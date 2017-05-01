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Дмитрий Соин: Малый ледниковый период - это реальность

Дмитрий Соин: Малый ледниковый период - это реальность

Эксперты
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Вчера, 15:16
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Ожидавшееся глобальное потепление судя по всему так и не произойдет и мы в ближайшей перспективе скорее всего втянемся в "Малый ледниковый период", считает российский ученый, ректор европейского института JUSTO Дмитрий Соин. 
 
"Этому будет способствовать существенное снижение активности Солнца, замедление и практическая остановка Гольфстрима, а так же ряд других глобальных процессов связанных с природно-климатическими планетарными флуктациями. Если не вдаваться во все тонкости научных трактовок происходящего, следует в большей степени обратить внимание на социально-экономических, геополитических и демографических последствиях этого явления.
 
Понижение температуры повлечет за собой кризис аграрного сектора, падение производства продуктов питания и как следствие голод. Голод подтолкнет многомиллионные массы людей к переселению и борьбе за продукты питания. Как итог - новые конфликты, войны и геополитические потрясения. Так же встанет вопрос с выживаемостью в мегаполисах. Потребление энергоресурсов на их обогрев будет расти, а доставка нефти и газа из северных широт существенно затруднится. Поэтому вполне реально такое явление, как "вымерзание" мегаполисов. 
 
Десятки миллионов человек хлынут из городов в сельскую местность, но там нет не жилья ни инфраструктуры. Если заранее не продумать пути отхода из крупных городов, то это может привести к массовой гибели людей. 
 
Уже сейчас необходимо позаботиться о создании альтернативных источников энергии и продумать новые технологии производства продуктов питания. По моему мнению глобальные климатические потрясения могут наступить неожиданно и в ближайшей перспективе. Возможно счет идет на срок от 5 до 10 лет. Текущая весна с майскими аномальными снегопадами показывает как это может произойти и закрепиться на столетия вперед".  

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