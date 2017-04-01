Сегодня мистический день, небеса посылают знаки и прозрение

По мнению известного астролога Светланы Дидушок сегодняшний день пошлет нам важные знаки и прозрение. ИА "ТИРАС" публикует эксклюзивный прогноз Светланы Дидушок:

00.00. 15 апреля – 00.54. 16 апреля 2017

20-й лунный день

Луна в Стрельце

27-й солнечный день

Солнце в Овне

Стационарная Венера в Рыбах

Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая

Сегодня мистический день, знаменуемый полетом Орла. В этоn день сами небеса посылают вам знаки свыше и прозрение. ОРЕЛ — властелин птиц и воздуха, важнейший солярный символ всех солнечных богов и является олицетворением полуденного Солнца, вознесения и победы.

Это день духовных поисков Вопросов и Ответов. Орел – символ религиозного подвига. В этот период есть возможность подняться на новый уровень духовного развития. День эволюции духа, и недаром именно сегодня отмечается Великдень, праздник Пасхи в христианской традиции.

День осознания своих целей, обретения нового стержня и себя. В этот день легко познается истина, как духовная так и материальная, а потому смотрите глубже и обнаруживайте суть вещей. Это день перерождения , и если вы будете внимательны к себе, то и ваша трансформация близка.

Возможно ситуация дня будет для вас судьбоносной, будьте внимательны к поступкам и мыслям своим. Несите любовь в мир.

Эмоциональное влияние:

День откровений и преображения. Сегодня день работы с тщеславием, гордыней и высокомерием. Хорошо избавляться от страхов, сомнений и груза прошлых лет.

Люди эмоционально открыты для общения. Ни в коем случае не впадайте в отчаяние и уныние, не конфликтуйте и не выясняйте отношения.

Физическое влияние:

Луна убывает, также как и силы в человеческом организме. Лучше отказаться от решения бытовых вопросов, если это возможно. Приветствуется активный отдых и приятные физические нагрузки, но не переутомление. Хорошо провести этот день на свежем воздухе,

быть в своей естественности и наслаждаться Жизнью.

Энергетическое влияние:

Энергия сегодняшнего дня пассивна, но очень сильна. А поэтому она не для застоя, и требует вашей незамедлительной реакции, используйте ее во благо.

Эзотерическое влияние:

Во многих традициях Орел соединяет небо и землю и это очень аллегорично для сегодняшнего дня.

В алхимии орел, взмывающий ввысь, являет освобожденную духовную часть первоматерии, prima materia. В иконографии средневекового христианства орел ассоциируется с вознесением Христа. В буддизме орел — птица, на которой летает Будда. Среди шаманов орел – это символ Отца, его перья используют в обрядах и инициациях.

День изучения и работы со священными текстами, а также поиска отклика во внутреннем мире. Хороши молитвы, мантры, медитации, познание Вселенной.

В этот день раб превращается в Господина, и у вас есть возможность избавиться от кандалов Ума.

Женщины ощутят мистическую энергию преображения, не растратьте ее попусту, а направьте на свое преображение. Расправьте свои крылья.

Здоровье:

Благоприятен для диеты и очищения. Потребляйте больше воды, особенно минеральной. Обогащайте свое тело витаминами и минералами.

Лучше не переедать сегодня. Не желательно есть мясо и употреблять алкоголь.

Не рекомендуются хирургическое вмешательство и пластические операции. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.

Личная сфера и сексуальное влияние:

Проведите день с семьей, родными и близкими друзьями. Период обретения новых знакомств и установления дружеских связей.

Приветствуется романтика, но от секса лучше воздержаться. Можно принимать решение относительно выбора партнера. Сегодня нежелательный период для вступления в брак

Деловая сфера:

Хороший день для общения с единомышленниками, благоволит ораторам и лидерам.

Не начинать новые дела и реально оценивайте свои

возможности. Лучше проанализировать прошедший период и завершать начатое. Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто и предметов роскоши.

Энергетика: Пассив

Счастливое число:

Стихия: Воздух, Земля

Гармоничные цвета: синий, индиго, ультрамариновый, васильковый и сапфировый.

Благоприятные камни: Лазурит, красная яшма, горный хрусталь, джеспидиг.

Часть тела: лопатки, плечи, брюшина, печень, бедра, тазовая область,

Символ дня: Полет Орла, Муза