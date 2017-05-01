Как побороть страх общения? Эксперты // Сегодня, 13:14 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций на тему психологии человеческого сознания.

По разным причинам люди боятся первыми вступать в разговоры, проявлять инициативу в построении взаимоотношений. Но, в любом случае страх перед общением – это проблема, которая препятствует нормальному функционированию в обществе. Люди, страдающие от такого страха, также могут быть одинокими, несчастными или же испытывать дефицит общения. Но, это не безнадежно – можно победить страх перед общением. Давайте рассмотрим советы, которые эффективны в этом вопросе.

Работайте над самооценкой.

Чаще всего страх перед общением рождается из-за нашей пониженной самооценки. Неуверенность в себе делает нас замкнутыми, ведь если мы сами себя не любим, мы сомневаемся в том, что сможем выстраивать нормальные взаимоотношения с людьми. Необходимо начинать работать над повышением самооценки, чтобы справиться со страхом перед общением. Как вы можете это сделать? Есть несколько способов.

Начните размышлять о себе, концентрируясь на своих достоинствах. Когда вы сможете убедить себя в том, что у вас есть масса сильных сторон, вы станет более уверенным в себе человеком.

Развивайтесь! Это очень эффективный способ не только повысить уровень самооценки, но и стать лучше!

Говорите себе комплименты, отмечайте достижения и концентрируйте на них свое внимание. Принимайте похвалу от других людей.

Вас окружают такие же люди, как и вы!

Очень важно это осознавать, что при всей своей уникальности, окружающие люди практически ничем не отличаются от вас. Каждый уникален, но при этом все люди переживают подобное и может быть ваш собеседник так же, как и вы испытывает волнение. Осознав это, вы не будете воспринимать общение с людьми, как что-то страшное, но научитесь воспринимать всех людей, как равных себе.

Практикуйте!

Есть единственный путь стать смелее в общении с людьми – это ежедневные практики. Вам сложно подойти к незнакомому человеку? И не нужно! Практикуйтесь в общении с вашими родными людьми – говорите о том, что думаете, выражайте свои эмоции, и учитесь чувствовать себя максимально свободно. Получилось с родными людьми? Теперь можете переместить свое поле тренировок в интернет – зарегистрируйтесь на форумах или в социальных сетях. Как правило, люди чувствуют себя намного свободнее, когда не видят друг друга, не слышат голоса. Поэтому, вы сможете отлично попрактиковаться в общении с незнакомыми людьми, и возможно, найдете новых друзей в разных точках планеты.

Вернитесь в детство.

Современные психологи все чаще сегодня сталкиваются с проблемой страха общения. В большинстве случаев причиной развития такой ситуации, являются психические травмы, нанесенные в раннем детстве. Проблемы, связанные со взаимоотношениями с родителями, очень сильно влияют на формирование взрослой личности. Взрослые могут не помнить даже те психотравмирующие ситуации детства, которые сегодня так влияют на сферу их социальных взаимоотношений.

Если травмы засели глубоко в подсознании, может помочь курс реабилитационной психотерапии с проработкой сложных ситуаций. Но, можно постараться справиться с этой проблемой самостоятельно. Если в вашем детстве были такие ситуации, когда родители заставляли вас молчать, резко обрывали на полуслове, когда вы проявляли инициативу в общении. Строгие наказания, а также неуважительное отношение к личности ребенка могут стать причиной пожизненного страха перед общением, если с ними не работать. Поэтому, нужно возвращаться мысленно в те ситуации и влиять на них.

Страх перед общением не сможет исчезнуть самостоятельно – необходимо день за днем искоренять его. Если вы решитесь на это, ваша жизнь и сфера взаимоотношений станут значительно лучше и радостнее!