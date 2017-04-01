Астролог предупреждает: нас ждет ретроградный плутон Эксперты // Сегодня, 15:01 // 0

ИА "ТИРАС" публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок.

03.39. 21 апреля – 4.10. 22 апреля 2017 года

25-й лунный день

Луна в Водолее, с 22.42. в Рыбах

Луна без курса 21.22.-22.41. 21 апреля

2-й солнечный день



Солнце в Тельце Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года- Почитайте новую статью об этом периоде «Как из гусеницы превратиться в бабочку или знакомство с Тенью.

Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая 2017 года



Символ дня Черепаха – символ мудрости и проявление космического порядка. А также это выносливость, постоянство, сопровождаемое терпением. Черепаха- одно из древнейших пресмыкающихся на нашей планете, и она очень почетаема у многих народов мира. В Китае и Японии это символ долгожительства и крепкой старости. Каменные черепахи, издавна держащие на себе столбы китайских императорских склепов, напоминая историю, начало которой уходит вглубь веков, о черепахе, держащей Землю. А в Индии это символ стабильности, в Африке талисман. На Таити черепаха- это тень Богов и покровительница океанов, у шумеров- властительница бездны, а вот в Полинезии более агрессивное отношение к черепахе - это Бог войны и отметка воина.



Итак, сегодня день познания мудрости жизни и обретения покоя.

А также день Благой мысли, так что мыслите позитивно и просите благости для себя и близких! Отдайтесь проведению и доверьтесь интуиции и своему внутреннему голосу.

Попробуйте решать свои проблемы иррациональным путем используя кладезь мудрости подсознания, возможно именно сегодня вам придут невероятные инсайты и ответы решений затянувшихся и насущных жизненных проблем. Можете воспользоваться множеством техник, предоставленных на странице @Креативная среда Facebook

Муза благоволит творцам и созидателям, если уже давно носите какой то образ внутри себя, смело можете выплеснуть его в виде картины, стихов, прозы или мелодии. Каждый из нас обладает творческим началом, попробуйте сегодня проявить себя, главное опустить рамки восприятие и качества творчества, так как оно не имеет границ и может быть излито на поверхность в любом виде. Дерзайте!

Это день получения новых знаний и духовного познания, займитесь самообразование или же если есть на то позыв, поиском предназначения. Обратите внимание на контакты, воспользуйтесь благоприятным моментом, сегодня еще можно завязать полезные знакомства, которые впоследствии могут обернуться прекрасным проектом.

Ключом дня будет спокойствие и неторопливость.

Продолжайте наблюдать за знаками и слушайте свой внутренний голос. Мудрости вам! Благополучия и процветания!



Эмоциональное влияние:

Возможно всплывут эмоциональные переживание, возникнет беспокойство и импульсивное поведение. Главное быть внимательным к себе и наблюдать, что с вами происходит. Если не получается увидеть истоки беспокойства, то уединившись побудьте в практике созерцании или медитации. Возможно это вам поможет успокоиться и трезво оценить ситуацию, увидев что происходит с вами на самом деле.



Физическое влияние:

День подходит для физических нагрузок, но главное не до самоистязания, используйте принцип наслаждения. Хорошо разогнать застоявшуюся энергию и кровь. Выбирайте практику на свое усмотрение. Отлично, если примите контрастный душ и сможете посетить бассейн, это придаст вам энергии и бодрости. Отлично провести день на природе, ну или хотя бы активной прогулке по парку или у водоема.

Женщины, посвятите этот день себе и оставьте домашние хлопоты на иной период.



Эзотерическое влияние:

День познания мудрости. Это мистический период, когда возможны открытия, особенно если вы занимаетесь самопознанием, эзотерикой и духовными практиками.

Хороши техники работы с подсознания, например хорошо подойдет холодинамика. Медитации, суры, мантры приветствуются. Не давайте сегодня обещаний.



Здоровье:

Хороший период для голодания и закаливания организма. Хороши очистительные процедуры и выведение шлаков из организма. Ограничение грубой пищи, налягайте на витамины и свежую зелень. Исключите алкоголь и табак.

Уделите внимание ушным раковинам и болезням с ними связанными. Не рекомендуются хирургическое вмешательство на органы указанные ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.



Личная сфера и сексуальное влияние:

Днем проведите время с семьей, друзьями или единомышленниками. А вечером будет прекрасно устроить вечеринку, романтическое свидание или ужин.

Если же отношения с близкими не складываются, то лучше проведите день в тихом уединении и созерцании внутреннего мира.

Нежелательный период для начала романтических отношений и вступления в брак



Деловая сфера:

Отложите начало важных проектов, лучше разбирайтесь со старыми и всплывшими делами, завершайте начатое. Не начинать новые дел и в особенности тех, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства. Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто.

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Энергетика: актив

Счастливое число: 2 и 7

Стихия: Металл, Воздух и Вода.

Гармоничные цвета: зеленый, малахитовый и изумрудный. Благоприятные камни: красная яшма, джеспидиг, шпаты- обереги, рыжий тигровый глаз, голубой и синий соколиный глаз, зеленый кошачий глаз Часть тела: ушные раковины, колени, голень, нервная система и вены, ступни, лимфосистема.

Символ лунного дня: Черепаха, Раковина, Урна

Символ солнечного дня: Благая мысль