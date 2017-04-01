Сегодня неоднозначный день, символ которого Жаба Эксперты // Сегодня, 14:59 // 19

ИА "ТИРАС", публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:

04.10. 22 апреля – 04.39. 23 апреля 2017 года

26-й лунный деньЛуна в Рыбах3-й солнечный деньСолнце в ТельцеРетроградный Меркурий 10 апреля-03 мая 2017 годаРетроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 годаСоветую также почитать статью «Ретроградный Плутон. Как превратиться из Гусеницы в Бабочку или знакомство с Тенью»Символ сегодняшнего дня - Жаба. С одной стороны, это символ рождения и возрождения, долголетия и удачи, энергии плодородия, богатства и материальных благ, а с другой, жадность, злость, похолимство, богохульство и самодовольство.Ее воспринимают как демонический символ, и по суевериям, жаба- это спутница ведьм и атрибут колдовста. В Мексике, еще до времен Колумба, и в некоторых районах Африки это земноводное приобрело статус культового героя. В Китае жабы – это иньская энергия, свявзанная с символами Луны и до сих пор применяется в китайской медицине. Алхимики связывают жабу с основными элементами: землей и водой, ну на то она и земноводная.Сам день, как и символ Жабы неодназначен. Этот день не принесет никакой пользы. Именно сегодня вас подстерегает ложное обольщение собственным достижениям. Будьте бдительны и честны собой, отнеситесь к себе со здоровой долей критики и оставайтесь в балансе.Cегодня лучше спокойнее реагировать на высказывания и проявления других. В этот период вообще лучше относиться с долей юмора ко всему пооисходящему. Не принимайте близко к сердцу все, что сегодня будет вам сказано, и пропускайте злые шутки мимо ушей. Лучше ограничьте круг общения, сегодня лучше иметь дело с людьми, которым вы доверяете и чувствуйте это интуитивно.Не тратьте свое время и энергию на пустую болтовню. Сегодня воздержитесь от посещения магазинов, сегодня вы можете накупить массу ненужных вещей.Хорош для интеллектуальной работы, обучения и получения новых знаний и открытий. Прекрасный день для раскрытия творческого потенциала. Хочу напомнить женщинам, что творчество это женская энергия, и чем больше вы пропускайте ее через себя, тем более текучей и мягкой становитесь и вы сами. Если есть возможность проведите его в уединении, работе над собой и творчестве.Ключ дня - не ведитесь на поводу иллюзий, эмоций и эго.Эмоциональное влияние:Эмоции поверхностные и нестабильные, возможна быстрая смена настроений. Не впадайте в крайности, а уж тем более избегайте уныния и апатии. Не надо делать из мухи слона.Оставайтесь в балансе. Если возникнут проявления гордыни и высокомерия, корысти, и зависти, самодовольства, продолжайте находится в наблюдении себя, своих ролей и игр, в которые вы так любите играеть. С честностью и прямотой смотрите на свои недостатки, не закрывая на это глаза, что даст возможность работать над ними. Не ввязывайтесь в споры и конфликты с окружающими.Физическое влияние:Возможны физические нагрузки, направленные на растяжку и гибкость. Будут прекрасны занятия йоги, цигун, суставная гимнастика. Приветсвуются плавание в бассейне, посещение сауны, бани. Хороший день для спа процерур и массажей. Больше проводите время на свежем воздухе. Совершите прогулку в парке или на природе.Энергетическое влияние:Достаточно пассивный день. Хорош для сохранения и акуммуляции энергии. Посвятите его долгожданному отдыху и релаксу. Наслаждайтесь тем, что имеете.Эзотерическое влияние:Считается днем Высшей праведности. Хорошо посетить церковь или храм. Благостным будет пообщаться с духовником или наставником, Мастером. Молитвы, мантры, суры- выбирайте сами, все пойдет на благо. Займитесь аутотренингом, практиками расслабления и медитациями.Здоровье:Переедать сегодня крайне нежелательно. Приветствуется голодание. Употребляйте больше витаминов и свежей зелени. Нежелательно курение и алкоголь. Не рекомендуются хирургическое вмешательство в органы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.Личная сфера и сексуальное влияние:Сегодня можно общаться только с теми, кому доверяете. Ежели это крайняя необходимость, то будьте осмотрительны и чувствуйте, что подсказывает внутренний голос.Воздержитесь сегодня от сексуальных отношений, сегодня это крайне нежелательно.Деловая сфера:День пониженной деловой активности. Отложите тяжелые вопросы и новые дела на более благоприятный период, а если необходимо завершайте начатое. Не начинать новые дела, а в особенности те, которые связаны с наследством, налогообложением.Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства. Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто.Если есть крайняя необходимость подписывать договора, перечитайте и изучите его несколько раз.~©~Энергетика: пассивСчастливое число: 3 и 8Стихия: Земля, Воздух.Гармоничные цвета: голубой, морской волны и лазоревый Благоприятные камни: ауригшгмент, желтый нефрит, жадеит, хризопраз, гагат.Часть тела: верхняя часть груди, руки,плечи,легкие, бронхи, бедра, тазобедренный суств, зубы.Символ лунного дня: Жаба, Болото, Лягушка-путешественница, Омут, ТрясинаСимвол cолнечного дня: Высшая праведность