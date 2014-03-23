Паук плетет сети и сегодня остерегайтесь самообмана, искушений и влиянию извне
ИА"ТИРАС", продолжает публикацию материалов эксперта в области астропсихологии Светланы Дидушко.
23.03.14 апреля – 23.59. 15 апреля 2017 года
19-й лунный день
Луна в Стрельце
26-й солнечный день
Солнце в Овне
Ретроградная Венера 4 марта- 15 апреля
Ретроградный Меркурий 10 апреля-03 мая
Как Паук, являющийся символом сегодняшнего дня, захватывает свою жертву, так и вы можете легко поддаться самообману, искушению, чужому влиянию или давлению из вне. Сегодня своеобразный острый пик месяца - это самый напряженный и конфликтный период, лучше избегайте сборищ, торжеств и большие компании.
Сегодняшний день несет мощнейший поток информации и оставшись в честности и прибывая наедине с собой, вы сможете отличить зерна от плевел. Этот магические день поможет вам распознать , где ваше, а где чужое.
Велика опасность самообмана, будьте внимательны, чтобы не возомнить себя тем, кем на самом деле вы не являетесь. А идеи и проекты, возникшие сегодня, окажутся иллюзорными или навязанными из вне. Трансформируйте негативную энергию дня и направьте ее в положительное русло, останьтесь в своей простоте, займитесь творчеством и раскрытием своих способностей.
С уважение и вниманием относитесь к себе и к людям.
Ключом дня будет наблюдение истинности своих желаний и поступков, понимание иллюзорности.
Эмоциональное влияние:
С одной стороны - оптимизм и жизнерадостность, с другой стороны- конфликтность. Не поддавайтесь провокациям, лучше побудьте в одиночестве.
Наблюдение гордыни, эгоизма, тщеславия и проявлению эго. Если почувствуете тревогу или тоску, то не поддавайтесь унынию, не впадайте в депрессию и помните, что это лишь краткий период и он вскоре завершится.
Физическое влияние:
Это активный день, но лучше не растрачивать свои силы попусту на праздность. Не перенапрягайтесь.
Иппотерапия , но не верховая езда так как повышена травмоопасность.. Благоприятны активные занятия или прогулки на свежем воздухе.
Энергетическое влияние:
Энергетически хорошо отдохнуть на природе. Хорошо разжигать костер и камин, наблюдать за огнем или пламенем свечи.
Займитесь творчеством или любимым занятием, наслаждайтесь самим процессом. Сегодня хорошо сделать уборку дома и хорошо будет это сделать в окружении горящих свеч. Выбросив сегодня ненужное, вы освободите огромное пространство
для развития. Нельзя стирать и шить.
Эзотерическое влияние:
День очищения души, мыслей и тела. Возможна иллюзорность восприятия себя и мира, есть искушение поддаться чужому влиянию и попасть в расставленные сети, главное отслеживать истинность своих желаний и поступков.
В христианской традиции сегодня Великая Суббота. Благостными будут молитвы, мантры, медитации.
Очищение пространства, здесь это касается как физического, так и эзотерического, последние практики выбирайте сами по ощущению. Советую практики очищения огнем, например свечой принесенной из Храма, или окуривание помещения ладано и можжевельником.
Также очень эффективными будут дыхательные практики, например, пранаямы и системы Ю.Хвана, М.Норбекова
Здоровье:
Благоприятно очищение организма, в особенности кишечника. Исключите из рациона животную пищу, а вот употребление термически необработанной растительной пищи пойдет на пользу.
Воздержитесь от курения и алкоголя.
Не рекомендуются хирургическое вмешательство и пластические операции. Для определения благоприятного момента обращайтесь к своему астрологу.
Личная сфера и сексуальное влияние:
Будьте внимательны к родным и близким. Проявляйте заботу и нежные чувства. Воздержитесь от секса.
Лучше проовести этот день в одиночестве или же свети контакты к минимуму. Неблагоприятен для новых знакомств.
Нежелательный период для начала романтических отношений и вступления в брак.
Деловая сфера:
В этот день лучше поработать самому, не вовлекая в процесс других. Но проявляйте уважение и внимательность к сотрудникам. Постарайтесь избежать ссор и конфликтных ситуаций.
Не начинать новые дела. Неподходящий период для смены места работы и сферы деятельности. Нежелательны операции с недвижимостью, покупка авто и предметов роскоши.
Энергетика: Актив
Счастливое число: 1
Стихия: Огонь, Вода
Гармоничные цвета: индиго и красно–оранжевый, голубой, морской волны и лазурный.
Благоприятные камни: лабрадор, белый агат, морион, гематит, халцедон, хризолит, уваровит, зеленый гранат
Часть тела: печень, бедра, тазовая область, аппендикс, сигмовидная кишка.
Символ дня: Паук, Сеть
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