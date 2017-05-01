Дмитрий Соин о позиционировании и конфликте веганов с мясоедами
Эксперты
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Вчера, 22:36
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Позиционирование, является искусством лежащим в основе успеха продвижения любого продукта, включая политический. Оно позволяет правильно войти в целевую группу и увлечь ее за собой. Такую точку зрения высказал автор политтехнологических курсов, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.
К сожалению, позиционированию уделяется недостаточное внимание при подготовке специалистов политтехнологов, но мы восполняем этот пробел и готовим мастеров избирательного процесса, которые в состоянии решить самые сложные выборные задачи. ИА "ТИРАС", предлагает ролик снятый во время выступления Дмитрия Соина перед активом и кандидатами в депутаты от Молодой гвардии Единой России:
10 Мая 2017 / Среда / 02 17
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