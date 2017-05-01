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Почему Навальный не любит адвокатов

Почему Навальный не любит адвокатов

Эксперты
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Сегодня, 00:53
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Почему Навальный не любит адвокатов? Об этом в эфире программы "Без цензуры", говорят ее ведущий политический аналитик Дмитрий Соин и эксперт, старший преподаватель кафедры уголовного права Европейского института JUSTO, адвокат Александр Чумаков. 
 
Общее мнение участников дискуссии сводится к тому, что Навальный манипулирует своими сторонниками не только политически, социологически, психологически и идеологически, но и с помощью юридической казуистики. О том как это происходит смотрите на предоставленном ИА "ТИРАС" видео:



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