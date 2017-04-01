Сегодня мистический день, небеса посылают знаки и прозрение
00.00. 15 апреля – 00.54. 16 апреля 2017
20-й лунный день
Луна в Стрельце
27-й солнечный день
Солнце в Овне
Стационарная Венера в Рыбах
Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая
Сегодня мистический день, знаменуемый полетом Орла. В этоn день сами небеса посылают вам знаки свыше и прозрение. ОРЕЛ — властелин птиц и воздуха, важнейший солярный символ всех солнечных богов и является олицетворением полуденного Солнца, вознесения и победы.
Это день духовных поисков Вопросов и Ответов. Орел – символ религиозного подвига. В этот период есть возможность подняться на новый уровень духовного развития. День эволюции духа, и недаром именно сегодня отмечается Великдень, праздник Пасхи в христианской традиции.
День осознания своих целей, обретения нового стержня и себя. В этот день легко познается истина, как духовная так и материальная, а потому смотрите глубже и обнаруживайте суть вещей. Это день перерождения , и если вы будете внимательны к себе, то и ваша трансформация близка.
Возможно ситуация дня будет для вас судьбоносной, будьте внимательны к поступкам и мыслям своим. Несите любовь в мир.
Эмоциональное влияние:
День откровений и преображения. Сегодня день работы с тщеславием, гордыней и высокомерием. Хорошо избавляться от страхов, сомнений и груза прошлых лет.
Люди эмоционально открыты для общения. Ни в коем случае не впадайте в отчаяние и уныние, не конфликтуйте и не выясняйте отношения.
Физическое влияние:
Луна убывает, также как и силы в человеческом организме. Лучше отказаться от решения бытовых вопросов, если это возможно. Приветствуется активный отдых и приятные физические нагрузки, но не переутомление. Хорошо провести этот день на свежем воздухе,
быть в своей естественности и наслаждаться Жизнью.
Энергетическое влияние:
Энергия сегодняшнего дня пассивна, но очень сильна. А поэтому она не для застоя, и требует вашей незамедлительной реакции, используйте ее во благо.
Эзотерическое влияние:
Во многих традициях Орел соединяет небо и землю и это очень аллегорично для сегодняшнего дня.
В алхимии орел, взмывающий ввысь, являет освобожденную духовную часть первоматерии, prima materia. В иконографии средневекового христианства орел ассоциируется с вознесением Христа. В буддизме орел — птица, на которой летает Будда. Среди шаманов орел – это символ Отца, его перья используют в обрядах и инициациях.
День изучения и работы со священными текстами, а также поиска отклика во внутреннем мире. Хороши молитвы, мантры, медитации, познание Вселенной.
В этот день раб превращается в Господина, и у вас есть возможность избавиться от кандалов Ума.
Женщины ощутят мистическую энергию преображения, не растратьте ее попусту, а направьте на свое преображение. Расправьте свои крылья.
Здоровье:
Благоприятен для диеты и очищения. Потребляйте больше воды, особенно минеральной. Обогащайте свое тело витаминами и минералами.
Лучше не переедать сегодня. Не желательно есть мясо и употреблять алкоголь.
Не рекомендуются хирургическое вмешательство и пластические операции. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.
Личная сфера и сексуальное влияние:
Проведите день с семьей, родными и близкими друзьями. Период обретения новых знакомств и установления дружеских связей.
Приветствуется романтика, но от секса лучше воздержаться. Можно принимать решение относительно выбора партнера. Сегодня нежелательный период для вступления в брак
Деловая сфера:
Хороший день для общения с единомышленниками, благоволит ораторам и лидерам.
Не начинать новые дела и реально оценивайте свои
возможности. Лучше проанализировать прошедший период и завершать начатое. Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто и предметов роскоши.
Энергетика: Пассив
Счастливое число:
Стихия: Воздух, Земля
Гармоничные цвета: синий, индиго, ультрамариновый, васильковый и сапфировый.
Благоприятные камни: Лазурит, красная яшма, горный хрусталь, джеспидиг.
Часть тела: лопатки, плечи, брюшина, печень, бедра, тазовая область,
Символ дня: Полет Орла, Муза
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Астролог: нас накрыл ретроградный Меркурий
|699
- Украина нанесла Приднестровью очередной экономический удар
|541
- Лунная магия особенно сильна в эти дни
|291
- Дмитрий Соин: кому выгоден запрет на успех. Видео
|289
- Лидер украинского СПАСА Эдуард Коваленко избит военными
|269
- В Северной Корее отмечают "День Солнца"
---|255
- Луна в Скорпионе несет в себе изобилие и жизненную силу
|187
- Пророщенная пшеница и орехи омолодят ваш организм
|173
- Разные сорта меда помогут от всех болезней
|151
- Дмитрий Соин: омоложение организма возможно
---|142