Дмитрий Соин: формула успеха современного педагога
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По мнению ректора Европейского института JUSTO, специалиста в сфере саморазвития человека, Дмитрия Соина существуент социальная формула, позволяющая молодым педагогам достичь существенных прорывов в карьере, финансовом положении и личной жизни. Об этом он рассказывает в интервью молодому учителю, Анастасчии Ждановой.
"Формула проста, универсальна и вполне применима в жизни. Она состоят из нескольких фундаментальных блоков: это постановка цели, формирование имиджа, личное брендирование и последующее продвижение на рынке образовательных услуг с использованием новейших маркетинговых технологий. Важнейшим сегментом в жизни "продвинутого" педагога должна быть работа с психоэмоциональным состоянием и стремление к идеальной физической форме", отметил Дмитрий Соин.
ИА"ТИРАС", предлагает полную версию интервью:
29 Апреля 2017 / Суббота / 21 53
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