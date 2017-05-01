Невозможно быть идеальным для всех Эксперты // Сегодня, 11:29 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций статей на тему психологии человека:

Иногда не важно, что вы делаете. Вы никогда не сможете полностью оправдать ожидания людей вокруг. Единственные ожидания, которые надо оправдать, это ваши собственные. Некоторых людей, что бы вы не делали, никогда не сможете удовлетворить. Некоторые заставят вас поверить в то, что вы неудачник, даже если это не так. Эти типы личностей имеют особую цель: контролировать людей согласно своих строгих ценностей.

Верьте или нет, но такие виды отношений есть везде. Иногда не имеет значения, что мы говорим или делаем для члена семьи, знакомого или коллеги. Для некоторых из этих людей мы всегда останемся неудачниками. Вместо того, чтобы переживать о том, как другие отреагируют, необходимо отстраниться от таких отношений, что только порождают страдания. Ниже мы объясним, как это делать.

Три шага к свободе.

Сегодня не встретишь достаточное количество эмоционально открытых людей, активных к восприятию информации, тех, которые исповедуют принципы взаимности. Люди очень сложные и не все имеют одинаковое понимание слова «уважение». Ниже представлены несколько аспектов, которые следует принять во внимание.

Страхи: такая позиция с наличием ограничений помогает нам контролировать других, когда есть страх потерять их. Страх заставляет людей унижать друг друга, чтобы сохранять контроль. Успокоение себя самих и сокрытие собственных страхов заставляет нас осознать, насколько на самом деле у нас низкая самооценка.

Воспитание: это ключевой аспект. Рост в семье, где нет здоровых отношений, отсутствует безопасность, где некому научить уважению, приводит к нехватке личностных и эмоциональных качеств.

Личные интересы: собственный эгоизм и желание. Несмотря на воспитание, некоторые люди испытывают потребность контролировать всё вокруг себя и господствовать над всем.

Очень легко это продемонстрировать. Люди действительно очень умело ставят защитную броню вокруг себя. Никто не знает, что кроется внутри. Чем крепче броня, тем сложнее личность внутри.

Кк защититься от такого типа людей?

Чужие приоритеты – не мои собственные.

В какой-то момент каждый переживает подобную ситуацию. Рано или поздно начинаешь осознавать, что собственные ценности не совпадают с ценностями других. Если ваш выбор вегетарианство, к примеру, семья может не принять и не поддержать ваше решение. Многие слышали фразу, что ты заслуживаешь кого-то/чего-то лучшего. Откуда им знать, что такое хорошо для вас? Они судят со своей колокольни, они судят, исходя ихз своих интересов и приоритетов. Вместо того, чтобы растраиваться или оправдываться, следует понять, что у каждого свое мнение.

Однако некоторые люди пытаются навязать свои взгляды, вместо того, чтобы уважать других и дать им право действовать самостоятельно, веря в то, что их мнение важнее, чем у других. Это неправильно. Каждый раз, когда вы попали в такую ситуацию, помните, что жизнь не крутится вокруг других.

Мы свободные и имеем право достойно пройти собственный путь. Никто не имеет право говорить нам, что делать, чтобы быть счастливыми.

То, что делает меня счастливым, является хорошим для меня.

Если то, что вы делаете или говорите, делает вас счастливыми, ничто другое не имеет значения. Ваш выбор является свидетельством того, кем вы являетесь и каждый шаг, который вы делаете, это только ваш путь в будущее и ничей другой.

Помните, если другие критикуют или не принимают ваш выбор, это их проблема. Не ваша. Мы должны заниматься только собственными потребностями.

Если проживать жизнь, пытаясь удовлетворить других или оправдать их ожидания, наша собственная жизнь ничего не будет представлять. Создание своего счастья требует отваги, самосознания и борьбы за то, на что заслуживаете.

Жизнь слишком коротка, чтобы оправдывать ожидания других.

Все делают ошибки. И те, кто на самом деле беспокоятся о нас, помогут. Те, кто всегда критикуют и унижают, не помогут вовсе – они фактически взамен создают неприятности.

Если вы знаете кого-то подобного, осознайте, что такие люди не меняются. Тяжело, когда не получаешь обратного уважения и сочувствия.

Ничто так не помогает, как мысль о том, что жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастными. Вы в приоритете для себя. Если то, что вы делаете не является достаточным для других, примите это и отпустите их.

Знайте, что-то, что вы делаете, является прекрасным только потому, что вы это делаете по-своему, для самих себя и своих ценностей. Не позволяйте никому разрушить этот баланс или вашу самооценку.