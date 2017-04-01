Нужны ли знания психологии в семейной жизни? Эксперты // Сегодня, 10:27 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций касающихся темы психологии человеческого сознания.

Вряд ли отцу семейства (или матери), живущему по принципу: «Пусть меня не любят, лишь бы боялись и делали то, что говорю», знания законов психологии помогут в повседневной домашней жизни. Навязывание своей, и только своей, точки зрения – суть таких людей. Но не все семьи одинаковые.

Есть такие, в которых члены семьи стремятся к мотивации действий своих близких не только словами «за страх», но и «за совесть».

Отсюда очевидно желание подобных людей найти что-то этакое убедительное, что подвигло бы собеседника на действия с улыбкой на лице и радостью в сердце. Такие люди, порой на уровне интуиции, ощущают, как надо поступать и что говорить, но знание законов психологии во сто крат может увеличить эффективность их действий.

Необходимо сделать оговорку. Для контекста данной статьи слова «убеждать» и «навязывать» не являются синонимами. Термин «навязывать» следует понимать в значении вынуждать действовать против желания, а «вынуждать» - это кого-то заставлять или неволить. А глагол «убедить» нужно понимать в смысле «изменить свое мнение под влиянием доводов собеседника, и принять их, как свои собственные».

В жизни семьи могут возникать разные обстоятельства, когда необходимо разрешать спорные моменты. Например, появились свободные деньги, на которые жена хочет купить себе шубу, а муж планирует купить машину. Или ещё такая ситуация: ребёнок не хочет надевать тёплую куртку, а мама говорит о том, что это необходимо сделать.

Во всех этих случаях возникает обстановка, когда одна сторона должна убедить другую в своей правоте. Нужно ли убеждать? Или может быть просто заставить другую сторону сделать что-либо без объяснения причин?

Каждый решает по-своему. Но кто будет себя чувствовать лучше (а отсюда и общий климат в семье): обиженные муж и ребёнок, которые не поняли, почему они должны согласиться с точкой зрения жены и матери? Или они же, но с чувством типа: «Конечно жена (мама) права! Я и сам так думаю!»

Принуждение никому не нравится. Постоянное принуждение может вызвать стойкую негативную реакцию на собеседника, которая в дальнейшем может просто блокировать принятие другой позиции.

И может возникнуть порочный круг: непринятие позиции вызывает принуждение, которое порождает последующее непринятие. И так до бесконечности, повышая градус негативизма.

Очевидно, что при принудительном исполнении будет выполнена работа «спустя рукава». Иной итог, когда собеседник положительно настроен к говорящему, а доводы говорящего подчиняются законам формальной логики и согласуются с логикой исполнителя.

Люди легче воспринимают доводы собеседника, к которому испытывают симпатию. И наоборот, если испытывают антипатию к человеку, то и труднее принимают его позицию.

Поэтому, чтобы в семье царили понимание и гармония, чтобы споры не заканчивались ссорами или негативным настроем, а все члены семьи действовали осознанно, согласовано, с радостью, необходимо не так уж много.

Надо просто знать правила психологии взаимоотношений, не забывать о них, и учиться их применять в повседневной жизни. Такие правила можно узнать, изучая специальную литературу.

Конечно, кто-то скажет: «Опять учиться?» Но когда приходится выбирать между благоприятной обстановкой в кругу семьи и ссорами и скандалами, то результат такого выбора очевиден. Опять-таки, исходя из законов психологии, человек стремится туда, где больше комфорта и положительных эмоций.

Следовательно, трата какого-то количества своего времени на изучение основ психологии общения для минимизации негативных моментов в общении того стоит.