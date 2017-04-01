Ума палата, а денег нет: Дмитрий Соин о высшем образовании в России
Эксперты
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Сегодня, 12:23
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Ума палата, а денег нет! В чем проблемы высшего образования? Почему диплом не эквивалентен успеху? Как он оказывается на полке, а его обладатель на рынке за прилавком? Об этом и не только в программе о высшем образовании с участием ректора Европейского института JUSTO, ученым-социологом Дмитрием Соиным.
По мнению гостя студии, простым приращением знаний, решить стоящие перед молодым специалистом проблемы невозможно. Для этого его надо научить применять знания с пользой для себя и общества. В противном случае мы постоянно будем сталкиваться с чувством глубокого разочарования и ощущать в пустую потраченное время:
26 Апреля 2017 / Среда / 22 00
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