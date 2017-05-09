В этот магический день приоткрывается завеса между мирами Эксперты // Вчера, 13:23 // 69

ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:

17:47 8 мая – 18:51 9 мая 2017 года

13-й лунный день

Луна в Весах, в Скорпионе с 08:00 09.05.17

Луна без курса 01:59- 08:00 09.05.17

Солнце в Тельце



Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года

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Эти лунные сутки символизирует Колесо, где все возвращается на круги своя как Колесо бытия Сансара. Также символ сегодняшнего дня Уроборос-змея или дракон поедающий свой хвост. Уроборос как и Колесо- это символический образ, указывающий, yа постоянное повторение конца, котторый в свою очередь соответствует новому начало.

А значит, что каждое окончание пути, процесса есть началом нового. Именно в этот день возможны повторения событий, ситуаций или люди из прошлого могут напомнить вам о себе. Пространство испытывает усвоили ли вы прошлые уроки, здесь важно быть внимательными, чтобы не «наступить на грабли» и многое зависит от вас. Это день познания себя и своего предназначения в мире.

День активных коммуникаций, изучения информации и творчества. Отфильровывайте информацию приходящую сегодня.

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Эмоциональное влияние:

Наблюдайте свои эмоции и паттерны поведения, сегодня хороший день для их коррекции. Отслеживайте свои реакции и постарайтесь понять себя, увидев какие защитные механизмы срабатывают и какими алгоритмами вы пользуетесь.

Период трансформации и внутренней работы над собой.



Физическое влияние:

Хороший день для умеренных физических нагрузок. Займитесь спокойными практиками йоги и цигуна. Будет хороша тибетская гормональная гимнастика и пять жемчужин.



Энергетическое влияние:

Сегодняшний день – своеобразная перезарядка, переход на другой уровень. Если энергетика предыдуших 12 дней соответствовала лунным ритмам и была правильно отработана, то сегодня вы получите дополнительный источник энергии и активацию скрытых резервов организма.

Это время решительных действий.



Эзотерическое влияние:

Этот день считается переходом на новый уровень развития.

Благоприятный день для внутренней работы, духовных устремлений, самосовершенствовани, энергетического очищения и очистки кармы.

День подходит для изготовления амулетов, оберегов и лекарственных снадобий

Змееносец, как 13 знак Зодиака, покровительствует магическому влиянию этого дня. Сегодня приоткрывается завеса между мирами и возможно пространство вам предоставит возможность заглянуть в неизведанный мир. Следите за мыслями и словами. Несите добро и любовь в мир!



Здоровье:

Если сегодня вы начнете лечение, то результат будет благоприятным и скорым.

Хорошо работать над коррекцией фигуры и разговаривать со своим телом. Посетите сауну, спа. Все косметические и лекарственные средства наделены сегодня особой силой. Заряжайте свои кремы на омоложение.

Допустимы застолья и алкоголь в умеренных количествах.

Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы и системы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.



Личная сфера и сексуальное влияние:

В общении с семьей и близкими будьте наблюдательны и внимательны. Продолжайте работать над своей осознанностью в отношениях.

Секс обещает быть насыщенным и обильным. Сегодня благоприятно новаторство в сексе, а также эротический массаж будет приятным дополнением к вашей интимной жизни. Но если чувствуете усталость, то лучше отложите это на более благоприятное время.



Деловая сфера:

Сегодня время активных действий. Коллективная работа окажется плодотворной.

Не начинать дела, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.

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Энергетика: актив

Счастливое число: 4

Стихия: Дерево, Земля, Вода

Гармоничные цвета: синий, индиго, ультрамариновый, васильковый и сапфировый.

Благоприятные камни: благородный опал, рубин

Часть тела: кровь

Символ лунного дня: Колесо, Уроборос

Друзья, каждый день я затрачиваю на этот проект несколько часов драгоценного времени и очень благодарна вам за ваше внимание и искренние отзывы.

С уважением, Svetlana Didushok/ Светлана Дидушок