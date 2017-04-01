Дмитрий Соин: создай имидж и стань Звездой Эксперты // Сегодня, 16:25 // 0

Создание качественного имиджа - важнейший шаг на пути к успеху и "звездности", считает ректор Европейского института JUSTO, социолог Дмитрий Соин. "Имиджмейкерство - это настоящее искусство применимое в шоу-бизнесе, в политике и любой другой публичной сфере. Нам удалось создать эффективную систему обучения этому ремеслу.

К разработке концепции были привлечены лучшие социологи, психологи, искусствоведы и другие специалисты. В итоге получился целостный продукт, который сейчас мы предлагаем желающим в виде специализированного курса Имиджмейкеров.

Наши выпускники оказались востребованными в политических, социальных организациях, в избирательных штабах, а так же в различных корпорациях уделяющих внимание своему имиджу", подчеркнул Дмитрий Соин.



ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видео в котором коротко, но емко говорится о том, что же такое имидж:





