Астропрогноз на 11 мая: день соблазнов, грехопадения и мощной энергии
Эксперты
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Сегодня, 00:22
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19:54 10 мая– 20:55 11 мая 2017 года
15-й лунный день
Полнолуние в 00:43 11.05.17
Луна в Скорпионе
Луна без курса 00:42– 19:59 11.05.17
Солнце в Тельце
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года
Сегодня – критический день, когда символ дня Змей – искуситель обостряет искушения, соблазны внутренние и внешние. Грехопадение- один из самых распостраненых понятий сегодняшнего символа, когда первые люди подвергшись искушению потеряли состояние блаженства иединения с Создателем, взамен избрав падение и страдание.
Издревле существовали поверия о том, что змей символизирует сексуальность и мужское плодородие. У многих народов мира были сказания как змей- искуситель соблазняет и похищает девушек. Но по сути Змей может олицетворять как мужское ,так и женское начало.
Также символ Змея - существо, которое может убить, символизирует смерть, и одновременно, когда меняет кожу, является символом жизни и воскресения,что дарует шанс обновления и отказ от старого и ненужного.
День неоднозначный так как, усиливает ваши положительные и отрицательные качества во много крат. Это хороший этап для отслеживания своих слабых сторон, для последующей проработки. Наберитесь терпения и не потакайте своим слабостям.
Близится полнолуние и Луна находится на пике энергетической мощи. Сегодня необходимо трудится не покладая рук, чтобы вскоре увидеть результаты своих усилий. Идите к своей цели и не сварачивайте с пути.
Сейчас у вас есть прекрасная возможность изменить себя к лучшему, а Луна благоволит этому и дарит вам силы справиться с о сложной проблемой и ситуацией, как внешней, так и внутреннней. Будьте созидательными, творите благо и добро.
Ключом на сегодня будет внутренний покой и наблюдение.
Эмоциональное влияние:
В этот день в каждом просыпается собственный змей- искуситель, а инстинкты преобладают над разумом. Повышается чувствительность к агрессивному, бестактному проявлению других, а потому будьте терпимы и берегите нервы. Постарайтесь не ввызываться в споры и конфликты.
Могут возрасти приступы и фобии. Предлагаю возвращаться в момент, разотождествляться и наблюдать свои эмоции, как отражение в зеркале. Помогайте себе и другим обрести равновесие и баланс, а при этом помните важный закон: «Не просят – не лезь»
Физическое влияние:
Хороши активные нагрузки на организм. Займитесь спортом, плаванием. Прекрасно будет, если сможете провести день на свежем воздухе или выехать на природу.
Не поддавайтесь лени, лучше займитесь завершением своих творческих и рабочих проектов. Сегодня хорошо посвятить время домашним делам, но не перенапрягаться.
Энергетическое влияние:
Очень мощный энергетически день, вы будете ощущать бодрость и возбуждение. Продолжается накопление энергетическое сил и приближается к своему максимуму. Нельзя поддаваться лени, унынию и аппатии.
Будьте благоразумны в расходовании и аккумуляции энергии.
Эзотерическое влияние:
День аскезы. Сегодня человек как никогда податлив влиянию из вне, в виде искушений и соблазнов, лености, лести и обмана. Возможно влияния и внушение из вне. Будьте очень внимательны в общении и «не попадитесь на удочку». Будьте на стороне справедливости.
Сегодня как никогда будут хороши духовные практики, медитации и занятия йогой.
Приветствуется практики уединения и аскетизма.
Здоровье:
Хорошо для голодания и соблюдения поста. Сегодня хорошо употребялть в пищу фрукты, овощи, калину, красные ягоды, бобовые. А вот от яблок, чеснока и животной пищи лучше отказаться. Будет благоприятным пить травяные чаи воду.Воздержитесь от тонизирующий напитков и газированых лимонадов.
Сегодня категорически запрещено употреблять спиртное и курить .
Будет прекрасно сходить на массаж или спа- процедуры.
Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы и системы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.
Личная сфера и сексуальное влияние:
Будьте внимательны и терпимы к проявлением родных и близких, поддерживайте их. Сегодня сглаживайте острые углы и не вздумайте выяснять отношения.
День полезен для усмирения плоти, а потому сегодня лучше не заниматься сексом.
Кратковременное блаженство не стоит последующих за этим разочарований.
Отложите романтические встречи и свидания на более благоприятный период.
Деловая сфера:
Хорошо провести анализ текущих дел. Отложите начало важных проектов, лучше разбирайтесь со старыми, всплывшими делами и завершайте начатое. Постарайтесь быть в равновесии и погрузиться с головой в работу, не вовлекаться к конфликты и ссоры.
Сегодня будьте особо внимательны к поступающим предложениям, если возможно отложите их рассмотрение на иной период, не торопитесь с ответом.
Нежелательный период для смены деятельности, перехода на новую должность, поиск новой работы, командировок и поездок, подписания договоров и контрактов.
Не начинать новые дела, которые связаны с наследством и налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.
Энергетика: актив
Стихия: металл, вода
Гармоничные цвета: : красный, алый и черный. Возможны белые, розовые и серые сочетания.
Благоприятные камни: агат, гагат, морион.
Часть тела: почки, надпочечники, поясница, поджелудочная железа, диафрагма.
Символ лунного дня: Змей, Змей-искуситель, Шакал
Друзья, каждый день я затрачиваю на этот проект несколько часов драгоценного времени и очень благодарна вам за ваше внимание и искренние отзывы.
С уважением, Светлана Дидушок
11 Мая 2017 / Четверг / 02 40
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