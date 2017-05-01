Дмитрий Соин: о "черном пиаре" и эпохе женщин Эксперты // Сегодня, 01:23 // 0

На вопросы молодых кандидатов в депутаты о видах и стилях современного PR (пиара) ответил автор курса политтехнологов, ректор Европейского института JUSTO, Дмитрий Соин. Выступление состоялось на площадке Молодой Гвардии Единой России в Москве.

В частности политик и ученый-социолог раскрыл свой взгляд на природу PR, убедительно продемонстрировал единство этого явления искусственно разделенного на белый, серый и черный сегменты. Слушателям были даны конкретные советы относительно выстраивания собственной пиар кампании и противодействия информационным атакам противника.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видео-версию практикума Дмитрия Соина, в которой отражены наиболее концептуальные моменты его выступления:



