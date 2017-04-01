/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Курсы психологии в Москве набирают популярность

Курсы психологии в Москве набирают популярность

Эксперты
//
Сегодня, 14:01
//
0
Курсы по психологии и коммуникации в Москве набирают все большую популярность. Это связано со стремлением людей научиться управлять своими эмоциями, состояниями и чувствами. Такую точку зрения высказал ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.
 
Об этой тенденции мы судим по числу записавшихся на наши курсы по психологии и массовой коммуникации в Москве. Так же многие москвичи обращаются к нашим специалистом по поводу психологической консультации. Желание контролировать психологическое состояние и жить на позитиве сегодня гиперактуально, тем более в таком мегаполисе как Москва. 
 
В контексте этого нами уже презентованы научные лаборатории специализирующиеся на экстренном психологическом и коммуникативном консалтинге.  Европейский институт JUSTO, сегодня один из лидеров в сфере инновационных подходов в таких областях, как политтехнологии, коммуникация, переговоры и психология, подчеркнул ректор ВУЗа Дмитрий Соин. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин и Денис Байгужин: создание семьи - это искусство
Дмитрий Соин и Денис Байгужин: создание семьи - это искусство
Дмитрий Соин: "Синий кит" в Окнах Овертона
Дмитрий Соин: "Синий кит" в Окнах Овертона

Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
comments powered by HyperComments
28 Апреля 2017 / Пятница / 19 02
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru