Самогипноз или почему Интуиция не существует? Эксперты // Сегодня, 11:34 // 0

ИА"ТИРАС", публикует статью эксперта в области психологии:





Для начала определимся, от чего я так смело спешу отказаться!

«Чудеса, я реагирую по-другому на ситуевины. Глаза, как бы со стороны смотрят. Уши слушают, пока не могу описать как. Оставляю нездоровые эмоции их хозяину».

В сознании людей интуиция представляется чем-то непознанным, эфемерным, случайным и не особо поддающимся тренировке или развитию.У каждого в жизни возникало чувство и вместе с ним знание о чём то, что вот-вот должно произойти. Подобные явления если и происходят, то редко настолько, что остаются нами не замеченными. Как правило, мы оцениваем подобные события как случайности, к тому же, наши догадки не всегда сбываются.Для кого-то интуиция граничит с предвиденьем. Кто-то называет это «чутьем, чуйкой, нюхом».Есть мнение, что это первая мысль (образ, ощущение) пришедшая в голову.Большинство психологов склоняется к мысли, что интуицию можно натренировать с помощью осознанности, внимания, включенности, доверия к себе, к своим чувствам.Экстрасенсы больше склонны определять интуицию через ясновидение, развитие третьего глаза.И те, и другие предлагают достаточно забавные упражнения для развития интуиции.Например, выходя из подъезда пытаться угадать, кого вы встретите первым на пути – мужчину или женщину. Или поиграть в «орел и решка», стараясь предвосхитить результат. Еще проще – угадывать, кто звонит или от кого пришло сообщение.Экстрасенсы дают более забавные инструкции для развития интуиции – от ароматерапии, до достижения просветления. Есть и более привычные способы. Из простых – тренироваться в угадывании номинала игральных карт. Или развивать сенсорику, прикасаясь к предметам и стараясь прочувствовать их.Для продвинутых предлагается развить и открыть «третий глаз». Методики здесь тоже разные. Одна из простых – рассматривание фотографий неизвестных людей и попытка определить их судьбу или чем они занимаются, кем работают.Все это как-то и у кого-то работает. Иногда давая какие-то результаты, а чаще являясь бессмысленной забавой и тратой времени.Так есть ли на самом деле пресловутая «интуиция» или за этим словом скрывается что-то другое?Отсутствие работающей методики и стабильных результатов говорят только об одном - интуиция не существует!Я уже больше пяти лет обучаю людей самогипнозу. Суть самогипноза для меня в том, что человек не только самостоятельно погружается в гипнотическое состояние, но и, прежде всего, может наладить диалог со своим подсознанием.Действительно, зачем нужен самогипноз, если он применяется только для расслабления или решения каких-то несущественных задач, вроде улучшения самочувствия или улучшения сна?Да еще ты должен делать все сам!А почему бы не поручить всю рутинную работу своему подсознанию, оставив за собой возможность управлять этими процессами на сознательном уровне?Тогда возможно воспользоваться помощью подсознания не только в решении насущных задач, но и в развитии той самой «интуиции», про которую мы с вами говорим!А что если попросить подсознание отслеживать, к примеру, негативные ситуации не только в их развитии, но и предвосхищая будущее?Вот тебе и «интуиция»!Если договориться с подсознанием о понятном канале обратной связи, то это будет работать на опережение, предупреждая человека о возможных негативных событиях.Варианты такого договора могут быть разными. Часто люди и без самогипноза имеют такой канал связи с подсознанием. Но, как правило, он не экологичен, поскольку человек не знает, что это подсознание дает сигнал, в попытках предупредить о грозящем негативе. Поскольку в таких случаях подсознанию проще всего достучаться через боль, то у человека может внезапно заболеть голова, или он может удариться (да-да, мизинцем о тумбочку!). Такие происшествия человек не склонен оценивать как интуицию. И совершенно зря!Так вот, в гипнозе и самогипнозе с подсознанием можно договориться о экологичном способе информирования. Например, из последнего, клиентка попросила подсознание подобрать понятный и привлекающий внимание вариант.Подсознание предложило довольно забавный способ – подергивание носиком, когда стоит остановиться и призадуматься над тем, что он делает или собирается сделать.Вот так вот просто – не третий глаз, не образы и мысли, а физическое воздействие на весьма чувствительную и заметную часть тела.И что получилось? Вот первые впечатления от такой настройки:А вот еще, про ситуацию на дороге:«Едем, разговариваем. И тут ни с того, ни с сего нос задергался. Думаю: "Что за фигня?" Я-то не за рулем, но езжу всегда впереди и слежу за движением. Обгоняем машину и тут нас гаишник тормозит. Наш водила сцепился с ним, хотя видимой причины не было.»Похоже на работу пресловутой «интуиции»? Да один в один! Только это не интуиция вовсе, а работа подсознания.И эта работа не прихоть случайностей, а действующая договоренность с подсознанием! С отработанной методикой и стабильными результатами.Понимаете теперь, почему в начале статьи Варваре не оторвали нос? Потому что сам нос предупреждал Варвару, куда его совать опасно!Из чего, кстати, можно заключить, что эта присказка о Варваре не про любопытного человека, а про того, у которого напрочь отсутствует связь с подсознанием.А чтобы с вами такого не случилось, развивайте лучше не «интуицию», которой нет, а диалог с подсознанием. И делайте это не абы как, а с помощью гипноза и самогипноза. Это позволит вам не только чувствовать опасность заранее, но и взглянуть на свои устойчивые негативные привычки в поведении, в общении, в жизни. И, конечно, вы сможете их исправить!