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Сегодня так необходимо слушать себя и довериться интуиции

Сегодня так необходимо слушать себя и довериться интуиции

Эксперты
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Вчера, 22:29
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ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:
 
04.39. 23 апреля – 03.32 24апреля 2017 года
27-й лунный день 
Луна в Рыбах 
4-й солнечный день 
Солнце в Тельце 
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года 
Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая 2017 года 
Советую также почитать статью на нашей странице @ Астрология на «Ретроградный Плутон. Как превратиться из Гусеницы в Бабочку или знакомство с Тенью» 

Символом сегодняшнего дня является Трезубец, который три языка пламени, тройное оружие — сил неба, воздуха и воды, а также символизирует гром и молнию. Трезубец — обязательное оружие и атрибут силы всех небесных, громовых и водных Богов и Богинь.
Это наиболее известный символ власти над морем, атрибут древнегреческого Бога Посейдона в римской мифологии Нептуна, и оружие небесного бога Зевса -Юпитера. А в христианстве трезубец - это символ Троицы. В буддизме трезубец- это Три Драгоценности Будды, и символ Небес чистого пламени, а также разрушение трех ядов: гнева, желания и лени. В Индии это тришула – оружие Шивы, символизируяшая три аспекта Шивы: творец, хранитель, разрушитель. В Китае он означает силу и власть. 
И смотря на этот божественный символизм, понимаешь, что сегодня очень непростой день. Это день получения сокровенных сакральных знаний. Сегодня можно увидеть суть вещей и людей, взаимоотношений и событий происходящих в вашей жизни. 
Сегодня просто необходимо прислушаться к своему внутреннему голосу, потому как это период гармоничного сочетания разума и интуиции. День, когда у вас есть возможность услышать себя и понять для какой миссии ты пришел на эту землю. Так что не тратьте его на пустые разговоры и бессмысленное времяпрепровождение. 
Очень полезно заниматься самообразованием. Это день получения и передачи знаний людям, а также период помощи и заботы о других. Период понимания и принятия отвественности на себя за каждый свой поступок. Ключ дня- познание себя и мира. 

Эмоциональное влияние: 
Сегодня нельзя впадать в отчаянь и уныние, держите носик повыше и помните что всегда можно найти выход из ситуации, главное рассмотреть подходы с разных сторон. А сегодня можно включить свой ирриционализм и увидеть совершенно неожиданный выход. 

Физическое влияние: 
Хороши будут физические нагрузки,водные процедуры, небольшое закаливание, но холодное и не бассейн и не открытые источники. Гормональная тибетская гимнастика приветствуется, если не успели сделать утром, то можно в течении дня, главное за несколько часов до сна. 
Активный отдых и прогулки на воздухе, главное сегодня не лениться и не сидеть целый день дома. Освободите себя от рутины и бытовых вопросов. 

Энергетическое влияние: 
День активных энергий. Сегодня нужно быть активными. Возможно будет напряжение, которое можно сбросить через физические нагрузки, творчество или арт-терапию. 

Эзотерическое влияние: 
Сегодня день обращения к высшим силам. Хорошо посетить храм или церковь. Молитвы, мантры, cуры- выбирайте любое, лишь бы они искренне шли от вашего сердца и несли добро в мир. Молитесь не только о себе, но и о благах других и мира. 
Обостренная интуиция, возможно получение ответов на нерешенные вопросы. Медитации сегодня особо хороши, через них также может прийти прозрение или информация так вам необходимая. Доверяйте подсознанию, оно намного древнее и мудрее Ума. 
Мистики считают, что сегодня нельзя смотреться в зеркало. 

Здоровье: 
Допустимо небольшое застолье, но не переедание. Исключите алкоголь и курение. Побалуйте себя спа-процедурами, массажем, теплой ванной с аромомаслами. 
Нельзя делать рентген, запрещено донорство. 
Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы и системы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу. 

Личная сфера и сексуальное влияние: 
Проведите время с семьей, они так нуждаются в вашей заботе и внимании. Обязательно пообщайтесь с родителями. Устройте семейный ужин. Советую избегать шумных и пьяных компаний. 
Прекрасный день для романтических свиданий. 
В сексе больше уделите внимание душевной близости.

Деловая сфера:
Если у вас есть долги, то желательно вернуть их сегодня. 
Хороший день для благотворительности. 
Отложите начало важных проектов, лучше разбирайтесь со старыми и всплывшими делами, завершайте начатое. Не начинать новые дела и в особенности те, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства. 
Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто.
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Энергетика: актив 
Счастливое число: 4 и 9 
Стихия: Вода, Огонь. 
Гармоничные цвета: cиний, индиго, ультрамариновый, васильковый и сапфировый. 
Благоприятные камни: лиловый прозрачный аметист, изумруд, селенит, адуляр, розовый и малиновый кварц. 
Часть тела: ступни, лимфосистема, кровеносная система 
Символ лунного дня: Корабль; Трезубец Нептуна; Скипетр; Жезл. 
Символ cолнечного дня: Небесное Воинство.

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