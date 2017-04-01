День выбора между Добром и Злом Эксперты // Сегодня, 19:33 // 0

ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:

08:03 29апреля – 08:57 30 апреля 2017 года (киевское время)

4-й лунный день

Луна в Близнецах, в Раке с 04:47 30.04

Луна без курса 00:28 - 04:46 30.04

10-й солнечный день



Солнце в Тельце

Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая 2017 года

Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года

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Сегодняшний символ дня – Древо Познания Добра и Зла. И думаю, что вам известно, Древо символизирует познание и споспобность осознанно различать Добро и Зло. Согласно библейской книге Бытия, это особое дерево, посаженное Создателем, наряду с Древом Жизни посреди Эдемского сада. Считается, что именно cего дня Адам и Ева вкусили запретный плод древа Познания. А за отказ от покояния и не признания своей ошибки, они были изгнаны из Рая. Какой именно плод вкусили первые люди мы точно не знаем, по этому поводу рабби и экзегеты всего мира спорят об этом давно. И если хотите об этом поподробнее , то загляните в Википедию например. А мы не будем вступать в этот спор и согласно приданию, поверим на слово, что это таки было Яблоко.



Древо познание известно и вдругих преданиях, а подобные символы встречаются в других писаниях и священных книгах. Так в земном вавилонском раю были «вода жизни» и «растение, которое превращало старца в молодого». Что интересно, например, шумерскому герою повествования о потопе -Утнапиштиму и его жене вовсе не было запрещено пользоваться «живой водою» и «плодами» от этого растения. А этот факт наводит на более глубокие размышления и рассуждения, оставим его на другой раз и вернемся к сегодняшнему дню.

Сегодня день выбора между Добром и Злом. Символично этот день несет равновесные энергии добра и зла, созидания и разрушения. Пространство будет посылать испытания, а вам придеться выбирать. Ситуации могут случиться неоднозначные. Порой за наивной улыбкой и милыми глазами таиться коварство, которого вы не ожидаете. Слушайте свое сердце, внутренний голос и Ангелов-Хранителей. Помните, что последний выбор всегда остается за вами.

Сегодня более пассивный день и прекрасен для анализа и корректировки пути, хорошо закрепить активные действия предыдущего дня. Это день получения информации.. В этот день вы увидите истинность своих желаний и целей, а также стоят ли они ваших усилий. Взвешивайте все за и против прежде, чем принять решение. Слушайте свое сердце.



Притча дня

В давние времена на бескрайних просторах красной земли жили отважные и свободолюбивые люди. Это было одно из племен индейцев и тогде еще они были свободны.

Это был прекрасный день, впрочем как и сегодня, уже близился к завершению. И теплый воздух наполнял все вокруг. Мудрый индеец, чью голову уже давно украсила седина, решил собрать детей племени и рассказать им притчу. Это была очень древняя притча о двух Волках, и передавалась она из уст в уста уже многие поколения. И наверное поэтому индейцы были такими прекрассными людьми.

Усевшись на теплой земле вокруг старейшины, дети затаив дыхание ждали начала рассказа. Они любили слушать старика, ведь он всегда рассказывал интересные истории. Затянувшись табаком, выпустив пар в воздух и наблюдая за клубами дыма, что отражали свет заходящего солнца, индеец начал: «Вы знаете, что в каждом из нас живут Духи двух Волков?»

Дети улыбаясь, мотали головой из стороны в сторону.

Он продолжил : «Так вот это правда. В каждом есть присутствие этих Волков. Один из них Белый, а другой Темный.

Белый Волк- это благо, истина, доброта, любовь и мир.

А Темный Волк – это зло, ложь, зависть, ревность и война.

Каждый день внутри нас идет борьба Белого и Темного волков.»

Видно было, что дети были удивлены и сидели с задумчивыми глазами. Чуть позже наперебой они стали задавать один и тот же вопрос: «А кто же из них победит?»

«Тот кого ты большего всего любишь и кормишь!» - улыбнувшись ответил старый индеец, который прожил достаточно много , чтобы знать эту истину.

Ключ дня –выбор между добром и злом, вам выбирать какого волка кормить