Почему Навальный не любит адвокатов
Эксперты
//
Сегодня, 00:53
//
0
Почему Навальный не любит адвокатов? Об этом в эфире программы "Без цензуры", говорят ее ведущий политический аналитик Дмитрий Соин и эксперт, старший преподаватель кафедры уголовного права Европейского института JUSTO, адвокат Александр Чумаков.
Общее мнение участников дискуссии сводится к тому, что Навальный манипулирует своими сторонниками не только политически, социологически, психологически и идеологически, но и с помощью юридической казуистики. О том как это происходит смотрите на предоставленном ИА "ТИРАС" видео:
07 Мая 2017 / Воскресенье / 04 40
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Приднестровье и Крым: геополитическое образование в действии
---|208
- От чего вымирают народы Кавказа
|198
- Астролог: ретроградный Меркурий создает напряжение
|144
- Сегодня день трансформации человека
|130
- Без Цензуры: Иранская игра в Нагорном Карабахе
|109
- В Москве обсуждают ситуацию в Палестине
|89
- Почему Навальный не любит адвокатов
|0