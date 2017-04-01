Сегодня день активных и решительных действий Эксперты // Сегодня, 13:17 // 16

ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:

07:18 28 апреля апреля - 8:03 29апреля 2017 года (киевское время)

3-й лунный деньЛуна в БлизнецахЛуна без курса 04:19-04:37 28апреля9-й солнечный деньСолнце в ТельцеАкшая Тритья 07:17 28 апреля -08:02 29 апреля 2017 годаРетроградный Меркурий 10 апреля-03 мая 2017 годаРетроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 годаСоветую также почитать статью на нашей странице @ Астрология на «Ретроградный Плутон. Как превратиться из Гусеницы в Бабочку или знакомство с Тенью»Это невероятный день, который объедит в себе великолепную троицу событий -внимательно смотрим даты. Во первых, Гепард готовиться к прыжку, в нем много мощной энергии, во вторых, Небесный огонь разжигает огромные силы для новых серьезных дел и побед. А также это день Акшая Тритья, который по ведическому календарю считается одним из самых духовных и благоприятных дней года. Считается что Луна и Солнце в наивысшей точке благости и если в день Акшая Тритья прописать планы, задачи, цели на предстоящий год или даже на пятилетку, то вы получите благословение небес. Так что если вы еще не написали планы,действуйте у вас есть отличный шанс, также можно корректировать уже имеющиеся замыслы.Пространтсво просто засыпает нас подарками, главное умело этим воспользоваться. Сегодня период активных действий и начинаний, день когда просто необходимо сделать прорыв. Все, что вы начнете сегодня увенчается невероятным успехом и победой. Пространство вас поддержит во всем, единственное чего оно не потерпит так это пустоты и застоя, уныния и скуки, вялости и нерешительности. Действуйте смелее.Ключ дня- будьте активными и решительными.~©~