Астропрогноз на 11 мая: день соблазнов, грехопадения и мощной энергии Эксперты // Сегодня, 00:22 // 0

Известный астролог Светлана Дидушок предупреждает: 11 мая пройдет под флагом "Змея-искусителя", что потребует от нас воздерженности, спокойствия и обращенности во внутрь себя. Рекомендуется избегать конфликтов и провокаций, беречь психику и физическое здоровье. Теперь рассмотрим все более подробно:

Ключом на сегодня будет внутренний покой и наблюдение.





19:54 10 мая– 20:55 11 мая 2017 года15-й лунный деньПолнолуние в 00:43 11.05.17Луна в СкорпионеЛуна без курса 00:42– 19:59 11.05.17Солнце в ТельцеРетроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 годаСегодня – критический день, когда символ дня Змей – искуситель обостряет искушения, соблазны внутренние и внешние. Грехопадение- один из самых распостраненых понятий сегодняшнего символа, когда первые люди подвергшись искушению потеряли состояние блаженства иединения с Создателем, взамен избрав падение и страдание.Издревле существовали поверия о том, что змей символизирует сексуальность и мужское плодородие. У многих народов мира были сказания как змей- искуситель соблазняет и похищает девушек. Но по сути Змей может олицетворять как мужское ,так и женское начало.Также символ Змея - существо, которое может убить, символизирует смерть, и одновременно, когда меняет кожу, является символом жизни и воскресения,что дарует шанс обновления и отказ от старого и ненужного.День неоднозначный так как, усиливает ваши положительные и отрицательные качества во много крат. Это хороший этап для отслеживания своих слабых сторон, для последующей проработки. Наберитесь терпения и не потакайте своим слабостям.Близится полнолуние и Луна находится на пике энергетической мощи. Сегодня необходимо трудится не покладая рук, чтобы вскоре увидеть результаты своих усилий. Идите к своей цели и не сварачивайте с пути.Сейчас у вас есть прекрасная возможность изменить себя к лучшему, а Луна благоволит этому и дарит вам силы справиться с о сложной проблемой и ситуацией, как внешней, так и внутреннней. Будьте созидательными, творите благо и добро.Эмоциональное влияние:В этот день в каждом просыпается собственный змей- искуситель, а инстинкты преобладают над разумом. Повышается чувствительность к агрессивному, бестактному проявлению других, а потому будьте терпимы и берегите нервы. Постарайтесь не ввызываться в споры и конфликты.Могут возрасти приступы и фобии. Предлагаю возвращаться в момент, разотождествляться и наблюдать свои эмоции, как отражение в зеркале. Помогайте себе и другим обрести равновесие и баланс, а при этом помните важный закон: «Не просят – не лезь»Физическое влияние:Хороши активные нагрузки на организм. Займитесь спортом, плаванием. Прекрасно будет, если сможете провести день на свежем воздухе или выехать на природу.Не поддавайтесь лени, лучше займитесь завершением своих творческих и рабочих проектов. Сегодня хорошо посвятить время домашним делам, но не перенапрягаться.Энергетическое влияние:Очень мощный энергетически день, вы будете ощущать бодрость и возбуждение. Продолжается накопление энергетическое сил и приближается к своему максимуму. Нельзя поддаваться лени, унынию и аппатии.Будьте благоразумны в расходовании и аккумуляции энергии.Эзотерическое влияние:День аскезы. Сегодня человек как никогда податлив влиянию из вне, в виде искушений и соблазнов, лености, лести и обмана. Возможно влияния и внушение из вне. Будьте очень внимательны в общении и «не попадитесь на удочку». Будьте на стороне справедливости.Сегодня как никогда будут хороши духовные практики, медитации и занятия йогой.Приветствуется практики уединения и аскетизма.Здоровье:Хорошо для голодания и соблюдения поста. Сегодня хорошо употребялть в пищу фрукты, овощи, калину, красные ягоды, бобовые. А вот от яблок, чеснока и животной пищи лучше отказаться. Будет благоприятным пить травяные чаи воду.Воздержитесь от тонизирующий напитков и газированых лимонадов.Сегодня категорически запрещено употреблять спиртное и курить .Будет прекрасно сходить на массаж или спа- процедуры.Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы и системы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.Личная сфера и сексуальное влияние:Будьте внимательны и терпимы к проявлением родных и близких, поддерживайте их. Сегодня сглаживайте острые углы и не вздумайте выяснять отношения.День полезен для усмирения плоти, а потому сегодня лучше не заниматься сексом.Кратковременное блаженство не стоит последующих за этим разочарований.Отложите романтические встречи и свидания на более благоприятный период.Деловая сфера:Хорошо провести анализ текущих дел. Отложите начало важных проектов, лучше разбирайтесь со старыми, всплывшими делами и завершайте начатое. Постарайтесь быть в равновесии и погрузиться с головой в работу, не вовлекаться к конфликты и ссоры.Сегодня будьте особо внимательны к поступающим предложениям, если возможно отложите их рассмотрение на иной период, не торопитесь с ответом.Нежелательный период для смены деятельности, перехода на новую должность, поиск новой работы, командировок и поездок, подписания договоров и контрактов.Не начинать новые дела, которые связаны с наследством и налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.Энергетика: активСтихия: металл, водаГармоничные цвета: : красный, алый и черный. Возможны белые, розовые и серые сочетания.Благоприятные камни: агат, гагат, морион.Часть тела: почки, надпочечники, поясница, поджелудочная железа, диафрагма.Символ лунного дня: Змей, Змей-искуситель, ШакалДрузья, каждый день я затрачиваю на этот проект несколько часов драгоценного времени и очень благодарна вам за ваше внимание и искренние отзывы.С уважением, Светлана Дидушок