Курсы психологии в Москве набирают популярность Эксперты // Сегодня, 14:01 // 0

Курсы по психологии и коммуникации в Москве набирают все большую популярность. Это связано со стремлением людей научиться управлять своими эмоциями, состояниями и чувствами. Такую точку зрения высказал ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.

Об этой тенденции мы судим по числу записавшихся на наши курсы по психологии и массовой коммуникации в Москве. Так же многие москвичи обращаются к нашим специалистом по поводу психологической консультации. Желание контролировать психологическое состояние и жить на позитиве сегодня гиперактуально, тем более в таком мегаполисе как Москва.

В контексте этого нами уже презентованы научные лаборатории специализирующиеся на экстренном психологическом и коммуникативном консалтинге. Европейский институт JUSTO, сегодня один из лидеров в сфере инновационных подходов в таких областях, как политтехнологии, коммуникация, переговоры и психология, подчеркнул ректор ВУЗа Дмитрий Соин.