Как избегать конфликтов? Эксперты // Сегодня, 11:09 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций статей по психологии человеческого сознания:

Чтобы разобраться в любом конфликте, обратимся к наиболее распространенному и наиболее значимому для общения виду конфликта - столкновение, противостояние двух человек. Обстоятельства, поводы и причины таких столкновений могут быть очень разными, но в любом случае все они, по крайней мере, для участников конфликта - оппонентов - должны быть значимы. Значимы, следовательно, переживаемы, небезразличны.

Другими словами, если нет переживаний, а есть просто расхождение во взглядах, или даже имеет место противоположно направленная деятельность, конфликта нет. Он возникает тогда, когда хотя бы одному из оппонентов становится небезразличным то, что другой человек думает иначе или что-то делает не так. Именно поэтому конфликтом называют не любое столкновение, а только такое, которое остро эмоционально переживается.

Схема (структура) любого конфликта типична. Так, прежде всего конфликт предполагает наличие субъектов - участников конфликта. Их обычно называют оппонентами. Это всегда конкретные люди, хотя в данном конфликте они могут выступать представителями определенных групп, других социальных общностей и даже целых государств. Каждый оппонент в данном конфликте имеет определенный ранг. Ранг в конфликте - это сила, значимость той позиции, которую оппонент отстаивает. Эти позиции могут быть эгоистическими, как говорят, шкурными - тогда ранг оппонента минимальный, а могут иметь общечеловеческое значение - тогда ранг максимально высокий.

Для оптимального разрешения конфликта важно знать действительный ранг оппонента. Объявления, декларации типа "ради правды" или "Я отстаиваю интересы всего человечества" не всегда соответствуют реальному положению вещей. Мало того, что оппонент может искренне заблуждаться насчет того, что же он на самом деле отстаивает в конфликте, нередко он может сознательно камуфлировать собственные цели.

Это замечание актуально и в плане самооценки. Очень полезно давать хотя бы самому себе полный отчет: чего же все-таки вы хотите добиться, вступая или попав в тот или иной конфликт. Если такого самоанализа не делать, можно легко ошибиться в выборе линии поведения, в определении средств и методов достижения цели. При этом, естественно, не только чужой, но и свой личный опыт ничему не научит.

Действия каждого оппонента имеют определенную мотивацию, которая основывается на его потребностях, интересах, ценностных и нравственных ориентирах. Для разных людей значимость одних и тех же вещей и ценностей обычно бывает разной. Деньги, к примеру, для одного могут быть средством решения житейских проблем, для другого самоцелью. Для одного - главное в жизни иметь спокойную совесть, другому вообще неизвестно, что это такое. Да и степень стремления к цели, при одинаковых ценностных ориентациях, у людей не бывает одинаковой, так как у всех - разный характер притязаний, разные представления об эталоне успеха, вообще разные стереотипы мировосприятия.

В этой связи можно вспомнить - и это обязательно следует учитывать в общении - об особенностях восприятия человека другого пола. Так, например, утверждают специалисты, физическая привлекательность мужчины - это дополнительный шанс иметь деловой успех при общении с женщиной и ... снижение, уменьшение шансов на успех при решении деловых вопросов с мужчинами.

Что же касается физической привлекательности женщины, такой однозначной связи не наблюдается. Это обстоятельство надо, как говорится, иметь в виду. Но кое-что можно фиксировать просто глядя на собеседника. Если вы мужчина и у вас деловое общение с женщиной, то об интересе к вам как к человеку, не должностному лицу, свидетельствуют несколько расширяющиеся зрачки. Ежели в аналогичной ситуации оказывается женщина, о таком же интересе можно судить по некоторому прищуру глаз мужчины.

Не прошло бесследно длительное культивирование так называемого классового общения: стереотипы живы, хотя в последнее время и несколько трансформировались. Остались в силе многие стереотипы межпрофессионального общения. Оппоненты занимают в конфликте разное место еще и в том смысле, что один из них, как правило, инициатор, другой - виновник, третий - жертва и т. д., и т.п. В ходе конфликта эти роли не всегда заметны. Все становится на свои места, как говорится, постфактум. Однако и в процессе развития конфликтной ситуации многое бывает видно сразу. Здесь, правда, не стоит спешить с выводами, так как некоторые могут, в прямом смысле слова, играть. Различать игру и естественное поведение - значит иметь дополнительный шанс на успех при решении деловых вопросов.

Стержнем любого конфликта всегда является объект. Он может быть материальным предметом, вещью, а может быть просто абстракцией, идеей. Примером последнего могут быть конфликты "ради справедливости" из-за какого-то принципа - говорят: "ради принципа". Другими слешами, объектом конфликта может быть все, без исключения. Единственное обязательное его свойство - неделимость в глазах оппонента. Что думают на этот счет посторонние, для участников конфликта практически не имеет значения.

Забегая несколько вперед - о конкретных способах разрешения конфликтов пойдет речь в специальном разделе данного пособия - заметим: любой объект делится. В том числе и нематериальные по своей природе - то, что мы назвали абстракцией, идеей. Кому не известны ситуации, когда два человека, высказывающие противоположные суждения по одному и тому же поводу - конфликтующие из-за этого - фактически являются оба правыми. Такие конфликты, объект которых кажется оппонентам неделим, то есть правым как будто бы может быть только один - нередки при столкновении взглядов и отношений типа "нравится - не нравится". Кстати говоря, в нашей жизни таких конфликтов - хоть отбавляй, ведь у нас привыкли учить друг друга тому, что должно нравиться, а что нет. Мы воспитаны в таком духе, что нам не безразлично - это мягко сказано - ежели другому нравится то, что, на наш взгляд, нормальному человеку не должно нравиться. Более того, нас нередко это просто возмущает и выводит из себя.

Итак, есть оппоненты, имеется объект конфликта - значит, имеются причины столкновения. (Объект конфликта и причины конфликта не одно и то же. В определенных ситуациях они, правда, могут совпадать, но чаще всего они различаются. Например, причина конфликта - психологическая несовместимость, а объектом его является один стул на двоих).

Конфликтная ситуация - ее называют базой конфликта -может существовать в течении очень длительного времени, а конфликт на ее основе может вообще не возникнуть. Начало конфликта всегда связано с инцидентом. Инцидент - еще одна составляющая любого конфликта - это объявление, декларация, демонстрация только своего права владеть объектом единолично, быть только самому справедливым, честным, совестливым. Инцидент может иметь вид намека или отрицания права другого человека быть владельцем объекта. Обращение или демонстрация часто направлены третьим лицам, но всегда рассчитаны на то, что они будут зафиксированы оппонентом.

Выделение названных элементов типового конфликта носит условный характер. Здесь удивительным образом все переплетается: причины и предпосылки, поводы и совершенно случайные обстоятельства. Особую роль в конфликте играет сиюминутное состояние оппонентов и известные всем "катализаторы" человеческих отношений. Все это имеет свойство накапливаться, аккумулироваться. Человеческие отношения - это своеобразный клубок, который не может разматываться, он только наматывается и увеличивается. Представление о том, что его можно как будто бы размотать и начать строить отношения с начала - иллюзия. То, что было, имело место в отношениях, в том числе деловых, официальных, не выбросишь, полностью не забудешь, не начнешь с нуля. Стремиться к этому можно, но, подчеркнем, иллюзии редко приводят к успеху, поэтому лучше смотреть на вещи реально и, попав в конфликтную ситуацию, надо стараться сделать все для сохранения реальной возможности дальнейшего сотрудничества. Тем более, что такое сотрудничество - хотя бы кратковременное - бывает просто вынужденным.