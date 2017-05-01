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Самогипноз или почему Интуиция не существует?

Самогипноз или почему Интуиция не существует?

Эксперты
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Сегодня, 11:34
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ИА"ТИРАС", публикует статью эксперта в области психологии:

 
Для начала определимся, от чего я так смело спешу отказаться!

В сознании людей интуиция представляется чем-то непознанным, эфемерным, случайным и не особо поддающимся тренировке или развитию.

У каждого в жизни возникало чувство и вместе с ним знание о чём то, что вот-вот должно произойти. Подобные явления если и происходят, то редко настолько, что остаются нами не замеченными. Как правило, мы оцениваем подобные события как случайности, к тому же, наши догадки не всегда сбываются.

Для кого-то интуиция граничит с предвиденьем. Кто-то называет это «чутьем, чуйкой, нюхом».

Есть мнение, что это первая мысль (образ, ощущение) пришедшая в голову.

Большинство психологов склоняется к мысли, что интуицию можно натренировать с помощью осознанности, внимания, включенности, доверия к себе, к своим чувствам.

Экстрасенсы больше склонны определять интуицию через ясновидение, развитие третьего глаза.

И те, и другие предлагают достаточно забавные упражнения для развития интуиции.

Например, выходя из подъезда пытаться угадать, кого вы встретите первым на пути – мужчину или женщину. Или поиграть в «орел и решка», стараясь предвосхитить результат. Еще проще – угадывать, кто звонит или от кого пришло сообщение.

Экстрасенсы дают более забавные инструкции для развития интуиции – от ароматерапии, до достижения просветления. Есть и более привычные способы. Из простых – тренироваться в угадывании номинала игральных карт. Или развивать сенсорику, прикасаясь к предметам и стараясь прочувствовать их.

Для продвинутых предлагается развить и открыть «третий глаз». Методики здесь тоже разные. Одна из простых – рассматривание фотографий неизвестных людей и попытка определить их судьбу или чем они занимаются, кем работают.

Все это как-то и у кого-то работает. Иногда давая какие-то результаты, а чаще являясь бессмысленной забавой и тратой времени.

Так есть ли на самом деле пресловутая «интуиция» или за этим словом скрывается что-то другое?

Отсутствие работающей методики и стабильных результатов говорят только об одном - интуиция не существует!

Я уже больше пяти лет обучаю людей самогипнозу. Суть самогипноза для меня в том, что человек не только самостоятельно погружается в гипнотическое состояние, но и, прежде всего, может наладить диалог со своим подсознанием.

Действительно, зачем нужен самогипноз, если он применяется только для расслабления или решения каких-то несущественных задач, вроде улучшения самочувствия или улучшения сна?

Да еще ты должен делать все сам!

А почему бы не поручить всю рутинную работу своему подсознанию, оставив за собой возможность управлять этими процессами на сознательном уровне?

Тогда возможно воспользоваться помощью подсознания не только в решении насущных задач, но и в развитии той самой «интуиции», про которую мы с вами говорим!

А что если попросить подсознание отслеживать, к примеру, негативные ситуации не только в их развитии, но и предвосхищая будущее?

Вот тебе и «интуиция»!

Если договориться с подсознанием о понятном канале обратной связи, то это будет работать на опережение, предупреждая человека о возможных негативных событиях.

Варианты такого договора могут быть разными. Часто люди и без самогипноза имеют такой канал связи с подсознанием. Но, как правило, он не экологичен, поскольку человек не знает, что это подсознание дает сигнал, в попытках предупредить о грозящем негативе. Поскольку в таких случаях подсознанию проще всего достучаться через боль, то у человека может внезапно заболеть голова, или он может удариться (да-да, мизинцем о тумбочку!). Такие происшествия человек не склонен оценивать как интуицию. И совершенно зря!

Так вот, в гипнозе и самогипнозе с подсознанием можно договориться о экологичном способе информирования. Например, из последнего, клиентка попросила подсознание подобрать понятный и привлекающий внимание вариант.

Подсознание предложило довольно забавный способ – подергивание носиком, когда стоит остановиться и призадуматься над тем, что он делает или собирается сделать.

Вот так вот просто – не третий глаз, не образы и мысли, а физическое воздействие на весьма чувствительную и заметную часть тела.

И что получилось? Вот первые впечатления от такой настройки:
 
«Чудеса, я реагирую по-другому на ситуевины. Глаза, как бы со стороны смотрят. Уши слушают, пока не могу описать как. Оставляю нездоровые эмоции их хозяину».

А вот еще, про ситуацию на дороге:

«Едем, разговариваем. И тут ни с того, ни с сего нос задергался. Думаю: "Что за фигня?" Я-то не за рулем, но езжу всегда впереди и слежу за движением. Обгоняем машину и тут нас гаишник тормозит. Наш водила сцепился с ним, хотя видимой причины не было.»

Похоже на работу пресловутой «интуиции»? Да один в один! Только это не интуиция вовсе, а работа подсознания.

И эта работа не прихоть случайностей, а действующая договоренность с подсознанием! С отработанной методикой и стабильными результатами.

Понимаете теперь, почему в начале статьи Варваре не оторвали нос? Потому что сам нос предупреждал Варвару, куда его совать опасно!

Из чего, кстати, можно заключить, что эта присказка о Варваре не про любопытного человека, а про того, у которого напрочь отсутствует связь с подсознанием.

А чтобы с вами такого не случилось, развивайте лучше не «интуицию», которой нет, а диалог с подсознанием. И делайте это не абы как, а с помощью гипноза и самогипноза. Это позволит вам не только чувствовать опасность заранее, но и взглянуть на свои устойчивые негативные привычки в поведении, в общении, в жизни. И, конечно, вы сможете их исправить!

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