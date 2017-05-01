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Дмитрий Соин: о "черном пиаре" и эпохе женщин

Дмитрий Соин: о "черном пиаре" и эпохе женщин

Эксперты
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Сегодня, 01:23
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На вопросы молодых кандидатов в депутаты о видах и стилях современного  PR (пиара) ответил автор курса политтехнологов, ректор Европейского института JUSTO, Дмитрий Соин. Выступление состоялось на площадке Молодой Гвардии Единой России в Москве.
 
В частности политик и ученый-социолог раскрыл свой взгляд на природу PR, убедительно продемонстрировал единство этого явления искусственно разделенного на белый, серый и черный сегменты. Слушателям были даны конкретные советы относительно выстраивания собственной пиар кампании и противодействия информационным атакам противника. 
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видео-версию практикума Дмитрия Соина, в которой отражены наиболее концептуальные моменты его выступления:
 
 

 
 

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