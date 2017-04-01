Сегодня день проявления мудрости, альтруизма и открытия тайн
01.42. 18 апреля – 02.26. 19 апреля 2017 года
22-й лунный день
Луна Козероге
29-й солнечный день c 05.58 18 апреля
Солнце в Овне
Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая
Сегодняшний день под символом Слона – это мощная Сила и Власть, которая может проявляться как нежно, так и разрушительно, а потому сегодня особенно важно отслеживать как и куда вы направляете свою энергию.
Слон – это символ духовных знаний и мудрости, проницательности и достоинства, а потому сегодня будьте особо благоразумны.Недаром еще один символ сегодняшнего дня — индийский бог мудрости Ганеша. Этот период хорош для постижения новых знаний и прежде всего духовных, новых открытий себя и мира, познания наук и ремесленичества, наставничества и ученичества. Будьте внимтельны к знакам, и возможно сегодня вам откроются тайны мироздания и законы Вселенной, а возможно вы найдете новые ключи к решению старых проблем.
Ключом дня будет сердечность и открытость, альруизм и передача знаний. Желаю вам счастья и мудрости.
Эмоциональное влияние:
Эмоционально насыщенный день. Настройтесь пожалуйста на позитивное мышление, и избегайте конфликтов и проявления агрессии со стороны. Сегодня день магии слова, а потому тысячу раз подумайте прежде чем говорить. Возможно некоторым захочется побыть в уединении, прислушаться к себе. Избегайте сборищ и увеселительных мероприятий.
Физическое влияние:
Хороша умеренная нагрузка, но будьте осторожны и не совершайте резких движений. Рассчитывайте свои силы особенно в тренажерном зале, не перегружайте тазобедренный, колени и позвоночник.
Сегодня прекрасно заняться йогой, суставной гимнастикой, и все что будет хорошим для укрепления позвоночника. Сходите в бассейн. Благоприятен для приятных занятий по дому.
Энергетическое влияние:
День духовного и творческого обновления. Очень мощный день, остлеживайте свои мысли, слова и действия. Используйте силу во благо. Любое
проявление вашего негатива и жестокости, неаккуратного обращения с миром и людьми, как всегда вернется к вам бумерангом. Лучше направьте эту энергию в мирное русло, на самопознание и самообразование.
Эзотерическое влияние:
Также символом сегодняшнего дня — индийский бог мудрости Ганеша. Иcпокон веков слон почитаем у многих народов мира и является священным животным в индийской ,буддийской традициях. В христианстве слона изображали растаптывающим змею, что означало победу Христа над смертью и злом. В средневековой Европе слон считался символом целомудрия. Это день духовного рост, когда проявляется невероятное сочетание высокого интеллекта, особая чуткость к информации и обостренной интуиции. Это день познания и открытия тайных знаний мироздания. Уделите сегодня этому особое внимание, а всю полученную информацию используйте только во благо. Найдите сегодня время для медитации, чтения молитв, сур или мантр - это уже на ваше усмотрение и принадлежность к конфессии, главное чтобы шли они из чистого сердца.
Здоровье:
Хорошо употреблять много овощей, лучше термически необработанных.
Сегодня можно устраивать застолье и выпить немного алкоголя, например, бокал вина, но ни в коем случае нельзя злоупотреблять.
Не рекомендуются хирургическое вмешательство на уязвимые части тела, они указаны в таблице ниже. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.
Личная сфера и сексуальное влияние:
Уделите внимание и пообщайтесь со своей семье и близким. Хороший период для исследования своих корней, составления генеалогического дерева. Прекрасный период для уединения с любимыми. Хороший период для обновления застоявшейся энергии между вами.
Деловая сфера:
Сегодня будет лучше , если вы ограничите деловые контакты. Занимайтесь решением накопившихся или несущественных вопросов. Хорошо заняться исследованием какого либо вопроса и изучением необходимой информации. Завершайте ранее начатые дела и процессы и не начинайте новых проектов и дел, особенно если они важные! Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто и предметов роскоши.
Энергетика: пассив
Счастливое число: 4 и 7
Стихия: Земля, Дерево
Гармоничные цвета: красный, алый и черный.
Благоприятные камни: голубой агат, синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит, письменный шпат.
Часть тела: костная система, зубы, тазобедренный сустав, крестец, бедра, колени, позвоночник.
Символы дня: Слон, Книга, Золотой ключик.
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