Как православные старцы спасают Россию
Эксперты
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Сегодня, 16:48
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О том, как православные старцы, участвуют в спасении России и ее народа в программе "Без Цензуры", рассуждают православный писатель Алексей Яковлев-Козырев и ведущий, ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. Общий вывод экспертов - без духовных скреп невозможно сохранить и развить российскую цивилизацию. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:
20 Апреля 2017 / Четверг / 23 06
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