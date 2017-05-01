/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Дмитрий Соин о позиционировании и конфликте веганов с мясоедами

Дмитрий Соин о позиционировании и конфликте веганов с мясоедами

Эксперты
//
Вчера, 22:36
//
66
Позиционирование, является искусством лежащим в основе успеха продвижения любого продукта, включая политический. Оно позволяет правильно войти в целевую группу и увлечь ее за собой. Такую точку зрения высказал автор политтехнологических курсов, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. 
 
К сожалению, позиционированию уделяется недостаточное внимание при подготовке специалистов политтехнологов, но мы восполняем этот пробел и готовим мастеров избирательного процесса, которые в состоянии решить самые сложные выборные задачи. ИА "ТИРАС", предлагает ролик снятый во время выступления Дмитрия Соина перед активом и кандидатами в депутаты от Молодой гвардии Единой России:
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин о личностоном росте, Цели и результате
Дмитрий Соин о личностоном росте, Цели и результате
Дмитрий Соин: Молодежь России наращивает политическую активность
Дмитрий Соин: Молодежь России наращивает политическую активность
В Молодой Гвардии разобрались с имиджем
В Молодой Гвардии разобрались с имиджем
comments powered by HyperComments
10 Мая 2017 / Среда / 02 17
«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru