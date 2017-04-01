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Дмитрий Соин: создай имидж и стань Звездой

Дмитрий Соин: создай имидж и стань Звездой

Эксперты
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Сегодня, 16:25
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Создание качественного имиджа - важнейший шаг на пути к успеху и "звездности", считает ректор Европейского института JUSTO, социолог Дмитрий Соин. "Имиджмейкерство - это настоящее искусство применимое в шоу-бизнесе, в политике и любой другой публичной сфере. Нам удалось создать эффективную систему обучения этому ремеслу.
 
К разработке концепции были привлечены лучшие социологи, психологи, искусствоведы и другие специалисты. В итоге получился целостный продукт, который сейчас мы предлагаем желающим в виде специализированного курса Имиджмейкеров. 
 
Наши выпускники оказались востребованными в политических, социальных организациях, в избирательных штабах, а так же в различных корпорациях уделяющих внимание своему имиджу", подчеркнул Дмитрий Соин. 

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видео в котором коротко, но емко говорится о том, что же такое имидж:


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