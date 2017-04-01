Дмитрий Соин: как стать современным Паганини
Эксперты
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Вчера, 22:32
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Ежегодно специализированные учебные заведения выпускают сотни и тысячи дипломированных профессионалов - музыкантов. Но к сожалению многие из них не работают по специальности, либо не развиваются. Почему мы учимся годами для того, чтобы испытать разочарование, и как это преодолеть объясняет ректор Европейского института JUSTO, специалист в сфере саморазвития личности Дмитрий Соин.
Интервью у мастера взяла выпускница Российской Академии Музыки им. Гнесиных, дирижер Анна Карнаухова. В своем комментарии по этому поводу она отметила: "Для молодых специалистов очень важно иметь технологии и ориентиры позволяющие активно продвигаться по карьерной, финансовой и личной лестнице вперед к высоким достижениям и стандартам. Этим интересно общение с Дмитрием Юрьевичем Соиным, который является признанным специалистом в сфере личностного роста. В его биографии есть руководящая работа в органах власти, депутатская деятельность, научно-образовательная работа и коммерческие проекты. Личный опыт и новейшие технологии продвижения Дмитрия Соина могут помочь многим из нас", подчеркнула Анна Карнаухова.
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию интервью с ректором Европейского института JUSTO, кандидатом социологических наук Дмитрием Соиным:
27 Апреля 2017 / Четверг / 10 47
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