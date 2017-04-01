Этот лунный день Золотого лебедя случается редко Эксперты // Сегодня, 12:14 // 0

ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:

6.05. 26 апреля -15.16. 26 апреля 2017 года (киевское время)

Друзья, сегодня необычный день - это 30 лунный день, символ которого Золотой лебедь. Обратите внимание, что этот день случается не каждый месяц, да и вообще может длиться лишь пару часов.Так что сегодня у нас есть прекрасная возможность насладиться несколькими часами этой благостной энергии и наполнится радостью, теплом и любовью. Это период, когда вы смело можете оценить результаты своих трудов и усилий за месяц. Насладитесь сполна, вы этого заслужили. Вспомните сколько прекрасных моментов и открытий подарил вам прошедший месяц и разве это не чудо, проявленное в вашей жизни. Поблагодарите себя, окружающих людей, жизнь и пространство за то, что с вами случаются такие невероятные события.Это замечательный день для любви, рассслабления, созерцания мира и творчества. Если у вас появиться такая возможность, то уделите внимание себе и проведите хотя бы пару часов в уединении. Этот период прекрасно подходит для раскрытия своего творческого потенциала, а потому отдайтесь внутреннему импульсу, ведь нет смысла сдерживать себя и держать красоты взаперти от мира. Дерзайте, и именно сегодня новый шедевр может увидеть свет. Буду рада, если вы потом поделитесь своими творениями!Ключ дня- расслабление и наслаждение результатами.Дарите любовь и радость себе, людям и миру.~©~