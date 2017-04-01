Дмитрий Соин: формула успеха современного педагога Эксперты // Сегодня, 14:11 // 0

По мнению ректора Европейского института JUSTO, специалиста в сфере саморазвития человека, Дмитрия Соина существуент социальная формула, позволяющая молодым педагогам достичь существенных прорывов в карьере, финансовом положении и личной жизни. Об этом он рассказывает в интервью молодому учителю, Анастасчии Ждановой.

"Формула проста, универсальна и вполне применима в жизни. Она состоят из нескольких фундаментальных блоков: это постановка цели, формирование имиджа, личное брендирование и последующее продвижение на рынке образовательных услуг с использованием новейших маркетинговых технологий. Важнейшим сегментом в жизни "продвинутого" педагога должна быть работа с психоэмоциональным состоянием и стремление к идеальной физической форме", отметил Дмитрий Соин.

ИА"ТИРАС", предлагает полную версию интервью: