправите. Поэтому, не подавляйте в себе эмоции, а научитесь корректировать их энергию и направлять ее туда, где это необходимо. Такие сложные эмоции, как гнев, раздражение, злость и обида, имеют разрушительный потенциал, и должны быть направлены не внутрь вас и не на других людей, а на решение проблем. Эмоции радости, восторга, восхищения и счастья имеют созидательную энергию и помогают высвобождать творческий потенциал. Помните о том, что управление эмоциями начинается с их осознания.

3. Сильные люди умеют действовать вопреки страху.

Такое умение приобрести может каждый человек! Если начать с мелочей, то вскоре выработается привычка. Это вовсе не означает, что вы перестанете чувствовать страх – это невозможно. Просто он не будет доминирующим чувством, а станет добрым советчиком, который убережет вас от опасностей и ошибок.

4. Умение черпать силу из своих внутренних резервов связано также с позитивным мышлением и оптимистичным настроем.

Если человек верит, что все будет хорошо, источники силы для преодоления трудностей открываются автоматически. Если же его вера настроена на поражение, то никакого высвобождения энергии не состоится. Негативное мышление порождает апатию и бездействие.

5. Вы наверняка слышали, о так называемом, втором дыхании.

Когда спортсмен невероятно близок к финишу ,и чувствует, что силы покидают его, он продолжает движение, несмотря на боль и отсутствие энергии. Благодаря тому, что он не останавливается, в нем открывается новый источник силы. Также и во всех сферах нашей жизни. В самые сложные моменты, когда совсем нет ни сил, ни энергии, главное не останавливаться и продолжать упорное движение вперед, сцепив зубы. Если вы начнете практиковать настойчивость, вопреки вашим чувствам, вы увидите, на что вы способны. Внутренняя сила есть у каждого человека, и своим решением продолжать путь, вы открываете резервные источники. Если же вы приняли решение сдаться, резервы не откроются.

6. Одно из проявлений внутренней силы – волевое решение.

Некоторое время назад ученые выдвинули теорию, что сила воли имеет склонность истощаться, если часто ее применять. К счастью, подтверждения эта теория не нашла. Наоборот, последовательное и постепенное применение волевых усилий, способствует развить внутреннюю силу. Очень хорошо помогает в развитии силы воли спорт – каждый день преодолевая боль и нежелание заниматься, увеличивая нагрузку, вы можете стать сильнее.

7. Один из основных врагов внутренней силы – промедление.

Прокрастинаторы, которые хронически откладывают дела и решения на потом, в итоге ощущают себя слабыми и беспомощными. Промедление заставляет перегорать нашу внутреннюю силу, нейтрализуя энергию, которую она несет в себе. Боритесь с желанием отложить все до понедельника или лучших времен.

8. Понимание энергетического взаимодействия с людьми также поможет отгородить себя от тех, кто истощает ваши резервы силы.

Энергетические вампиры и манипуляторы – это те люди, которые способны незаметно лишить вас энергии. В общении с такими людьми лучше сохранять дистанцию и применять жесткость.

9. Уровень вашей стрессоустойчивости, определяет вашу внутреннюю мощь.

Ситуации, которые вас не ломают, позволяют вам становиться сильнее. Поэтому, разрабатывая личную устойчивость к стрессу и его влиянию, вы автоматически наполняетесь силой.

10. И еще одно очень важное правило – сила является восстанавливаемым ресурсом.

Если вы не будете заботиться об отдыхе, вы не сможете всегда оставаться сильными. В отдыхе нуждается не только наше тело, но и ум, и душа. Находите возможности возобновлять свою энергию, и не давайте ей истощаться.