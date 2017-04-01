Великолепный день для смелого начала воплощения своих планов и замыслов Эксперты // Сегодня, 14:10 // 0

ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:

Великолепный день для смелого начала воплощения своих планов и замыслов.

06:39 27 апреля – 07:18 28апреля 2017 года (киевское время)

Друзья, сегодня уникальный день, когда символом дня являются Рог изобилия и Благодати. Такое сочетание действительно редкое и оно усиливает символизм этого дня. Также Луна и Солнце в знаке Тельца, что является вдвойне благополучным для этого сочетания и надеюсь вы сможете верно расставить свои приоритеты.



Как известно из греческой мифологии Рог изобилия – это рог священной козы Амалфеи, вскормившей своим молоком Бога Зевса, когда его мать Рея спрятала сына на острове Крит от Крона, который пожирал своих детей, боясь потерять власть. Впоследствии сломанный рог Амалфеи был подарен нимфам и наделен Зевсом волшебными свойствами, а его обладатель становился самым счастливым человеком и мог запросить любых благ. Амолфея же в знак благодарности стала звездой Капеллой в созвездии Возничего.

В римской мифологии это символ плодородия, процветания, который часто изображался на монетах, как знак благоденствия государства, являясь смыслом источника изобилия и богатства.

В славянских сказках этот символ очень близок по смыслу скатерти- самобранки.



Так что сегодня мы с вами счастливые обладали Рога изобилия и я верю, что вы правильно воспользуетесь мистическими энергиями дня. Думаю, что именно сейчас будет полезна древняя притча. «Много дней и ночей путник брел по пустыне и вот однажды, уже совсем утомленный долгим путешествием, он увидел огромное дерево, прохладная тень которого раскинулась на земле. Добравшись до него, он наконец то присел, чтобы отдохнуть и перевести дух в тени. Сев в прохладе он подумал: «Как же я устал. Мне хочется пить», как вдруг сию же минуту рядом появился кувшин со свежей водой. Путешественник удивился и тем не менее, осторожно сделал несколько глотков воды. Утолив жажду, он вспомнил, что давно не ел и подумал: «Поесть бы сейчас» и тут же перед ним возникла скатерть с различными блюдами и яствами. Он с жадностью принялся за еду, а поев решил отдохнуть, после этой мысли появилась перина и он прилег на нее. Вдруг в его уме возникла новая мысль, которая источала его внутренний страх:«А вдруг сейчас появятся разбойники и убьют меня?!!» И как вы понимаете появились незамедлительно явились кровожадные разбойники и зарезали неосознанного путника.» Мораль этой притчи ясна:«Бойтесь своих желаний, они могут исполниться!» Будьте осознанными. Особенно сегодня помните об этой притче, тщательно отслеживая свои мысли и выбирая желаемое.

Вторая половина дня благоприятна для начала воплощения ваших замыслов, которые я надеюсь вы прописали вчера в своих планах на месяц. Сейчас наступило время, когда нужно отложить размышления, необходимо действовать смело, без колебаний и промедлений. Помните о благодати этого дня - само пространство вас поддерживает, доверьтесь ему. Делайте все согласно внутреннему состоянию и внешнему потоку. Посвятите себя плодотворной деятельности, именно она станет хорошим фундаментом для последующего воплощения ваших планов и целей в жизнь.

Интуиция сегодня обостриться, доверяйте себе при принятии решений. Сегодня благоприятно заняться благотворительностью и дарить подарки. Проявив истинную щедрость, впоследствии вы увидите как жизнь станет щедра и благосклонна к вам. Также это прекрасный период для самообразования, получения новых знаний и изучения новых предметов и отраслей. Желаю вам успехов в познании себя и мира!

Ключ дня – Действуйте и помните, что желания исполняются.

