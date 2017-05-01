В Москве обсуждают ситуацию в Палестине Эксперты // Сегодня, 11:41 // 0

Сегодня в Москве на площадке Россия Сегодня открылся круглый стол "Ситуация в Палестине: область СМИ". В его работе приняли участие Посол Палестины Абдель Нофаль, представитель дипломатического корпуса Ливана Мусли Малек и глава Международной Славянской Академии Сергей Бабурин.

В центре внимания - воспрепятствование Израилем деятельности палестинских и других арабских журналистов. По мнению Посла Палестины Тель Авив осуществляет информационную блокаду оккупированных территорий при поддержке США.

Сами палестинцы уверены в том, что только Россия способна разорвать информационную изоляцию вокруг региона.