Курсы психологии в Москве набирают популярность
Эксперты
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Сегодня, 14:01
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Курсы по психологии и коммуникации в Москве набирают все большую популярность. Это связано со стремлением людей научиться управлять своими эмоциями, состояниями и чувствами. Такую точку зрения высказал ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.
Об этой тенденции мы судим по числу записавшихся на наши курсы по психологии и массовой коммуникации в Москве. Так же многие москвичи обращаются к нашим специалистом по поводу психологической консультации. Желание контролировать психологическое состояние и жить на позитиве сегодня гиперактуально, тем более в таком мегаполисе как Москва.
В контексте этого нами уже презентованы научные лаборатории специализирующиеся на экстренном психологическом и коммуникативном консалтинге. Европейский институт JUSTO, сегодня один из лидеров в сфере инновационных подходов в таких областях, как политтехнологии, коммуникация, переговоры и психология, подчеркнул ректор ВУЗа Дмитрий Соин.
28 Апреля 2017 / Пятница / 19 02
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