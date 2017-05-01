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В Москве обсуждают ситуацию в Палестине

В Москве обсуждают ситуацию в Палестине

Эксперты
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Сегодня, 11:41
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Сегодня в Москве на площадке Россия Сегодня открылся круглый стол "Ситуация в Палестине: область СМИ". В его работе приняли участие Посол Палестины Абдель Нофаль, представитель дипломатического корпуса Ливана Мусли Малек и глава Международной Славянской Академии Сергей Бабурин.

В центре внимания - воспрепятствование Израилем деятельности палестинских и других арабских журналистов. По мнению Посла Палестины Тель Авив осуществляет информационную блокаду оккупированных территорий при поддержке США. 
Сами палестинцы уверены в том, что только Россия способна разорвать информационную изоляцию вокруг региона.

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