В Москве обсуждают ситуацию в Палестине
Эксперты
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Сегодня, 11:41
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В центре внимания - воспрепятствование Израилем деятельности палестинских и других арабских журналистов. По мнению Посла Палестины Тель Авив осуществляет информационную блокаду оккупированных территорий при поддержке США.
Сами палестинцы уверены в том, что только Россия способна разорвать информационную изоляцию вокруг региона.
05 Мая 2017 / Пятница / 12 47
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