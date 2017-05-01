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Астролог: ретроградный Меркурий создает напряжение

Астролог: ретроградный Меркурий создает напряжение

Эксперты
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Вчера, 23:35
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 ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок: 
11:04 2 мая- 12:13 3мая 2017 года (киевское время) 
7-й лунный день 
Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая 2017 года 
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года 
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Одним из символов сегодняшнего дня является Магический Жезл. 
Это особенный день, когда сила слова приобретает магическое значение и силу. Недаром один из символов дня - магический Жезл. Слово – это вибрация, которая порождает энергию, действие, форму. 
«В начале было слово» - усвойте это раз и навсегда. Все, что вы сегодня скажите или случайно оброните c большой вероятностью может случиться в вашей жизни. Это будет работать на вас, ну или против вас, смотря как вы обратите энергию в мир. Подумайте, прежде чем говорить и это особенно актуально на сегодня. Будьте аккуратны со словами, так как их сила усиливается многократно, как в положительном, так и в негативном аспекте. Всегда помните: «Что посеешь, то и пожнешь!» Сегодня выдается отличная возможность для работы с мыслью, словом, текстами и желаниями. О желаниях мы говорили уже много, осознанно работайте над истинностью желаемого и не ведитесь на дешевые уловки социума. Слушайте свое сердце и Ангелов-Хранителей. Используйте свою жизнь для созидания. Пространство вам в помощь! 
Мыслите позитивно, и уже благодаря этому вв сможете изменить взгляд на себя и на окружающий мир, а жизнь начнет меняться. Ключ дня: Сила мысли и слова

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