/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Как православные старцы спасают Россию

Как православные старцы спасают Россию

Эксперты
//
Сегодня, 16:48
//
0
О том, как православные старцы, участвуют в спасении России и ее народа в программе "Без Цензуры", рассуждают православный писатель Алексей Яковлев-Козырев и ведущий, ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. Общий вывод экспертов - без духовных скреп невозможно сохранить и развить российскую цивилизацию. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без цензуры: как магия и оккультизм сокрушили Империю
Без цензуры: как магия и оккультизм сокрушили Империю

Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
Дмитрий Соин стал ректором Европейского института JUSTO
Талыши примут три государственных языка
Талыши примут три государственных языка
comments powered by HyperComments
20 Апреля 2017 / Четверг / 23 06
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru