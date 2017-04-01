Сегодня так необходимо слушать себя и довериться интуиции Эксперты // Вчера, 22:29 // 50

ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:

04.39. 23 апреля – 03.32 24апреля 2017 года

27-й лунный день

Луна в Рыбах

4-й солнечный день

Солнце в Тельце



Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года

Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая 2017 года

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Символом сегодняшнего дня является Трезубец, который три языка пламени, тройное оружие — сил неба, воздуха и воды, а также символизирует гром и молнию. Трезубец — обязательное оружие и атрибут силы всех небесных, громовых и водных Богов и Богинь.

Это наиболее известный символ власти над морем, атрибут древнегреческого Бога Посейдона в римской мифологии Нептуна, и оружие небесного бога Зевса -Юпитера. А в христианстве трезубец - это символ Троицы. В буддизме трезубец- это Три Драгоценности Будды, и символ Небес чистого пламени, а также разрушение трех ядов: гнева, желания и лени. В Индии это тришула – оружие Шивы, символизируяшая три аспекта Шивы: творец, хранитель, разрушитель. В Китае он означает силу и власть.

И смотря на этот божественный символизм, понимаешь, что сегодня очень непростой день. Это день получения сокровенных сакральных знаний. Сегодня можно увидеть суть вещей и людей, взаимоотношений и событий происходящих в вашей жизни.

Сегодня просто необходимо прислушаться к своему внутреннему голосу, потому как это период гармоничного сочетания разума и интуиции. День, когда у вас есть возможность услышать себя и понять для какой миссии ты пришел на эту землю. Так что не тратьте его на пустые разговоры и бессмысленное времяпрепровождение.

Очень полезно заниматься самообразованием. Это день получения и передачи знаний людям, а также период помощи и заботы о других. Период понимания и принятия отвественности на себя за каждый свой поступок. Ключ дня- познание себя и мира.



Эмоциональное влияние:

Сегодня нельзя впадать в отчаянь и уныние, держите носик повыше и помните что всегда можно найти выход из ситуации, главное рассмотреть подходы с разных сторон. А сегодня можно включить свой ирриционализм и увидеть совершенно неожиданный выход.



Физическое влияние:

Хороши будут физические нагрузки,водные процедуры, небольшое закаливание, но холодное и не бассейн и не открытые источники. Гормональная тибетская гимнастика приветствуется, если не успели сделать утром, то можно в течении дня, главное за несколько часов до сна.

Активный отдых и прогулки на воздухе, главное сегодня не лениться и не сидеть целый день дома. Освободите себя от рутины и бытовых вопросов.



Энергетическое влияние:

День активных энергий. Сегодня нужно быть активными. Возможно будет напряжение, которое можно сбросить через физические нагрузки, творчество или арт-терапию.



Эзотерическое влияние:

Сегодня день обращения к высшим силам. Хорошо посетить храм или церковь. Молитвы, мантры, cуры- выбирайте любое, лишь бы они искренне шли от вашего сердца и несли добро в мир. Молитесь не только о себе, но и о благах других и мира.

Обостренная интуиция, возможно получение ответов на нерешенные вопросы. Медитации сегодня особо хороши, через них также может прийти прозрение или информация так вам необходимая. Доверяйте подсознанию, оно намного древнее и мудрее Ума.

Мистики считают, что сегодня нельзя смотреться в зеркало.



Здоровье:

Допустимо небольшое застолье, но не переедание. Исключите алкоголь и курение. Побалуйте себя спа-процедурами, массажем, теплой ванной с аромомаслами.

Нельзя делать рентген, запрещено донорство.

Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы и системы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.



Личная сфера и сексуальное влияние:

Проведите время с семьей, они так нуждаются в вашей заботе и внимании. Обязательно пообщайтесь с родителями. Устройте семейный ужин. Советую избегать шумных и пьяных компаний.

Прекрасный день для романтических свиданий.

В сексе больше уделите внимание душевной близости.



Деловая сфера:

Если у вас есть долги, то желательно вернуть их сегодня.

Хороший день для благотворительности.

Отложите начало важных проектов, лучше разбирайтесь со старыми и всплывшими делами, завершайте начатое. Не начинать новые дела и в особенности те, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.

Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто.

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Энергетика: актив

Счастливое число: 4 и 9

Стихия: Вода, Огонь.

Гармоничные цвета: cиний, индиго, ультрамариновый, васильковый и сапфировый.

Благоприятные камни: лиловый прозрачный аметист, изумруд, селенит, адуляр, розовый и малиновый кварц.

Часть тела: ступни, лимфосистема, кровеносная система

Символ лунного дня: Корабль; Трезубец Нептуна; Скипетр; Жезл.

Символ cолнечного дня: Небесное Воинство.