Почему Навальный не любит адвокатов Эксперты // Сегодня, 00:53 // 0

Почему Навальный не любит адвокатов? Об этом в эфире программы "Без цензуры", говорят ее ведущий политический аналитик Дмитрий Соин и эксперт, старший преподаватель кафедры уголовного права Европейского института JUSTO, адвокат Александр Чумаков.

Общее мнение участников дискуссии сводится к тому, что Навальный манипулирует своими сторонниками не только политически, социологически, психологически и идеологически, но и с помощью юридической казуистики. О том как это происходит смотрите на предоставленном ИА "ТИРАС" видео:







