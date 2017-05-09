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В этот магический день приоткрывается завеса между мирами

В этот магический день приоткрывается завеса между мирами

Эксперты
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Вчера, 13:23
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ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:  
 
17:47 8 мая – 18:51 9 мая 2017 года 
13-й лунный день
Луна в Весах, в Скорпионе с 08:00 09.05.17
Луна без курса 01:59- 08:00 09.05.17
Солнце в Тельце
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года
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Эти лунные сутки символизирует Колесо, где все возвращается на круги своя как Колесо бытия Сансара. Также символ сегодняшнего дня Уроборос-змея или дракон поедающий свой хвост. Уроборос как и Колесо- это символический образ, указывающий, yа постоянное повторение конца, котторый в свою очередь соответствует новому начало. 
А значит, что каждое окончание пути, процесса есть началом нового. Именно в этот день возможны повторения событий, ситуаций или люди из прошлого могут напомнить вам о себе. Пространство испытывает усвоили ли вы прошлые уроки, здесь важно быть внимательными, чтобы не «наступить на грабли» и многое зависит от вас. Это день познания себя и своего предназначения в мире.
День активных коммуникаций, изучения информации и творчества. Отфильровывайте информацию приходящую сегодня.
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Эмоциональное влияние:
Наблюдайте свои эмоции и паттерны поведения, сегодня хороший день для их коррекции. Отслеживайте свои реакции и постарайтесь понять себя, увидев какие защитные механизмы срабатывают и какими алгоритмами вы пользуетесь.
Период трансформации и внутренней работы над собой.

Физическое влияние:
Хороший день для умеренных физических нагрузок. Займитесь спокойными практиками йоги и цигуна. Будет хороша тибетская гормональная гимнастика и пять жемчужин.

Энергетическое влияние:
Сегодняшний день – своеобразная перезарядка, переход на другой уровень. Если энергетика предыдуших 12 дней соответствовала лунным ритмам и была правильно отработана, то сегодня вы получите дополнительный источник энергии и активацию скрытых резервов организма.
Это время решительных действий.

Эзотерическое влияние:
Этот день считается переходом на новый уровень развития. 
Благоприятный день для внутренней работы, духовных устремлений, самосовершенствовани, энергетического очищения и очистки кармы.
День подходит для изготовления амулетов, оберегов и лекарственных снадобий
Змееносец, как 13 знак Зодиака, покровительствует магическому влиянию этого дня. Сегодня приоткрывается завеса между мирами и возможно пространство вам предоставит возможность заглянуть в неизведанный мир. Следите за мыслями и словами. Несите добро и любовь в мир!

Здоровье:
Если сегодня вы начнете лечение, то результат будет благоприятным и скорым. 
Хорошо работать над коррекцией фигуры и разговаривать со своим телом. Посетите сауну, спа. Все косметические и лекарственные средства наделены сегодня особой силой. Заряжайте свои кремы на омоложение.
Допустимы застолья и алкоголь в умеренных количествах.
Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы и системы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.

Личная сфера и сексуальное влияние:
В общении с семьей и близкими будьте наблюдательны и внимательны. Продолжайте работать над своей осознанностью в отношениях.
Секс обещает быть насыщенным и обильным. Сегодня благоприятно новаторство в сексе, а также эротический массаж будет приятным дополнением к вашей интимной жизни. Но если чувствуете усталость, то лучше отложите это на более благоприятное время.

Деловая сфера: 
Сегодня время активных действий. Коллективная работа окажется плодотворной.
Не начинать дела, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства. 
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Энергетика: актив
Счастливое число: 4
Стихия: Дерево, Земля, Вода
Гармоничные цвета: синий, индиго, ультрамариновый, васильковый и сапфировый.
Благоприятные камни: благородный опал, рубин
Часть тела: кровь
Символ лунного дня: Колесо, Уроборос
Друзья, каждый день я затрачиваю на этот проект несколько часов драгоценного времени и очень благодарна вам за ваше внимание и искренние отзывы.
С уважением, Svetlana Didushok/ Светлана Дидушок

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