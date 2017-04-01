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Сегодня день активных и решительных действий

Сегодня день активных и решительных действий

Эксперты
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Сегодня, 13:17
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ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок: 
 
 
07:18 28 апреля апреля - 8:03 29апреля 2017 года (киевское время)
3-й лунный день 
Луна в Близнецах 
Луна без курса 04:19-04:37 28апреля 
9-й солнечный день 
Солнце в Тельце 
Акшая Тритья 07:17 28 апреля -08:02 29 апреля 2017 года 
Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая 2017 года 
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года 
Советую также почитать статью на нашей странице @ Астрология на «Ретроградный Плутон. Как превратиться из Гусеницы в Бабочку или знакомство с Тенью» 

Это невероятный день, который объедит в себе великолепную троицу событий -внимательно смотрим даты. Во первых, Гепард готовиться к прыжку, в нем много мощной энергии, во вторых, Небесный огонь разжигает огромные силы для новых серьезных дел и побед. А также это день Акшая Тритья, который по ведическому календарю считается одним из самых духовных и благоприятных дней года. Считается что Луна и Солнце в наивысшей точке благости и если в день Акшая Тритья прописать планы, задачи, цели на предстоящий год или даже на пятилетку, то вы получите благословение небес. Так что если вы еще не написали планы,действуйте у вас есть отличный шанс, также можно корректировать уже имеющиеся замыслы. 
Пространтсво просто засыпает нас подарками, главное умело этим воспользоваться. Сегодня период активных действий и начинаний, день когда просто необходимо сделать прорыв. Все, что вы начнете сегодня увенчается невероятным успехом и победой. Пространство вас поддержит во всем, единственное чего оно не потерпит так это пустоты и застоя, уныния и скуки, вялости и нерешительности. Действуйте смелее.
Ключ дня- будьте активными и решительными.
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