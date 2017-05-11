День искушения и сегодня лучше не потакайте своим слабостям
Эксперты
//
Сегодня, 10:16
//
0
Экспертный прогноз на день от Светланы Дидушко:
19:54 10 мая– 20:55 11 мая 2017 года15-й лунный день
Полнолуние в 00:43 11.05.17
Луна в Скорпионе
Луна без курса 00:42– 19:59 11.05.17
Солнце в Тельце
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года
Сегодня – критический день, когда символ дня Змей – искуситель обостряет искушения, соблазны внутренние и внешние. Грехопадение- один из самых распостраненых понятий сегодняшнего символа, когда первые люди подвергшись искушению потеряли состояние блаженства иединения с Создателем, взамен избрав падение и страдание.
Издревле существовали поверия о том, что змей символизирует сексуальность и мужское плодородие. У многих народов мира были сказания как змей- искуситель соблазняет и похищает девушек. Но по сути Змей может олицетворять как мужское ,так и женское начало.
Также символ Змея - существо, которое может убить, символизирует смерть, и одновременно, когда меняет кожу, является символом жизни и воскресения,что дарует шанс обновления и отказ от старого и ненужного.
День неоднозначный так как, усиливает ваши положительные и отрицательные качества во много крат. Это хороший этап для отслеживания своих слабых сторон, для последующей проработки. Наберитесь терпения и не потакайте своим слабостям.
Близится полнолуние и Луна находится на пике энергетической мощи. Сегодня необходимо трудится не покладая рук, чтобы вскоре увидеть результаты своих усилий. Идите к своей цели и не сварачивайте с пути.
Сейчас у вас есть прекрасная возможность изменить себя к лучшему, а Луна благоволит этому и дарит вам силы справиться с о сложной проблемой и ситуацией, как внешней, так и внутреннней. Будьте созидательными, творите благо и добро.
Ключом на сегодня будет внутренний покой и наблюдение.
~©~
11 Мая 2017 / Четверг / 11 46
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Приднестровье и Крым: геополитическое образование в действии
---|301
- Дмитрий Соин: Малый ледниковый период - это реальность
|231
- Без Цензуры: Иранская игра в Нагорном Карабахе
|199
- Почему Навальный не любит адвокатов
|171
- Дмитрий Соин о позиционировании и конфликте веганов с мясоедами
|146
- Аномальный снегопад в Москве создал пробки на дорогах
|138
- В этот магический день приоткрывается завеса между мирами
|117
- Путин поздравил россиян с днем Великой Победы
|105
- Дмитрий Соин: о "черном пиаре" и эпохе женщин
|82
- День искушения и сегодня лучше не потакайте своим слабостям
|21