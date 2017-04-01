Проявление благородства и смелости – девиз этого дня Эксперты // Сегодня, 14:03 // 1

По мнению астропсихолога Светланы Дидушок это очень мощный день, энергетикой которого нужно обязательно воспользоваться. ИА "ТИРАС" публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:

00.54. 17 апреля – 00.54. 18 апреля 2017 года

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Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая

Это прекрасный и мощный день, символом которого является Лошадь или Табун лошадей. Лошадь- символ мощнейшей животной силы, благородства, грациозности и невероятной красоты.

Сегодня необходимо быть предельно справедливыми и честными с собой, окружающими, а также не позволяйте другим обмануть вас. Это день благоволит смелым и решительным людям, стремящимся к подвигам и победе. Сохраняйте чистоту мыслей и поступков.

Ключом дня будет благородность во всем. Проявление творчества в любых видах будет благоприятно. Возможно появятся новые идеи, проекты и нужные знакомства и связи, воспользуйтесь этим. Именно сегодня можно совершить некий квантовый скачок.

Эмоциональное влияние:

Хороший день для плодотворного общения. Советую не ввязываться в споры. Сдержанность и отсутсвие желания проявлять эмоции, будет полезным для критического наблюдения и налаживания связяй и контаков.

Физическое влияние:

Активные физические нагрузки только приветствуются, выбирайте на свое усмотрение чем именно вы хотите сегодня заняться. Особенно прекрасно будет ипотерапия и верховая прогулка на лошади. Также очень полезной будет просто прогулка на чистом воздухе. Если есть возможность хоть ненадолго побыть на природе, воспользуйтесь этим обязательно. Сегодня хороший день для уборки дома, офиса, пространства.

Энергетическое влияние:

Очень мощный день, который поднимает энергии смелости и справедливости. Благоволит отважным, решайтесь, делайте шаг и двигайтесь вперед. Напраьте энергию на достижение результата, отбросьте все свои сомнения!

Эзотерическое влияние:

Христианство связывает лошадь с победой, так иногда Иисуса изображали верхом на белом коне. Так же белая лошадь является атрибутом Будды, когда он покидал земную жизнь.

Это день раскрытия тайн и правды. Сегодня ни в коем случае нельзя лукавить и лгать, даже маленький обман может обернуться для вас неблагоприятно. Хороший период для духовных бесед. День очищения души, тела и пространста.

Здоровье:

Полезно все, что способствует кровообразованию: гранат, свекла, клюква, морковь. Хороши кровеочистительные процедуры. Сегоодня вообще полезны любые кровеочищающие процедуры. Нежелательно переедать и перегружать печень жирной пищей. Откажитесь от алкоголя и курения. Не рекомендуются хирургическое вмешательство и пластические операции. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу

Личная сфера и сексуальное влияние:

Благоприятно провести время c семьей и близкими людьми, или в веселой компании друзей. Хорошие сутки для восстановления связей с людьми, которых вы давно не видели. Женщины, не превращайтесь в рабочую лошадку с телегой, помнитее, что всегда есть выбор , например можно быть роскошной и грациозной кобылицей.

Иногда символ лошади ассоциируются с сексуальной энергией, но именно сегодня ее лучше сохранять, так как это нежелательный период для сексуальных контактов. Лучше принять ванную с аромамаслами и понежиться.

Деловая сфера:

Сегодня активный день для плодотворной работы. День решения накопившихся вопросов. Особенно хороша коллективная работа, в итоге она многократно усилит результат. Проявите внимание к дисциплине бизнес-процессов и своей также. Будьте справедливы с коллегами и сотрудниками. Благоприятны совместные мероприятия. Хороший день для установления новых контактов и связей. Возможно появиться новое патрнерство или предложение сотрудничества, обдумайте его, но дайте ответ уже после 3 мая. Не начинать новые дела. Нежелательны операции с кредитами, недвижимостью, покупка авто и предметов роскоши.

Энергетика: Актив

Счастливое число: 3

Стихия: Земля

Гармоничные цвета: фиолетовый, лиловый, сиреневый и белый Благоприятные камни: пирит, циркон, авантюрин, обсидиан, лабрадор Часть тела: Печень, кровеносная система,

Символ дня: Конь, Табун лошадей, Колесница