Как православные старцы спасают Россию Эксперты // Сегодня, 16:48 // 0

О том, как православные старцы, участвуют в спасении России и ее народа в программе "Без Цензуры", рассуждают православный писатель Алексей Яковлев-Козырев и ведущий, ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. Общий вывод экспертов - без духовных скреп невозможно сохранить и развить российскую цивилизацию. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:



